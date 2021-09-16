​Народ считается

БЕЗ ЛИШНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Третья перепись населения в истории независимого Казахстана кардинально отличается от двух предыдущих – она впервые проводится в онлайн-формате.
Вторая перепись, проходившая в 2009 году, была организована в традиционной форме, с поквартирными и подворовыми обходами. Интервьюеры стучали в каждую дверь и от руки записывали в бумажные опросники ответы респондентов.
В 2021 году такой вариант переписи уже кажется чем-то архаичным. Теперь интервьюеры не будут ходить по домам с толстой стопкой бумаги, данные они занесут сразу в статистические базы при помощи планшетов.
Впрочем, органы статистики пошли еще дальше: третью перепись можно пройти, не дожидаясь визита переписчиков, буквально не вставая с дивана. Для этого создан опросник онлайн. После его заполнения участники получают уведомление, могут сохранить его на компьютере или смартфоне.
Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболат Айдапкелов, прошло немногим более двух недель со дня начала переписи населения, и на данный момент она проходит исключительно в онлайн-режиме.
– Предусмотрено несколько способов для ответов на вопросы переписи: посредством специализированного сайта sanaq.gov.kz, авторизации через портал E-Gov, а также через мобильное приложение Aitu. По состоянию на 14 часов 15 сентября перепись онлайн прошли 3 024 216 человек, – сказал Нурболат Айдапкелов.
При этом статистики учли интересы и тех граждан, кто с компьютером не слишком хорошо «общается», но желает проявить сознательность. Для предоставления большему числу людей возможности принять участие в общереспубликанском мероприятии созданы «уголки переписи».
– Это комнаты или залы, где установлены компьютеры с выходом в Интернет, – пояснил руководитель статбюро. – Там работают консультанты от территориальных органов статистики. Любой желающий гражданин, у кого нет возможности пройти процедуру дома, может сделать это в таких «уголках». Они размещены в местах частого посещения – в зданиях ЦОНов, в филиалах АО «Казпочта», в образовательных учреждениях и торгово-развлекательных центрах. Всего по стране таких уголков открыто более 3 100.
Ну и для тех, кто предпочитает компьютеру смартфон, тоже создана возможность пройти перепись онлайн. В Google Play Market и App Store можно скачать и установить на смартфон приложение Aitu. Зарегистрировавшись в нем, нужно воспользоваться мини-приложением «Перепись населения».
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Есть только один способ узнать, какова она, онлайн-перепись, насколько легко или трудно, удобно или неудобно ее проходить, – проверить на себе.
Регистрация на сайте sanaq.gov.kz, вопреки страшненьким байкам про «тормозящие» и «зависающие» ресурсы с приставкой «gov», оказалась на удивление простой и быстрой.
Хотя для полноты картины стоит отметить, что несколько дней назад многие казахстанцы столкнулись с проблемами при попытке пройти регистрацию. О том, чем были вызваны отказы, задержки или вообще невозможность зайти на сайт, представители cтатбюро ничего не говорили. Но в тот же день появилось экстренное сообщение о появлении фальшивого мобильного приложения, якобы для переписи населения. И технические неполадки на сайте могли быть вызваны хакерской атакой, связанной с внедрением фейкового приложения. После официального сообщения фальшивка исчезла из Google Play и App Store.
В день, когда никакие хакеры на сайт sanaq.gov.kz не нападали, регистрация заняла считанные секунды. Заполнение формы с ИИН, данными удостоверения и доверенным номером мобильного, получение кода в СМС и активация... Быстро и спокойно.
Заполнение опросников, а их на сайте два – по жилищным условиям и по личным данным – занимает в общей сложности минут 20–25. К чести разработчиков надо сказать, что платформа переписи очень «дружелюбная» к пользователю. Каждый шаг сопровождается исчерпывающими подсказками симпатичного персонажа, нарисованного рядом с опросным листом. Посетителя сайта буквально «ведут за ручку» по всем пунктам, объясняя даже то, кто такой респондент и что такое домашнее хозяйство.
Несмотря на все это милое и доброе оформление, некоторые вопросы все же ставят в тупик. Один из них: из какого материала сделаны стены дома, в котором вы живете? И приведен список материалов, названия которых большинство обывателей слышат первый-второй раз в жизни.
Взять, например, среднестатистического арендатора «однушки» в Нур-Султане. Откуда ему знать, что в стенах квартиры – газобетон, просто бетон или кирпич? А уточнить общую площадь квартиры и отдельно жилую площадь вообще можно только у хозяина квартиры. И вот, арендатор звонит владельцу жилья, интересуется: «А в каком году дом построен? А какова жилая площадь и общая?» И хозяин квартиры хватается за валидол, подозревая, что приютил афериста, который прямо сейчас пытается продать его жилье. Конечно, можно успокоить квартировладельца, объяснить свои вопросы переписью, даже уведомление показать. Но осадок останется.
Есть вопросы, звучащие странно, например: испытываете ли вы проблемы с концентрацией внимания и памятью? А есть и жутковатые: сколько детей вы родили живыми? Статистика, конечно, вещь беспристрастная, но все же можно было бы и помягче сформулировать.
И довольно неприятно, что в вопросе о примерном доходе в месяц нет возможности отказаться от ответа. То есть не желающий раскрывать свое материальное положение (а это вполне разумное желание) участник переписи вынужден давать недостоверный ответ или указывать, что у него «нет дохода».
Но если не акцентировать внимание на некоторых шероховатостях, то в целом пройти перепись онлайн можно довольно быстро и просто. Главное, не забыть скачать уведомление. Хотя если вы зарегистрированы в базе мобильных граждан, то документ вам любезно пришлют на смартфон в виде СМС и поздравят с успешным прохождением переписи.
НЕ ПАДАЮТ ЛИ СТЕНЫ, НЕ ЕДЕТ ЛИ КРЫША
С самого начала переписи онлайн – с 1 сентября 2021 года – в социальных сетях и СМИ стали появляться выступления с критикой опросника. В первых рядах антирейтинга оказался вопрос «сколько детей вы родили живыми?». Этот вопрос многих шокировал, и комментарии были жесткими.
Кто-то возмущался, что детей теперь считают, как скот, кто-то рассказывал, как его супруга после этого вопроса сутки проплакала, вспоминая умершего малыша. Кто-то требовал изменить формулировку. Но в итоге анкета осталась в первоначальном виде.
Как пояснили представители статбюро, этот вопрос очень важен для получения косвенных данных о детской и младенческой смертности в Казахстане. На основе этих данных будут сделаны демографические прогнозы, которые лягут в основу государственных программ по поддержке материнства и детства, снижению материнской, детской и младенческой смертности и других документов.
Весьма «популярным» у критиков стал и вопрос о материале, из которого сделаны стены вашего жилища.
«Мы перепись проходим или играем в «Три поросенка»? Будем выяснять, чей домик из соломы, а чей из камня и упадут ли стены, если дунуть?»
«Я не строитель и не архитектор, я знать не знаю, из какого хлама собрали наш дом, его строили в 90-е годы!»
«Спрашивала в нашем ОСИ (бывшем КСК), но даже они не знают, что у нас за стены – газобетон, пенобетон, просто бетон… Как это выяснить?»
Таких комментариев по поводу переписных опросников и сейчас в Сети множество. Люди приходят в замешательство, поскольку ответа «я не знаю» в анкете не предусмотрено. Так же, как и на вопрос, какова общая и жилая площадь квартиры. А отечественные сайты о недвижимости еще не развились до такого уровня, чтобы, вбив в поиск адрес дома, можно было получить исчерпывающую информацию об объекте, включая год сдачи в эксплуатацию, материал стен и проектные площади квартир.
Между тем в статбюро пояснили, что эти вопросы задаются не первый год, и ответы на них позволят определить динамику состояния жилого фонда. Итоги переписи 2021 года также позволят проанализировать актуальность и достоверность сведений, содержащихся в информационных системах о состоянии жилья в Казахстане, выявить жилые объекты, непригодные для проживания, и аварийные.
Немалый резонанс в Сети вызвали и вопросы о том, не испытывает ли респондент проблем с памятью и концентрацией внимания. Они были в блоке, касающемся ограничений физических возможностей, вместе с вопросами о нарушениях слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.
«Замечательно. Теперь и в анкете по переписи интересуются, не едет ли у нас крыша», – отмечали комментаторы по поводу вопроса о проблемах с памятью и концентрацией.
«И вот нас спрашивают, а не забыли ли мы о том, о чем нас спрашивают».
«А каково на это отвечать людям, у которых есть действительно психиатрический диагноз и связанная с ним инвалидность? Зачем такое выяснять? Для чего? Это оскорбительный вопрос!» – возмущались пользователи соцсетей.
Кроме того, они критиковали анкеты за то, что вопросы одинаковые для разных категорий участников, и, например, вопрос о доходах задают 14-летним детям, а о рождении детей – 15-летним девочкам.
– На самом деле то, что в анкете 91 вопрос, не означает, что все проходящие перепись должны отвечать на все эти вопросы, – пояснил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов. – Опросник, который относится к иностранцам, не заполняется гражданами Казахстана. Вопросы по безработице не задаются людям, которые работают по найму или являются самозанятыми. Вопросы, относящиеся к женщинам, не задаются мужчинам. Также есть возрастные ограничения. Например, по рождаемости и браку вопросы задаются с 15 лет, по трудовым отношениям – с 14 лет. Такие ограничения установлены в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Поэтому никаких изменений вносить в анкеты мы не планируем.
А ЕСЛИ КТО-ТО ПРОТИВ...
Казахстанцы жалуются в соцсетях и в обращениях в СМИ на то, что работодатели заставляют их проходить перепись, требуют под угрозой увольнения или штрафа прислать уведомления о том, что перепись онлайн пройдена.
Как правило, требования работодатели обосновывают статьей 497 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». В статье говорится, что за предоставление в органы статистики физическими лицами недостоверных статданных этому самому лицу будет сделано предупреждение. А вот за непредоставление первичных статданных физлицам грозит штраф в размере 10 МРП, или 29 170 тенге (в соответствии с размером МРП в 2021 году).
– В целом норма предусмотрена (в статье 497 КоАП РК), она касается предоставления всей статистической информации, в том числе и по переписи населения, – отметил на брифинге Нурболат Айдапкелов. – Но эта норма по отношению к тем людям, то бишь респондентам, которые не предоставляют информацию, никогда не применялась. Мы максмимально будем агитировать и убеждать в этом вопросе население и надеемся на сознательность наших граждан. Но мы не можем однозначно сказать, что эта норма будет применена и завтра всех будем штрафовать.
Руководитель статбюро пообещал позднее дать развернутый ответ на журналистский запрос по этой теме.
Так или иначе онлайн-перепись населения в Казахстане продлится до 15 октября. А с 1 по 30 октября будут проводиться поквартирные и подворовые обходы, то есть традиционная перепись в формате офлайн.
В Бюро национальной статистики сообщили, что для проведения переписи подготовлены специальные интервьюеры, которые обучены правилам коммуникации, будут представлять документы, подтверждающие законность их деятельности. При этом в статбюро заверили: они не будут привлекать к обходам в качестве «вынужденных волонтеров» школьных учителей и других работников бюджетных организаций.
Тем, кто ответил на вопросы онлайн, достаточно будет показать интервьюерам уведомление о прохождении переписи, чтобы представитель органов статистики сверил номер документа с базой данных.