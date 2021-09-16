​Народ считается

БЕЗ ЛИШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Третья перепись населения в истории независимого Казахстана кардинально отличается от двух предыдущих – она впервые проводится в онлайн-формате.

Вторая перепись, проходившая в 2009 году, была организована в традиционной форме, с поквартирными и подворовыми обходами. Интервьюеры стучали в каждую дверь и от руки записывали в бумажные опросники ответы респондентов.

В 2021 году такой вариант переписи уже кажется чем-то архаичным. Теперь интервьюеры не будут ходить по домам с толстой стопкой бумаги, данные они занесут сразу в статистические базы при помощи планшетов.

Впрочем, органы статистики пошли еще дальше: третью перепись можно пройти, не дожидаясь визита переписчиков, буквально не вставая с дивана. Для этого создан опросник онлайн. После его заполнения участники получают уведомление, могут сохранить его на компьютере или смартфоне.

Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций руководитель Бюро нацио­нальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболат Айдапкелов, прошло немногим более двух недель со дня начала переписи населения, и на данный момент она проходит исключительно в онлайн-режиме.

– Предусмотрено несколько способов для ответов на вопросы переписи: посредством специализированного сайта sanaq.gov.kz, авторизации через портал E-Gov, а также через мобильное приложение Aitu. По состоянию на 14 часов 15 сентября перепись онлайн прошли 3 024 216 человек, – сказал Нурболат Айдапкелов.

При этом статистики учли интересы и тех граждан, кто с компьютером не слишком хорошо «общается», но желает проявить сознательность. Для предоставления большему чис­лу людей возможности принять участие в общереспубликанском мероприятии созданы «уголки переписи».

– Это комнаты или залы, где установлены компьютеры с выходом в Интернет, – пояснил руководитель статбюро. – Там работают консультанты от территориальных органов статис­тики. Любой желающий граж­данин, у кого нет возможности пройти процедуру дома, может сделать это в таких «уголках». Они размещены в местах частого посещения – в зданиях ЦОНов, в филиалах АО «Казпочта», в образовательных учреждениях и торгово-развлекательных центрах. Всего по стране таких уголков открыто более 3 100.

Ну и для тех, кто предпочитает компьютеру смартфон, тоже создана возможность пройти перепись онлайн. В Google Play Market и App Store можно скачать и установить на смартфон приложение Aitu. Зарегистрировавшись в нем, нужно воспользоваться мини-приложением «Перепись населения».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Есть только один способ ­узнать, какова она, онлайн-перепись, насколько легко или трудно, удобно или неудобно ее проходить, – проверить на себе.

Регистрация на сайте sanaq.gov.kz, вопреки страшненьким байкам про «тормозящие» и «зависающие» ресурсы с приставкой «gov», оказалась на удивление простой и быстрой.

Хотя для полноты картины стоит отметить, что несколько дней назад многие казахстанцы столкнулись с проблемами при попытке пройти регистрацию. О том, чем были вызваны отказы, задержки или вообще невозможность зайти на сайт, представители cтатбюро ничего не говорили. Но в тот же день появилось экстренное сообщение о появлении фальшивого мобильного приложения, якобы для переписи населения. И технические неполадки на сайте могли быть вызваны хакерской атакой, связанной с внедрением фейкового приложения. После официального сообщения фальшивка исчезла из Google Play и App Store.

В день, когда никакие хакеры на сайт sanaq.gov.kz не нападали, регистрация заняла считанные секунды. Заполнение формы с ИИН, данными удостоверения и доверенным номером мобильного, получение кода в СМС и активация... Быстро и спокойно.

Заполнение опросников, а их на сайте два – по жилищным условиям и по личным данным – занимает в общей сложности минут 20–25. К чести разработчиков надо сказать, что платформа переписи очень «дружелюбная» к пользователю. Каждый шаг сопровождается исчерпывающими подсказками симпатичного персонажа, нарисованного рядом с опросным листом. Посетителя сайта буквально «ведут за ручку» по всем пунктам, объясняя даже то, кто такой респондент и что такое домашнее хозяйство.

Несмотря на все это милое и доброе оформление, некоторые вопросы все же ставят в тупик. Один из них: из какого материала сделаны стены дома, в котором вы живете? И приведен список материалов, названия которых большинство обывателей слышат первый-второй раз в жизни.

Взять, например, среднестатистического арендатора «однушки» в Нур-Султане. Откуда ему знать, что в стенах квартиры – газобетон, просто бетон или кирпич? А уточнить общую площадь квартиры и отдельно жилую площадь вообще можно только у хозяина квартиры. И вот, арендатор звонит владельцу жилья, интересуется: «А в каком году дом построен? А какова жилая площадь и общая?» И хозяин квартиры хватается за валидол, подозревая, что при­ю­тил афериста, который прямо сейчас пытается продать его жилье. Конечно, можно успокоить квартировладельца, объяснить свои вопросы переписью, даже уведомление показать. Но осадок останется.

Есть вопросы, звучащие странно, например: испытываете ли вы проблемы с концентрацией внимания и памятью? А есть и жутковатые: сколько детей вы родили живыми? Статистика, конечно, вещь беспристрастная, но все же можно было бы и помягче сформулировать.

И довольно неприятно, что в вопросе о примерном доходе в месяц нет возможности отказаться от ответа. То есть не желающий раскрывать свое материальное положение (а это вполне разумное желание) участник переписи вынужден давать недостоверный ответ или указывать, что у него «нет дохода».

Но если не акцентировать внимание на некоторых шероховатос­тях, то в целом пройти перепись онлайн можно довольно быстро и просто. Главное, не забыть скачать уведомление. Хотя если вы зарегистрированы в базе мобильных граждан, то документ вам любезно пришлют на смартфон в виде СМС и поздравят с успешным прохождением переписи.

НЕ ПАДАЮТ ЛИ СТЕНЫ, НЕ ЕДЕТ ЛИ КРЫША

С самого начала переписи онлайн – с 1 сентября 2021 года – в социальных сетях и СМИ стали появляться выступления с критикой опросника. В первых рядах антирейтинга оказался вопрос «сколько детей вы родили живыми?». Этот вопрос многих шокировал, и комментарии были жесткими.

Кто-то возмущался, что детей теперь считают, как скот, кто-то рассказывал, как его супруга после этого вопроса сутки проплакала, вспоминая умершего малыша. Кто-то требовал изменить формулировку. Но в итоге анкета осталась в первоначальном виде.

Как пояснили представители статбюро, этот вопрос очень важен для получения косвенных данных о детской и младенческой смертности в Казахстане. На основе этих данных будут сделаны демографические прог­нозы, которые лягут в основу государственных программ по поддержке материнства и детства, снижению материнской, детской и младенческой смерт­ности и других документов.

Весьма «популярным» у критиков стал и вопрос о материале, из которого сделаны стены вашего жилища.

«Мы перепись проходим или играем в «Три поросенка»? Будем выяснять, чей домик из соломы, а чей из камня и упадут ли стены, если дунуть?»

«Я не строитель и не архитектор, я знать не знаю, из какого хлама собрали наш дом, его строи­ли в 90-е годы!»

«Спрашивала в нашем ОСИ (бывшем КСК), но даже они не знают, что у нас за стены – газобетон, пенобетон, просто бетон… Как это выяснить?»

Таких комментариев по поводу переписных опросников и сейчас в Сети множество. Люди приходят в замешательство, поскольку ответа «я не знаю» в анкете не предусмотрено. Так же, как и на вопрос, какова общая и жилая площадь квартиры. А отечественные сайты о недвижимос­ти еще не развились до такого уровня, чтобы, вбив в поиск адрес дома, можно было получить исчерпывающую информацию об объекте, включая год сдачи в эксплуатацию, материал стен и проектные площади квартир.

Между тем в статбюро пояснили, что эти вопросы задаются не первый год, и ответы на них позволят определить динамику состояния жилого фонда. Итоги переписи 2021 года также позволят проанализировать актуальность и достоверность сведений, содержащихся в информационных системах о состоянии жилья в Казахстане, выявить жилые объекты, непригодные для проживания, и аварийные.

Немалый резонанс в Сети вызвали и вопросы о том, не испытывает ли респондент проблем с памятью и концентрацией внимания. Они были в блоке, касающемся ограничений физических возможностей, вместе с вопросами о нарушениях слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

«Замечательно. Теперь и в анкете по переписи интересуются, не едет ли у нас крыша», – отмечали комментаторы по поводу вопроса о проблемах с памятью и концентрацией.

«И вот нас спрашивают, а не забыли ли мы о том, о чем нас спрашивают».

«А каково на это отвечать людям, у которых есть действительно психиатрический диагноз и связанная с ним инвалидность? Зачем такое выяснять? Для чего? Это оскорбительный вопрос!» – возмущались пользователи соц­сетей.

Кроме того, они критиковали анкеты за то, что вопросы одинаковые для разных категорий участников, и, например, вопрос о доходах задают 14-летним детям, а о рождении детей – 15-летним девочкам.

– На самом деле то, что в анкете 91 вопрос, не означает, что все проходящие перепись должны отвечать на все эти вопросы, – пояснил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов. – Опросник, который относится к иностранцам, не заполняется гражданами Казахстана. Вопросы по безработице не задаются людям, которые работают по найму или являются самозанятыми. Вопросы, относящиеся к женщинам, не задаются мужчинам. Также есть возрастные ограничения. Например, по рождаемости и браку вопросы задаются с 15 лет, по трудовым отношениям – с 14 лет. Такие ограничения установлены в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Поэтому никаких изменений вносить в анкеты мы не планируем.

А ЕСЛИ КТО-ТО ПРОТИВ...

Казахстанцы жалуются в соц­сетях и в обращениях в СМИ на то, что работодатели заставляют их проходить перепись, требуют под угрозой увольнения или штрафа прислать уведомления о том, что перепись онлайн пройдена.

Как правило, требования работодатели обосновывают статьей 497 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». В статье говорится, что за предоставление в органы статистики физическими лицами недостоверных статданных этому самому лицу будет сделано предупреждение. А вот за непредоставление первичных статданных физлицам грозит штраф в размере 10 МРП, или 29 170 тенге (в соответствии с размером МРП в 2021 году).

– В целом норма предусмотрена (в статье 497 КоАП РК), она касается предоставления всей статистической информации, в том числе и по переписи населения, – отметил на брифинге Нурболат Айдапкелов. – Но эта норма по отношению к тем людям, то бишь респондентам, которые не предоставляют информацию, никогда не применялась. Мы максмимально будем агитировать и убеждать в этом вопросе население и надеемся на сознательность наших граждан. Но мы не можем однозначно сказать, что эта норма будет применена и завтра всех будем штрафовать.

Руководитель статбюро пообещал позднее дать развернутый ответ на журналистский запрос по этой теме.

Так или иначе онлайн-перепись населения в Казахстане продлится до 15 октября. А с 1 по 30 октября будут проводиться поквартирные и подворовые обходы, то есть традиционная перепись в формате офлайн.

В Бюро национальной статис­тики сообщили, что для проведения переписи подготовлены специальные интервьюеры, которые обучены правилам коммуникации, будут представлять документы, подтверждающие законность их деятельности. При этом в статбюро заверили: они не будут привлекать к обходам в качестве «вынужденных волонтеров» школьных учителей и других работников бюджетных организаций.

Тем, кто ответил на вопросы онлайн, достаточно будет показать интервьюерам уведомление о прохождении переписи, чтобы представитель органов статис­тики сверил номер документа с базой данных.