Народ помнит Былшык-би

Свежий выпуск
515
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
В архивных материалах о Кутаяке Сейитулы, знатном бие Младшего жуза, сказано совсем немного. Известно, что он был осужден как враг народа в годы сталинских репрессий и умер в тюремных застенках от тяжелой болезни. Есть тому подтверждающие документы. Был захоронен на окраине Актюбинска – в местности Туйе тобе, где обычно расстреливали и закапывали в общей могиле политзаключенных.
Историкам приходится сегодня собирать данные о нем буквально по крупицам. Старший научный сотрудник Актюбинского областного историко-крае­ведческого музея Бекарыстан Мырзабай говорит, что многие материалы, к сожалению, все еще остаются недоступными для изучения. Они хранятся в секретных фондах Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Очень важно получить их и восстановить полную картину жизненного пути этого человека, завоевавшего в свое время почет и уважение не только среди сородичей рода торткара.
Он умел разрешать по справедливости сложнейшие тяжбы и споры. В народе до сих пор ходят об этом легенды. Причем слава о мудром бие Кутаяк Сейитулы распространялась далеко за пределами родного аула Аралтобе Иргизского уезда в низовьях реки Баксайыс. Сохранились его изречения, мудрые высказывания, размышления в стихах, которые он написал за тюремной решеткой. Доктор философских наук, профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова Алтай Тайжанов полагает, что Былшык-би (такое имя он получил в простонародье) довелось жить в период двух разных эпох и с приходом советской власти подвергнуться гонениям. Он попросту не вписался в ту систему своими смелыми суждениями и красноречием.
Однако непререкаемый его авторитет, незаурядные качества судьи, выступавшего в защиту прав простых людей, остались в памяти народа. Есть даже свидетельство бывшего работника НКВД, который лично конвоировал бия в тюрьму в Актобе. Арестовать и увезти его людям в погонах с первой попытки не удалось. Это не дали сделать жители аула, грудью встав на защиту бия. И во второй раз взять под стражу «врага народа» сотрудникам органов они помешали.
Позже до Актобе конвой вел арестанта в течение нескольких дней, и все это время в пути в каждом ауле люди открыто проявляли к нему свое уважение, несмотря на то что рядом с ним находились двое сотрудников НКВД с оружием. Остались в архивах и записи военного губернатора Тургайской области, который высказывался о Былшык-би как об известном народном мудреце...
Слава о нем передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. А с обретением Казахстаном независимости потомки подняли вопрос об увековечении его имени. Три года назад в местном региональном издании вышла статья о Кутаяке Сейит­улы. Ее автор – член Союза писателей Казахстана Мейрхан Акдаулетулы. Материал вызвал большой резонанс, и призыв о необходимости перезахоронения останков бия и строительстве на его родной земле мавзолея нашел отклик у многих актюбинцев. Была создана инициативная группа, специальный фонд для сбора средств. Нашлись и спонсоры, и добровольцы-строители. Внесли в фонд свои пожертвования простые граждане. Местный архитектор, скульптор и художник Аяпберген Карпеков разработал проект мавзолея с саркофагом.
Символично, что его строительство было начато именно в год 550-летия образования Казахского ханства, и уже в июне у въезда в село Карабутак Айтекебийского района на возвышенности близ международной трассы Западная Европа – Западный Китай поднялись стены белоснежного мавзолея с куполом. Строили, как говорится, всем миром. На открытие съехались почти из всех районов области. Накануне в Доме культуры с участием ученых, представителей интеллигенции, общественности прошла научно-практическая конференция. С места погребения Былшык-би в братской могиле в Туйе тобе потомки привезли горсть земли, которая теперь в мавзолее. Мулла прочитал молитву. В память о предке был дан ас – неподалеку от мавзолея вырос аул из десятка юрт.
Позднее с участием артистов состоялось театрализованное представление о народном бие, а в степи организована байга.

Популярное

Все
Бекболат Файзуллин: воспитать сильных духом
Ликвидированы call-центры мошенников
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Откровенный бред и безумная ложь»: Раимбек Баталов выступил с заявлением по делу Бишимбаева
В день смерти Нукеновой Бишимбаев переписывался с другими женщинами
«Ты пахнешь розами»: свидетель прокомментировала свое сообщение Бишимбаеву
Будут эксперименты – придут и достижения
Какая помощь нужна аграриям от ученых
В Алматы установлен новый рекорд посещаемости футбольного матча
Проблемы водного хозяйства страны требуют комплексного решения
Как СКО готовится ко встрече новой большой воды
Бишимбаев планировал пристыдить Нукенову снятыми в ночь избиения видео
Мусороперерабатывающие заводы планируют создать во всех городах страны
Школьное питание: какие жалобы поступают от детей и родителей
В области Абай стартовала неделя «Жасыл аймақ»
Партия «Ауыл» выступает за возрождение студенческих стройотрядов
Стихийная свалка ликвидирована за считаные часы в Алматинской области
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
Зеленое строительство - вызов времени, тренд или необходимость?
«Твой сын что-то натворил» – ясновидящая предупредила мать Бишимбаева о трагедии
Сильная государственная власть обеспечила развитие страны
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области

Читайте также

Решать проблемы общими усилиями
Без ущерба для окружающей среды
Сделать наше историческое наследие мировым достоянием
Труду все возрасты покорны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]