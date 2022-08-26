Наркотики продавал повар одного из ресторанов Актобе

Повар занимался сбытом наркотиков в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

25 августа сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Актюбинской области на парковке одного из ресторанов Актобе задержали 28-летнего повара этого заведения.

При досмотре у него изъяли 8 свертков предположительно марихуаны. Также в ходе обыска в ресторане на рабочем месте у задержанного обнаружили 15 полиэтиленовых свертков наркотиков. Далее по месту жительства мужчины изъят пакет, внутри которого находились 33 свертка вещества растительного происхождения зеленого цвета.

Общий вес изъятой марихуаны составил более 1 кг, что относится к особо крупному размеру.

По факту сбыта и незаконного хранения наркотического вещества в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 и по части 1 статьи 297 УК РК.

С учетом всех отягчающих обстоятельств мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемый арестован и водворен в ИВС, а по изъятым веществам назначена экспертиза.