Фото: КГД
Происшествия
Наркотики в игрушках и детских смесях пытались ввезти в Казахстан

В городе Алматы преступники пытались провезти наркотики в емкостях для детского питания. Общий вес изъятых наркотиков составил около 24 килограммов. Все нарушения найдены в международных посылках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Только с начала 2022 года сотрудники таможенного поста «Жетысу» Департамента государственных доходов по Алматы по координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресекли попытки ввоза 23 поставок наркотических средств. В прошлом 2021 году было пресечено 14 фактов ввоза наркотиков в Казахстан.

«Как в прошлом, так и в текущем году, в основном наркотические средства пытались ввозить из США, Канады и Нидерландов. Наблюдается, что 69,6% задержанных наркотических средств ввозились из США.

Необходимо отметить, что за 7 месяцев текущего года выявлено 23 факта задержания, из них 16 фактов ввоза марихуаны, 2 факта ввоза гашиша, 1 факт ввоза наркотических средств «MDMA» (экстази) и кокаина», – озвучили данные в КГД.  

Злоумышленники используют всё более изощренные методы поставки наркотиков, констатировали в ведомстве. Были попытки ввоза наркотических средств в бытовой технике, игрушках, емкостях для детского питания и других предметах.

«В августе 2022 года на таможенном посту «Жетысу», на участке международных почтовых отправлений, при проведении таможенного контроля посылки техническими средствами таможенного контроля Rapiscan была задержана посылка с подозрением на наркотические средства. Посылка следовала по маршруту Одесса – Алматы. С помощью портативного анализатора TruNarc установлено, что эти наркотические средства (200 таблеток «MDMA» и 5 граммов порошка) являются экстази и кокаином, спрятанными внутри детского питания», – рассказали в Комитете госдоходов.

Все материалы были переданы по подследственности в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений.

 

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