Премьер-министр Олжас Бектенов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Олжас Бектенов отметил значимость взаимодействия с иностранными инвесторами, в том числе в реализации стратегических задач, поставленных Главой государства по модернизации инфраструктуры страны.

«Символично, что предстоящий 2027 год объявлен Годом Всенародной большой стройки. Для достижения поставленных целей до конца 2029 года из Национального фонда предусмотрено выделение порядка 6,5 трлн теңге. Масштаб и значимость реализуемых проектов выходят далеко за рамки строительства отдельных объектов. По сути, закладывается новая основа для устойчивого экономического развития Казахстана на десятилетия вперед. При этом реализация столь амбициозных задач открывает широкие перспективы для международных партнеров», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечена заинтересованность Казахстана в передовых инженерных решениях, современных стандартах строительства и эффективных управленческих практиках, а также в совместных производствах стройматериалов, оборудования и комплектующих с экспортным потенциалом.

В рамках исполнения поручений Президента Правительство обновляет систему привлечения и сопровождения инвестиций. Предусматривается единая координация работы с инвесторами с опорой на НИХ «Байтерек», а также передача национальной компании Kazakh Invest в состав холдинга и создание единого фронт-офиса. Это позволит обеспечить комплексное сопровождение инвестиционных проектов и доступ инвесторов к инструментам финансирования. При этом Министерство иностранных дел продолжит активную работу по привлечению иностранных компаний на внешнем контуре. Отдельное внимание уделено правовой защите инвестиций, в том числе инициативе Главы государства по созданию в городе Алатау инвестиционного суда с применением передовой международной практики.

О ходе исполнения протокольных поручений 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов доложил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев.

Заслушаны отчеты рабочих групп по инвестиционной политике, энергетике и нефтегазовой отрасли, трудовому законодательству, цифровизации, здравоохранению и фармацевтике.

Председатель правления Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», управляющий партнер EY в странах Центральной Азии и Кавказа Ерлан Досымбеков представил результаты работы по вопросам налогового и таможенного администрирования, включая применение нового порядка возврата НДС экспортерам, налогообложения реэкспорта и таможенного транзита.

Также рассмотрены дополнительные инициативы международных компаний. Компанией Polpharma предложено расширить инвестсоглашения для локализации новых лекарственных препаратов с экспортным потенциалом. Anadolu Group (Coca-Cola) затронут вопрос о регулировании рынка сахаросодержащих напитков. Beeline Kazakhstan (VEON) представил предложения по расширению возможностей для участия частных инвестиций в финансировании строительства объектов социальной инфраструктуры.

По итогам заседания Премьер-министр подчеркнул открытость Правительства к конструктивному диалогу, направленному на укрепление взаимовыгодного партнерства. Ответственным государственным органам и организациям совместно с Ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» поручено детально рассмотреть все озвученные предложения и рекомендации.