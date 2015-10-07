Народная эстафета Свежий выпуск 383 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Обращение к богатейшему историко-культурному наследию наших предков необходимо сегодняшнему поколению, чтобы понять настоящее и построить будущее. Так как павлодарское Прииртышье является крупнейшим объектом для научного исследования истории Казахского ханства, то соответственным был и состав участников экспедиции. Это – члены научно-экспертной группы АНК области, преподаватели и студенты вузов, музейные работники и представители этнокультурных объединений.

Маршрут экспедиции по территории Актогайского, Иртышского, Майского, Баянаульского районов и Экибастуза был плодотворным. Собранные материалы представляют большой научный интерес. Они позволят более полно охарактеризовать особенности формирования истоков государственности на территории Казахстана, жизнь и деятельность выдающихся личностей, которые сыграли большую роль в укреплении государственных традиций, сохранении территориальной целостности и единства, – Абылай-хана, Бухар жырау, Султанбет-султана, Мусы Шорманова, батыров Баян, Богенбай, Кабанбай, Олжабай, Жасыбай, Малайсары и других.

Для дальнейшей популяризации казахстанской модели общественного согласия и национального единства, а также создания базы масштабного Интернет-проекта «Энциклопедия Казахстана» в ходе экспедиции были организованы встречи с местным населением на тему: «Мәңгілік Ел мұраты – ел бірлігі», беседы «Жер тарихы – ел тарихы», лекции-презентации «Казахстанская модель общественного согласия и национального единства Н. А. Назарбаева», акции «Теңдессіз сый», которые предусматривали передачу книг библиотекам и музеям.

В ходе продвижения члены экспедиции получали всестороннюю поддержку со стороны местных органов власти, этнокультурных объединений, краеведов, творческой интеллигенции, всего населения области, которые были искренне заинтересованы в том, чтобы помочь исследователям в их работе. А она, повторюсь, была многогранной: посещение исторических и святых мест, фольклорные и этнографические встречи с населением, воссоздание образов великих сыновей Степи и павлодарского Прииртышья. После того, как эстафета экспедиции была передана Восточно-Казахстанской области, павлодарские участники этого путешествия в прошлое приступили к обработке материалов, которые будут использованы в научных трудах.



