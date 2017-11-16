​Народная награда

Заместитель руководителя следст­венного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель получила народную награду – «Выбор года № 1 в Казахстане» – «Алтын Адам».

С победой в номинации «Госслужащий года» ее поздравил председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров. «Ваша любовь к труду, сила воли, чувство справедливости и высокий профессионализм являются достойным примером для подражания. Народное признание лучшим государственным служащим года еще раз подтверждает Ваш весомый вклад в развитие независимого Казахстана», – отметил председатель агентства.

Олеся Ивановна с отличием окончила Академию финансовой полиции и прошла карьерный путь от рядового следователя до заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. В 2017 году она досрочно установила квалификационный класс 1-й категории.