В Казахстане будет создана инфраструктура, необходимая сельским населенным пунктам, фермерским хозяйствам и другим объектам АПК, заявил Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Само название «Народная стройка» отражает ее главную идею: она начинает свой путь во имя народа и объединит в едином созидательном порыве всех граждан. Это поистине общенациональная задача, нацеленная на благополучие будущих поколений. Наш достойный ответ на вызовы быстро меняющегося нестабильного мира: «Строить, еще раз строить!» - сказал Глава государства на третьем Форуме работников сельского хозяйства.

Он выразил уверенность, что это «наиболее разумный, рациональный путь к обеспечению безопасности нашего государства, всех граждан страны в условиях надвигающейся геополитической и экономической неопределенности».

«В рамках этой содержательной программы будет создана инфраструктура, необходимая сельским населенным пунктам, фермерским хозяйствам и другим объектам агропромышленного комплекса», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось, сегодня в Астане проходит третий Форум работников сельского хозяйства.