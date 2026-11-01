Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева

Нынешнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» по масштабности явно выходит за традиционные рамки и, по сути, обозначило стратегические направления развития казахстанской нации не на один год (как обычно), а на десятилетия вперед.

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Можно выделить три базовых вектора Послания: социальный, экономический и госуправления с опорой на цифровизацию и искусственный интеллект как ключевые инструменты, словами Президента, «критического переосмысления» и «кардинального реформирования» каждой из этих сфер.



Глава государства заявил о запуске Всенародной большой стройки, в реализацию чего Правительству поручено подготовить План инфраструктурной модернизации, который Касым-Жомарт Кемелевич назвал беспрецедентным.

«Построить и передать потомкам качественно новую страну: технологически развитую, с сильной конкурентоспособной экономикой, современной инфраструктурой и высокими стандартами жизни, где каждый гражданин имеет возможность для самореализации, – это наша главная задача, если хотите – миссия исторического масштаба», – подчеркнул он, презентуя программу «Народная стройка».

Согласно программе, по всей стране должны быть возведены социальные, транспортные и инженерные объекты, на которые будет направлено 6,5 трлн тг из Нацфонда.

В рамках социальной части Послания Президент поставил задачу уже на первом этапе запустить в регионах около 70 объектов здравоохранения, порядка 50 объектов образования, спорта, культуры. Также будет продолжено жилищное строительство, выделение значительных средств на сферу ЖКХ, газификацию и обеспечение населенных пунктов питьевой водой.

Проактивный социальный акцент Послания К. Токаева прозвучал уже в его словах о том, что эффективность государственной политики нужно оценивать не столько по макроэкономичес­ким показателям, сколько по уровню благосостояния и экономической активности граждан.

коллаж Натальи Ляликовой

Глава государства не стал уходить и от активно обсуждаемой в обществе темы пересмотра подходов к социальной помощи, в очередной раз открыто и аргументированно назвав вещи своими именами: постоянное наращивание социальных выплат в предыдущие десятилетия являлось формой «задабривания» граждан.

Можно напомнить, что все годы при обсуждении бюджета в Парламенте представители бизнеса отмечали дисбаланс расходов государства, когда на безвозвратные траты направлялись средства, значительно превышавшие инвестиции в реальный сектор, которые создавали бы источники новых поступлений в бюджет. В результате формировался дефицит, который покрывался увеличением госдолга. Так не могло продолжаться бесконечно, потому что невозможно тратить больше, чем зарабатываешь.

Другой изначальный изъян прежнего подхода состоит уже в том, что он носил фрагментарный, а не комплекс­ный характер; а саму помощь иногда получали не те, кто в ней нуждается, а те, кто настойчивее требовал. Вместо планомерной политики по решению проблемы малообеспеченных государство «заливало» ее деньгами, что только усугубляло вопрос. Такая сис­тема создавала условия для коррупции и ежегодного увеличения затрат без каких-либо перспектив изменения ситуации и для бюджета, и для самих граждан.

Чтобы настолько прямо ставить этот вопрос, нужна не только государственная воля, но и уверенность в поддержке со стороны сограждан, как и понимание реалий их жизни. Не случайно Президент подчеркивает, что речь идет не об отмене, а о переориентации социальной политики: обеспечить адресность государственной поддержки, направив ее действительно нуждающимся людям. «В этом чувствительном вопросе нельзя перегибать палку, реформа должна быть продуманной, выверенной и учитывать реальное положение людей», – добавил он.

фото: архив КП

Но главный аргумент Касым-Жомарт Кемелевич, как мне думается, изложил далее: «Вместо того чтобы потакать патернализму и делать людей зависимыми от социальных пособий, государство должно сосредоточиться на укреплении социальной инфраструктуры и расширении жизненных перспектив граждан». Если старая система затягивала людей в зависимость, неверие и махинации, то Президент К. Токаев строит общество, которое даст каждому стимулы и возможность выйти из нужды, найти свое место в жизни. Это и есть Справедливый Казахстан.

Свою роль в этом процессе призвана сыграть и цифровизация, причем не только в определении нуждающихся и назначении соцпомощи. Сейчас миллионы наших граждан ежедневно пользуются маркетплейсами, сервисами доставки еды и заказа такси и множеством других услуг, отмечает Глава государства. Но Интернет – не только пространство потребления и развлечения. Цифровое пространство может быть территорией творчества и заработка, а смартфон – стать рабочим инструментом.

С этим трудно не согласиться, учитывая растущую долю креативной и цифровой экономики. Кроме того, информационные технологии раздвигают границы доступности, позволяют заинтересованным людям осваивать массу базовых знаний – от ремонта сантехники до финансовых технологий, облегчают путь к образованию или новой профессии. И сколько еще новых возможностей откроют цифровизация и искусственный интеллект в ближайшем будущем – можно лишь предполагать. Важно помочь людям использовать эти возможности как шанс выйти из нужды.

В экономической части Послания четко обозначен переход от тактики «выжимания» имеющихся ресурсов к созданию новых направлений: именно так можно понимать акцент на масштабное строительство новой энергетики, транспортно-логистичес­кой инфраструктуры, унификацию политики привлечения инвестиций, модернизацию агропромышленного комплекса и многое другое.

Весьма показательно, что среди этих приоритетов Президент К. Токаев не наз­вал нефтегазовый сектор (традиционную опору бюджета), сосредоточившись на отраслях, представляющих наиболее значимый потенциал с точки зрения диверсификации и технологического усложнения национальной экономики. Например, к таким направлениям он отнес логистическую инфраструктуру, увязав ее перспективы с трансформацией мировых транспортных коридоров на фоне выявившейся уязвимости морских путей. «Казахстан должен использовать этот исторический шанс, чтобы стать на деле ведущим логистичес­ким центром Евразии» и «перейти на позицию полноценного организатора международных грузопотоков», – потребовал Касым-Жомарт Кемелевич. Для этого необходимо «создать сеть современных железных и автомобильных дорог, соединяющих нашу территорию и усиливающих транзитный потенциал страны».

коллаж Натальи Ляликовой

Но этого мало. Нужно использовать транзит для генерации новых доходов через развитие казахстанских логистических операторов, создание центров консолидации и распределения грузов, формирование вокруг транспорт­ных узлов собственных производств и торговых площадок, подчеркнул Глава государства.

И снова он затрагивает чувствительные темы: «Приоритетное внимание надо уделить поддержке наших предпринимателей, занимающихся автомобильными грузоперевозками, поскольку больше половины транзита через Казахстан этим видом транс­порта приходится на зарубежные компании», «завершить реконструкцию всех автомобильных пунктов пропуска» и т. д.

Бизнес неоднократно поднимал в Парламенте проблемы строительства и расширения пропускной способности железных дорог в китайском и каспийском направлении, по обращениям предпринимателей депутаты Демпартии «Ак жол» выезжали на таможенные переходы Хоргос, Бахты, Жибек жолы, Сырым и ставили их вопросы перед госорганами. Тема вытеснения казахстанских автоперевозчиков с транзитных маршрутов вообще наболевшая и требует защиты национальных интересов. Поэтому многие из участников рынка восприняли слова Президента как важный сигнал о скорых переменах.

Крайне жестко Касым-Жомарт Кемелевич высказался по ситуации в энергетике, предъявив претензии к чиновникам и за многолетний «бизнес» на дефиците электроэнергии, и за «завал» строительства ТЭЦ в Балхаше, и за срыв строительства мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе.

Между тем для планируемого бурного развития промышленности, строительства, АПК, создания ЦОДов дефицит энергии критически недопустим. На этом фоне Президент поставил задачу «построить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, в полной мере развить «чистую» угольную генерацию и уделить внимание возобновляемой энергетике, прежде всего солнечным электростанциям».

Далее, говоря об отраслевой специали­зации регионов, Глава государства сделал крайне важное замечание – формировать полноценную экосистему вокруг якорных объектов, включая образование, логистику, сферу услуг, смежные производства и технологическое предпринимательство. Это требование имеет прямое отношение и к энергетике.

Фракция «Ак жол» в Курултае регулярно озвучивает депутатские запросы о необходимости развития энергетичес­кого машиностроения в свете гигантских сумм, направляемых государством в отрасль энергетики. Реконструкция старых и строительство новых ТЭЦ и ГРЭС требуют поставок генераторов, турбин, компрессоров и прочего оборудования. В Казах­стане существуют мощности и кадры для производства и проектирования этих машин, однако энергетические предприятия упорно закупают их за рубежом. Доходит до прямого ущерба отечественным производителям. Например, карагандинский турбомеханический завод недавно разработал и произвел первую в стране турбину для крупной горнометаллургической компании, но заказчик в итоге предпочел более дешевую зарубежную.

Конечно, себестоимость штучного товара заведомо проиграет серийному производству. Но тем самым усиливается импортозависимость энергетики, утрачивается казахстанское производство, а многомиллиардные государственные и квазигосударственные средства уходят за рубеж, вместо того чтобы повторно оборачиваться и работать в национальной экономике.

Думаю, именно о таких перекосах говорил Касым-Жомарт Кемелевич, подчеркнув, что «нам следует обеспечить производство отечественных строи­тельных материалов, металлоконст­рукций и инженерного оборудования, необходимых для реализации крупных инфраструктурных проектов. Считаю, что подобные инициативы должны стать основой программы «Народная стройка». Использовать средства Нацфонда для финансирования импорта недопустимо. Это принципиальное условие».

Вместе с тем, учитывая экономические реалии, Президент отметил необходимость привлекать в отечественное произ­водство ведущие мировые компании, «обладающие передовыми технологиями, необходимым экспертным опытом и большими возможностями для выхода на глобальные рынки». Неплохой опыт в этом отношении показал Международный центр нефтегазового машинострое­ния (IMBC), созданный по поручению Правительства крупнейшими сырьевыми инвесторами пять лет назад. Сегодня через этот центр казахстанские заводы в данной отрасли получили доступ к освоению и производству современного оборудования, отвечающего высоким международным требованиям. В 2024 году о намерении создать аналогичный центр развития горнометаллургического машиностроения заявляли и «киты» ГМК – «Казцинк», ERG и «Казахмыс», однако о его деятельности информация отсутствует. Надеемся, что после недавней смены акционеров новые национальные инвес­торы ряда сырьевых гигантов придадут нужный импульс этому начинанию.

Возможно, реальное создание и работа таких центров в партнерстве с мировыми лидерами машиностроения и крупнейшими казахстанскими потребителями их оборудования вплоть до создания совместных предприятий могли бы стать одним из тех самых «механизмов для ускоренного индустриально-технологического развития нашей страны», о необходимости которых сказал Глава государства. Учитывая масштабы предстоящих преобразований «Народной стройки» в экономике, задачи по развитию отечест­венного производства используемого оборудования и опираясь на опыт IMBC, аналогичные центры развития машиностроения были бы полезны не только для горнометаллургии, но и для энергетики, АПК и строительной отрас­ли. Надеемся, что депутаты Курултая подготовят соответствующие предложения в законодательство.

Безусловно, для малого и среднего бизнеса крайне злободневным оказался блок Послания, касающийся проблем предпринимательства. В частности, поручение Касым-Жомарта Кемелевича Правительству принять Комплексный план развития среднего бизнеса, включающий меры долгосрочного финансирования и технологической модернизации, можно рассматривать в контексте налоговой реформы. Как известно, данная реформа жестко разграничила обороты малого бизнеса и более крупных коллег, что стало одним из основных предметов критики в бизнес-сообществе. В то же время такое разграничение актуализировало вопросы «выращивания» предприятий из малого в средний и далее.

Нужно признать, что в прежней сис­теме практически не было стимулов для такого роста, что и привело к мало­значительности доли среднего бизнеса среди предпринимателей, а также концентрации малых предприятий преимущественно в торговле и сфере услуг. Но экономическое стимулирование не ограничивается пониженными ставками налогов. Не менее актуальными являются как раз те направления, которые отметил Президент: доступное и долгосрочное финансирование; преференции на инвестиции в основной капитал (технологии и оборудование); доступ и меры поддерж­ки на корпоративном рынке (нацкомпании и крупные недропользователи) и т. д. Не случайно тему корпоративных закупок Глава государства обозначил отдельным поручением: «Необходимо создать условия для тесного сотрудничества представителей среднего бизнеса с крупными предприятиями, включая сбыт их продукции. Часть закупаемого объема можно зарезервировать за малыми и средними предприятиями. При этом необходимо смягчить требования к поставщикам».

О каких требованиях может идти речь? Думаю, прежде всего о защите от демпинга импортных поставок, тем более с учетом запрета использовать средства Нацфонда для финансирования импорта (а Народная стройка будет финансироваться именно из Нацфонда). Как уже говорилось в примере с турбинами, без крупносерийного производства невозможно требовать снижения себестоимос­ти продукции. А серийное производство означает стабильные и долгосрочные контракты. К сожалению, сегодня даже офтейк-контракты подвергаются «ревизии» со стороны корпораций, когда вместо долгосрочности и взаимных обязательств по закупу и цене, позволяющих выйти на рентабельность (что и является смыслом офтейка), требования пересматриваются и интерпретируются на условиях заказчика, включая длительные отсрочки по оплате уже поставленной продукции.

Поэтому приведенные поручения Касым-Жомарта Кемелевича дают основания бизнесу и депутатам добиваться законодательного закрепления прав МСБ в отношениях с крупными корпоративными партнерами. И это может стать хорошим стимулом инвестировать в расширение производства, выходить из льготного режима малого предприятия и переходить в средний бизнес.

Глава государства также заявил, что незаконные препятствия для бизнеса должны рассматриваться как преступление против государства. Он привел удручающую статистику: если количество нарушений со стороны ИП сократилось на 34%, то объемы штрафов, наоборот, увеличились на 11%. То есть административный прессинг никак не коррелируется с повышением законопослушности предпринимателей и даже, наоборот, возрастает.

Наша партия с весны прошлого года неоднократно предлагала в ходе введения новой налоговой (и шире говоря – экономической) политики провести налоговую амнистию и установить переходный период, чтобы дать бизнесу возможность адаптироваться к новым условиям регулирования и администрирования, а не наказывать за малейшие нестыковки в отчетности. Поэтому поручение Президента К. Токаева о введении с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки МСБ не только вызвало дружный вздох облегчения двух миллионов предпринимателей, но и обозначило политическую волю руководства страны на позитивное восприятие реформ теми, на чьи плечи ложится груз перемен.

Это злободневное решение ясно показывает, что Касым-Жомарт Кемелевич при всей занятости судьбоносными для всей нации делами на внешнеполитичес­ком контуре (о чем также было сказано в Послании) продолжает держать руку на пульсе и получать обратную связь общест­ва на проводимые реформы.

И как бы в подтверждение такого вывода Глава государства вновь обозначил позицию по резонансной налоговой теме, подчеркнув, что Налоговый кодекс – не «священное писание», а его вступление в силу оказалось сопряжено с появлением издержек и проблем для предпринимателей. В этой связи он поручил Правительству проанализировать сигналы со стороны бизнеса и подготовить точечные поправки в кодекс.

Год назад при обсуждении документа наша фракция указывала на некоторые недоработки налоговой реформы. При этом мы поддерживали увеличение налоговых поступлений в бюджет, но предлагали более сбалансированные подходы через дифференцированные ставки налогов и усиление нагрузки на финансовый и сырьевой секторы без чрезмерных ограничений для МСБ. Теперь в рамках Послания у МСБ и Курултая появляется возможность совместно с Правительством продолжить работу над корректировкой нового НК.

Не меньшее значение имеет поручение Главы государства о принятии нового Гражданского кодекса, отвечающего реалиям современной экономики и выстраивающего актуальный баланс интересов общества, государства и бизнеса. Напомню, именно с Гражданского кодекса Наполеона, сломавшего феодальные устои, началось бурное развитие промышленного капитализма в Европе XIX века. Возможно, и Гражданскому кодексу цифровой эпохи будет суждено сыграть схожую роль в наше время.

Отдельно хочу отметить слова Касым-Жомарта Кемелевича о необходимости дальнейшей декриминализации экономических правонарушений. Это направление является одним из ключевых для бизнес-климата. Демпартия «Ак жол» всегда выступала против перевода экономических и хозяйственных споров в уголовное русло. По нашей инициативе в 2017 г. из Уголовного кодекса РК была исключена статья о так называемом лжепредпринимательстве, по которой ранее за нарушения мошенников санкции нередко перекладывались на добросовестных предпринимателей.

В 2025 году после пятилетней борьбы была принята наша поправка в Уголовный кодекс о недопустимости обвинений бизнеса в создании ОПГ только лишь на основании распределения должностных обязанностей на официальных предприя­тиях. К сожалению, эта норма пока не находит должного применения. Поэтому приходилось возвращаться к этому вопросу. И так как в Послании Президент вновь коснулся необходимости декриминализации экономических нарушений, это дает возможность нынешним депутатам в Курултае продолжить добиваться мер, чтобы за свои риски предприниматель отвечал кошельком, а не свободой.

Глава государства обозначил широкий спектр направлений цифровизации экономики, задача которой – упростить и максимально ускорить бизнес-процессы, кардинально повысить эффективность как мер госрегулирования, так и доходности предприятий. Взять хоть цифровизацию логистики и транспорта, использование искусственного интеллекта в водопользовании и геологоразведке, хоть внедрение финтеха в повседневную жизнь граждан.

фото: архив КП

При этом наряду с планами разработать программу практического использования цифровизации в экономике Президент К. Токаев заметил: «Следует в полной мере реализовать потенциал токенизации активов, то есть их перевода в цифровую среду. Это позволит граж­данам стать совладельцами компаний и различных объектов, а предпринимателям – напрямую привлекать капитал, без излишних посредников».

Данная инициатива представляет особый интерес и перспективы, так как нацелена на двустороннюю задачу: облегчить предпринимателям привлечение инвестиций, а населению – войти в бизнес даже с небольшими средствами.

Токены, являясь цифровыми активами, не идентичны криптовалютам, так как их стоимость определяется не столько волатильностью рынка, сколько активами их эмитентов. Например, токенами являются стейблкоины (такой как USDT, привязанный к доллару США), либо оцифрованные реальные активы (акции, доли в собственности, реальное имущество) тех участников, которые выпускают данные токены. В этом смысле оборот токенов может выступать дополнением или альтернативой фондового рынка со всеми преимуществами цифрового инструмента: простота, доступность, скорость.

Уверен, что Послание Президента придаст серьезный импульс данной работе на государственном уровне.

Но, видимо, многое из поручений Касым-Жомарта Кемелевича в сфере экономики вызывает непонимание у консервативной части аудитории. По этому поводу он заметил: «Для строительства экономики будущего нам нужно раз и навсегда избавиться от устоявшихся стереотипов и устаревших подходов, сформировав совершенно новые несущие конструкции нашего общества».

И возможно, предвидя необходимость мобилизации госаппарата на преодоление инерции и косности, Президент обозначил решающим фактором нового исторического цикла кардинальную реформу государственного управления: «Предстоит сформировать модель государственного управления для новой экономики, основанной на цифровизации и применении искусственного интеллекта».

Как именно он видит эту реформу в деталях, какой баланс компетенций и контроля – этот вопрос Глава государства оставил открытым, очевидно, подталкивая общество и должностные лица к самостоятельному анализу задачи. Администрация Президента должна до 1 июня 2027 года представить Комплексный план этой реформы. На данный момент ясно, что речь пойдет о тотальной перезагрузке всей вертикали на принципах инициативы, ответственности, технологичности и технократичности.

«Структура управления на всех уровнях – от Правительства до сельских акимов – должна быть адаптирована к работе в условиях цифровизации и взаи­модействию с искусственным интеллектом», – обозначил цель Президент К. Токаев. Госорганы будут стимулироваться к инициативности, решительности, пониманию своих полномочий, использованию искусственного интеллекта для устранения дублирования функций и структурных перекосов: «Важно избавить госаппарат от бюрократического балласта и всего, что замедляет принятие решений, тормозит прогресс».

Надо полагать, что реформа системы госуправления будет тесно взаимосвязана с тем долгосрочным стратегическим планом развития, который также поручено подготовить Администрации Президента вместе с АСПИР. А поскольку Глава государства прямо призвал депутатов Курултая «внести существенный вклад в разработку этого документа», полагаю, что наша партия не останется в стороне от столь важной инициативы.

Как следует из Послания, речь идет о полномасштабной трансформации экономики, социальной политики и госуп­равления, призванной задать импульс опережающего развития Казахстана на многие годы вперед. Не случайно Касым-Жомарт Кемелевич назвал ее миссией исторического масштаба.

Для единомышленников Президента большая честь быть вовлеченными в это титаническое начинание, разделить его груз и ответственность.