Об этом Глава государства заявил на третьем Форуме работников сельского хозяйства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Как гласит казахская пословица, «Еңбек төрге оздырады» («Труд ведет к почету»). Действительно, наша страна вступает в эпоху подъема и расцвета благодаря людям, которые добросовестно трудятся и ответственно относятся к своему делу. Мы – созидательная и прогрессивная нация. Мы всегда смотрим вперед и ставим перед собой высокие цели во имя будущего страны. Как Глава государства я считаю своим священным долгом оставаться верным этим устремлениям. Яркое тому подтверждение – программа «Народное строительство», о запуске которой я объявил в недавнем Послании», - сказал Президент.

Таким образом, был дан старт масштабному строительству на просторах благодатной казахской степи. По своим масштабам предстоящая стройка поистине грандиозна и уникальна. Во всех регионах будут построены поликлиники, больницы, детские сады, школы, объекты культуры и спорта, то есть важнейшие объекты социальной инфраструктуры, благодаря которым будет повышаться качество жизни наших граждан. Будут проложены качественные дороги, построены атомные, гидро- и тепловые электростанции, а также центры обработки данных (ЦОДы).

По словам Главы государства, мы общими усилиями построим Справедливый Казахстан на благо всего общества.

«Таким образом, несомненно, существенно изменится облик нашей страны и структура ее экономики. Как вы знаете, в нашей истории еще не было строительства такого масштаба, которое одновременно охватило бы все отрасли и регионы. «Народная стройка» станет проектом, который получит поддержку нашего народа и откроет новые возможности для развития страны. Промышленные предприятия и отечественные предприниматели примут активное участие в общенациональном проекте. Будут созданы новые рабочие места, вырастут доходы граждан, повысится качество их жизни», - отметил Глава государства.

В конечном счете, эффект «Народной стройки» ощутит каждый казахстанец, особенно подрастающее поколение.