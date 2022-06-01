Народ становится субъектом политики

Вчера состоялся масштабный онлайн-марафон

«За Новый Казахстан», организованный Народной партией Казахстана, сообщила пресс-служба НПК.

В обсуждении приняли участие экс­перты, политологи, депутаты, журналисты, блогеры и гражданские активис­ты. В течение 10 часов на нескольких интернет-площадках велись горячие дискуссии о грядущем общенациональном референдуме: что он принесет нашей стране и ее гражданам?

Политические реформы напрямую связаны с социальными, а значит, изменение политической системы – ключевой вопрос. Об этом заявил в ходе дискуссии депутат Мажилиса от НПК Магеррам Магеррамов.

– Без создания политических условий ни одна экономическая социальная программа, даже самая масштабная, работать не будет, – подчеркнул он. – Конечно, принцип «сначала экономика, потом политика» на каком-то этапе дал положительный эффект, но потом, к сожалению, стал якорем для развития страны.

Бурную дискуссию вызвали предлагаемые в новой Конституции РК механизмы общественного контроля над властью и, в частности, введение императивных мандатов для представительских структур. Глава Ассоциации экологических организаций Айгуль Соловьева считает, что персональная ответственность «избранников» необходима.

– Мы неоднократно наблюдали, как депутаты давали обещания на выборах, – напомнила общественница. – А когда выборы заканчивались и депутаты приходили в Парламент, они забывали о том, что обещали, и голосовали абсолютно противоположно.

Депутат Мажилиса от НПК Айжан Скакова отметила, что проведение референдума – своеобразный вотум доверия народу.

– Глава государства дает гражданскому населению больше возможностей участвовать в принятии решений, в управлении страной, – объяснила она.

Оппонентам, призывающим игнорировать референдум, ответил в своем выступлении председатель НПК Ермухамет Ертысбаев. Он аргументированно доказал, что претензии, выдвигаемые к новому проекту Конституции, абстракт­ны, несерьезны и больше похожи на демагогию.

– На мой взгляд, отличительная особенность Нового Казахстана в том, что индивид становится субъектом политики, – заявил глава НПК. – Народ становится субъектом политики.

Несмотря на все происки оппонентов, население Казахстана проявляет к референдуму неподдельный интерес.

– У многонационального казахстанского народа очень большие ожидания, – подытожил свое выступление Е. Ертысбаев. – Люди надеются, что в этом году начнется реальная политическая трансформация общества и государства.