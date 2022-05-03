Наркотики отправляли по почте из Омска в Тараз

Подразделения по противодействию наркопреступности министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации провели специальную операцию на территории двух стран по перекрытию транснационального канала поставки синтетических наркотиков по почте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

По словам исполняющего обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскара Мухаметкалиева, для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД и департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области.

В результате одновременно проведенных мероприятий в городах Омск и Тараз полицейские задержали основного отправителя синтетических наркотиков в Российской Федерации и их получателя в Казахстане.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, “синтетику” почтовыми отправлениями. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров – машинных масел, бытовой химии и т.д.

Всего полицейские изъяли более 260 кг готовых наркотиков на общую стоимость свыше 9,5 млн долларов США.