Народная цифровая экономика: новый этап трансформации государства

Нажия Калишева, доцент кафедры теории и истории государства и права, конституционного и административного права КазНУ им. аль-Фараби, доктор юридических наук

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Президент фактически предлагает изменить саму философию госуправления: государство должно стать платформой для реализации личных возможностей каждого гражданина.

Если ранее успех цифровизации измерялся количеством услуг, переведенных в электронный формат, то сегодня такой подход уже недостаточен. Более 90% из них доступны онлайн, развивается eGov Mobile, внедряются искусственный интеллект и проактивные сервисы. Однако следующий этап реформ заключается в том, чтобы цифровые технологии создавали экономическую ценность непосредственно для гражданина.

С правовой точки зрения коммерциализация требует современного регулирования данных, интеллектуальной собственности, ответственности операторов цифровой инфраструктуры. Нынешнее развитие Казахстана характеризуется глубокими изменениями в системе публичного управления, правовом регулировании информационных отношений и механизмах защиты прав человека. Искусственный интеллект, большие данные, цифровые платформы и автоматизация государственных услуг постепенно становятся неотъемлемыми элементами взаимодействия государства и общества.

Наиболее содержательным представляется переход к модели удовлетворения жизненных потребностей человека, что, безус­ловно, соответствует логике человекоцентричного публичного управления, закрепленной в современных направлениях цифровой трансформации государства. Если раньше гражданин самостоятельно инициировал получение услуги, собирал документы и проходил административные процедуры, то новая модель предполагает проактивное сопровождение жизненных ситуаций.

Государство должно заранее видеть потребности человека и предлагать комплексное решение.

Например, при рождении ребенка автоматически запускается комплекс социальных выплат, при открытии бизнеса цифровые сервисы сопровождают предпринимателя на всех этапах, образовательные и карьерные сервисы формируют индивидуальные траектории развития гражданина.

Такой подход существенно расширяет содержание административной деятельности государства и требует новых правовых гарантий прозрачности алгоритмов, защиты персональных данных и права гражданина обжаловать автоматизированные решения. На мой взгляд, наиболее сильная идея Послания заключается именно в концепции «народной цифровой экономики». Ее смысл состоит в том, что цифровизация перестает быть самоцелью государства и, несомненно, становится механизмом раскрытия человеческого капитала, где данные, искусственный интеллект и цифровые платформы работают не только на эффективность госаппарата, но прежде всего на расширение возможностей каждого гражданина – учиться, работать, создавать бизнес, получать справедливое административное решение и участвовать в управлении страной.

Для юристов это означает переход к новой парадигме, при этом предметом правового регулирования становятся уже не только электронные государственные услуги, а цифровые права человека, алгоритмическая ответственность государства и правовые основы народной цифровой экономики. Именно здесь пересекаются административное и информацион­ное право, кибербезопасность и пуб­личное управление – те направления, которые сегодня определяют развитие правовой системы Казахстана.