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Народ, земля и справедливость
Лаура Тусупбекова
Как отметил на съезде председатель НПК, депутат Мажилиса Айкын Конуров, партия по-прежнему намерена отстаивать интересы широких слоев населения, выступать за общественный контроль над бюджетными расходами и распределением ресурсов, добиваться национализации стратегических предприятий страны, защищать традиционные ценности и требовать реализации стратегии социально-направленного государства для всех. В целом в списке 28,8% женщин, 71,2% мужчин, средний возраст кандидата – 46 лет.