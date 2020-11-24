Народ, земля и справедливость

Как отметил на съезде председатель НПК, депутат Мажилиса Айкын Конуров, партия по-прежнему намерена отстаивать интересы широких слоев населения, выступать за общественный контроль над бюджетными расходами и распределением ресурсов, добиваться национализации стратегических предприятий страны, защищать традиционные ценности и требовать реа­лизации стратегии социально-направленного государства для всех. В целом в списке 28,8% женщин, 71,2% мужчин, средний возраст кандидата – 46 лет.

В Парламент НПК, до ребрендинга – Коммунистическая Народная партия Казахстана, зашла в 2016 году после парламентских выборов. Успешно апробировав себя на парламентской стезе и продуктивно используя парламентскую трибуну для защиты интересов своих избирателей, фракция на сегодня показала себя эффективной структурой.

К слову, семеро депутатов фракции представлены по одному человеку во всех семи постоянных комитетах Мажилиса, а также входят в состав консультативно-совещательных органов, являются членами совещательных органов госорганов, межпарламентского совета, общественных объединений. Насущные проблемы избирателей находили свое отражение в депутатских запросах, озвученных членами фракции на пленарных заседаниях Мажилиса.

За минувшие 5 лет было проведено 92 заседания фракции, направлено порядка 300 депутатских запросов, совершено 664 выезда в различные населенные пункты, организовано порядка 1 450 встреч с населением, рассмотрено более 3 тыс. обращений физических и юридических лиц. Решено множество вопросов.

– Фракция всегда придерживалась партийных принципов и, принимая решения, руководствовалась прежде всего интересами населения. Исходя из этого мы не стали поддерживать законодательные нормы о повышении пенсионного возраста и неоднократно выступали против продажи казахстанской земли в частную собственность, особенно иност­ранным представителям. Наша деятельность была направлена на то, чтобы земельные ресурсы и природные богатства страны использовались на благо народа, – отметил Айкын Конуров.

С парламентской трибуны партия поднимала самые острые и актуальные вопросы. Системная критика членов фракции побудила Правительство решать жизненно важные проб­лемы населения: проблемы продовольственной инфляции, доступности качественных продуктов питания и медикаментов, социального обеспечения малоимущих и социально незащищенных семей, социальной защиты людей с ограниченными возможностями, строительства необходимой инфраструктуры на селе и в городах.

– В результате работы наших депутатов местные исполнительные органы отказались от закрытия организаций внешкольного развития обучения, досуга, точечной застройки столицы, повышения тарифов и другого. Именно наши депутаты занимались вопросами дольщиков и ипотечников, выступали за достраивание проблемных жилых комплексов при поддержке государства, расширение действия программы рефинансирования ипотечных займов, – констатировал мажилисмен.

Кроме того, при обсуждении социально значимых вопросов проводились расширенные заседания фракции с участием депутатов, руководящих работников министерств, представителей квазигоссектора, независимых экспертов по актуальным проб­лемам матерей-одиночек, детей-инвалидов, внесения поправок по вопросам ЖКХ, статуса педагога, по проблемам бытового насилия, поддержки семьи.

Фракция партии успешно проводит системную работу по защите прав и интересов граждан. Депутаты фракции принимали активное участие в работе над Кодексом о недрах и недропользовании, по вопросам особо охраняемых природных территорий, совершенствования административно-территориального устройства регионов, совершенствования уголовного законодательства. Депутаты фракции провели 12 «круглых столов» на актуальные темы молодежной занятости, здравоохранения, образования, ЖКХ, социальной защиты населения.

В тяжелый период пандемии коронавируса на базе благотворительного проекта «Шапағат» была организована общереспуб­ликанская акция «Центры народной поддержки». Во всех регионах и областных центрах партия организовала предоставление психологической помощи, продуктов питания, юридической консультации людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за режима ЧП, карантинных мер и временного закрытия рабочих мест.

– Начиная акцию, мы планировали охватить помощью 8–10 тысяч семей, но нуждающихся оказалось на порядок больше. Эта работа выявила ряд системных проблем, которые волнуют казахстанцев больше всего. Это проблема обслуживания кредитов, которые возникли по причине введения Правительством ограничительных мер, вопросы жилья, доступности земель для ИЖС, продовольственной инф­ляции. На основе полученных данных депутатами фракции были инициированы запросы в Правительство и Нацбанк. Также часть вопросов была определена приоритетной в нашей партийной платформе и предвыборной программе, – отметил Айкын Конуров.

Как уже было сказано, на волне народной поддержки партия сменила свой бренд – из Коммунистической Народной партии Казахстана стала просто народной, сохранив свой социалистический уклон и основополагающие принципы.

– Мы намерены идти в ногу со временем, иначе невозможно улучшить результат. Сейчас наши ряды активно пополняются новыми сторонниками. Мы намерены объединить в себе левые силы конструктивной оппозиции и приверженцев идей социальной справедливости. Мы уверены, что население страны поддержит наши начинания и нам удастся увеличить количество членов нашей партии. Нынешняя электоральная кампания имеет особую значимость для страны и проходит в непростой внутриполитической, внешнеполитической и экономической ситуации. НПК идет под лозунгом «Народ, земля и справедливость» и нацелена на победу. Это не просто завоевать места в Парламенте, а стать парламентским большинством, чтобы уже на уровне формирования бюджета и принятия госпрограмм защищать права и интересы граж­дан, – отметил депутат.

О том, с какой программой партия намерена идти на выборы, рассказала депутат Мажилиса Ирина Смирнова.

Одна из главнейших задач партии – построение социального государства как нового стерж­ня развития Казахстана, когда народ, и только он – основа государства.

Также НПК намерена менять экономическую стратегию страны под современные реалии.

Кроме того, партийцы намерены добиваться прозрачной работы Правительства и ориентировать его на конечный результат.

Для решения этих задач партия предлагает 10 народных инициатив, которые должны стать основой нового социального курса.

Первая – доступность и качества образования и медицины.

– Для этого нужно переходить к бесплатному образованию, – подчеркнула Ирина Смирнова.

Также партийцы намерены добиваться увеличения расходов на медицину, расширить объем обязательного медицинского обследования и гарантированный объем лечения граждан.

Кроме того, НПК планирует иници­ировать принятие нового закона о качестве продукции, запрещающего использование вредных пищевых добавок и ужесточающего уголовное наказание за фальсификацию продуктов и лекарств.

Решение жилищного вопроса казахстанцев – также в центре внимания НПК.

– Законодательно нужно утвердить стандарты качества проживания в комфортных и безопасных условиях. Мы кардинально решим вопрос с землей для казахстанцев. Каждая семья получит 20 соток земли для строительства дома и домашнего хозяйства. Государство проведет к этим участкам всю необходимую инфраструктуру, – сказала Ирина Смирнова.

Еще один важный момент – государство должно гарантировать достойную старость казахстанцам.

– Мы выступаем за снижение пенсионного возраста до 60 лет. Важное новшество – постепенное сокращение рабочего времени по достижении предпенсионного возраста, – отметила депутат.

Проблемы сельского хозяйства также в центре внимания НПК.

Депутаты фракции намерены добиться кредитной амнистии для физических и юридических лиц за счет самих банков, поскольку в отсутствие института банкротства физических лиц кредитная амнистия остается единственным инструментом выживания малого и среднего бизнеса.

Справедливая налоговая политика, прозрачность и контроль за эффективностью реализации государственных решений, беспристрастность судебной системы – всего этого партийцы намерены добиваться в Мажилисе.

И наконец, НПК настаивает на более эффективной работе по сохранению духовного наследия народа.

– Народная партия Казахстана ключевую задачу казахстанского общества видит в создании эффективных механизмов культурного обмена и сохранения культурного наследия всех этносов, населяющих Казахстан, – сказала Ирина Смирнова.

Программа Народной партии Казахстана была поддержана на съезде единогласно.