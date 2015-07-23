Народ помнит Былшык-би Свежий выпуск 515 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

В архивных материалах о Кутаяке Сейитулы, знатном бие Младшего жуза, сказано совсем немного. Известно, что он был осужден как враг народа в годы сталинских репрессий и умер в тюремных застенках от тяжелой болезни. Есть тому подтверждающие документы. Был захоронен на окраине Актюбинска – в местности Туйе тобе, где обычно расстреливали и закапывали в общей могиле политзаключенных.

Историкам приходится сегодня собирать данные о нем буквально по крупицам. Старший научный сотрудник Актюбинского областного историко-крае­ведческого музея Бекарыстан Мырзабай говорит, что многие материалы, к сожалению, все еще остаются недоступными для изучения. Они хранятся в секретных фондах Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Очень важно получить их и восстановить полную картину жизненного пути этого человека, завоевавшего в свое время почет и уважение не только среди сородичей рода торткара.

Он умел разрешать по справедливости сложнейшие тяжбы и споры. В народе до сих пор ходят об этом легенды. Причем слава о мудром бие Кутаяк Сейитулы распространялась далеко за пределами родного аула Аралтобе Иргизского уезда в низовьях реки Баксайыс. Сохранились его изречения, мудрые высказывания, размышления в стихах, которые он написал за тюремной решеткой. Доктор философских наук, профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова Алтай Тайжанов полагает, что Былшык-би (такое имя он получил в простонародье) довелось жить в период двух разных эпох и с приходом советской власти подвергнуться гонениям. Он попросту не вписался в ту систему своими смелыми суждениями и красноречием.

Однако непререкаемый его авторитет, незаурядные качества судьи, выступавшего в защиту прав простых людей, остались в памяти народа. Есть даже свидетельство бывшего работника НКВД, который лично конвоировал бия в тюрьму в Актобе. Арестовать и увезти его людям в погонах с первой попытки не удалось. Это не дали сделать жители аула, грудью встав на защиту бия. И во второй раз взять под стражу «врага народа» сотрудникам органов они помешали.

Позже до Актобе конвой вел арестанта в течение нескольких дней, и все это время в пути в каждом ауле люди открыто проявляли к нему свое уважение, несмотря на то что рядом с ним находились двое сотрудников НКВД с оружием. Остались в архивах и записи военного губернатора Тургайской области, который высказывался о Былшык-би как об известном народном мудреце...

Слава о нем передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. А с обретением Казахстаном независимости потомки подняли вопрос об увековечении его имени. Три года назад в местном региональном издании вышла статья о Кутаяке Сейит­улы. Ее автор – член Союза писателей Казахстана Мейрхан Акдаулетулы. Материал вызвал большой резонанс, и призыв о необходимости перезахоронения останков бия и строительстве на его родной земле мавзолея нашел отклик у многих актюбинцев. Была создана инициативная группа, специальный фонд для сбора средств. Нашлись и спонсоры, и добровольцы-строители. Внесли в фонд свои пожертвования простые граждане. Местный архитектор, скульптор и художник Аяпберген Карпеков разработал проект мавзолея с саркофагом.

Символично, что его строительство было начато именно в год 550-летия образования Казахского ханства, и уже в июне у въезда в село Карабутак Айтекебийского района на возвышенности близ международной трассы Западная Европа – Западный Китай поднялись стены белоснежного мавзолея с куполом. Строили, как говорится, всем миром. На открытие съехались почти из всех районов области. Накануне в Доме культуры с участием ученых, представителей интеллигенции, общественности прошла научно-практическая конференция. С места погребения Былшык-би в братской могиле в Туйе тобе потомки привезли горсть земли, которая теперь в мавзолее. Мулла прочитал молитву. В память о предке был дан ас – неподалеку от мавзолея вырос аул из десятка юрт.

Позднее с участием артистов состоялось театрализованное представление о народном бие, а в степи организована байга.



