Наркотики в меде, сигаретах и угле передают заключенным в Казахстане
Инга Селезнева
Наркотики для заключенных в тюрьмах Казахстана передавали скрытые в углях, в сигаретах и меде, сообщает Kazpravda.kz.
"В Астане на контрольно-пропускном пункте учреждения ЕЦ-166/10 при досмотре кузова грузового автотранспорта внутри угля был обнаружен гашиш, общий вес которого составил без малого 500 граммов. В Костанайской области при досмотре посылки предотвращена попытка доставки в одно из учреждений свыше 30 граммов гашиша. Данные наркотики были скрыты ухищренным способом в стеклянной емкости, залитые медом. В Южно-Казахстанской области при досмотре посылки, поступившей осужденному от жителя из Экибастуза, сотрудники УИС обнаружили сигареты, набитые марихуаной", – сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел РК.
При передаче запрещенных средств "добродетели" придумывали разные способы, например, в Жамбылской области сотрудники правопорядка смогли задержать четырех мужчин при попытке переброса запрещенных предметов на территорию колонии.
"Бдительность проявили сотрудники УИС во время патрулирования прилегающей территории учреждения ЖД-158/7У одного из задержанных. "Передача" предназначалась заключенному, который ранее отбывал 3,5 года лишения свободы за кражу, были изъяты две пластиковые емкости со спиртным напитком и сверток с марихуаной весом более 40 граммов", – говорится в релизе комитета.
Вышеперечисленные факты зарегистрированы в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), по всем примерам имеются заключения судебно-химических экспертиз, а собранные материалы направлены в соответствующие государственные органы для принятия процессуального решения.
Результативными оказались принятые меры по перекрытию каналов попыток поступления наркотических средств в учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) республики. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры в оперативных сводках за последние дни января 2018 года, зарегистрированные во многих регионах пенитенциарной системы Казахстана.