Народ будет участвовать в формировании законодательной и исполнительной власти - Ашимбаев

Политика
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Азамат Сыздыкбаев
Депутат Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев высказался о передаче части полномочий Президента РК Парламенту РК и Правительству РК, передает Kazpravda.kz.

По его словам, это является большим шагом вперед в рамках демократизации политической системы нашей страны.

"Благодаря им существенно повышается устойчивость системы управления нашей страны. Также, эти поправки нужно рассматривать, как шаг в сторону усиления роли Парламента и обеспечения его дополнительными полномочиями", - отметил он.

Мауленов особо подчеркнул, что данные поправки нельзя рассматривать, как как изменение президентской системы власти в стране. По словам депутата, Глава государства теперь будет иметь возможность сосредоточиться на других, не менее важных для страны вопросах.

"Она (власть Президента РК, прим. ред) сохраняется, только Президент РК теперь будет сосредоточен на стратегических вопросах республики, таких, как национальная безопасность, внешняя политика. Мажилис будет участвовать в процессе консультаций при формировании Правительства, и все нужно рассматривать, как участие народа в этом процессе посредством Парламента. Учитывая то, что эти поправки активно обсуждаются на протяжении последнего месяца, я думаю, что все депутаты поддержат эти изменения", - отметил Мауленов.


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