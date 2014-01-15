Народное единство сквозь призму социологии

Большинство респондентов, как сообщили исследователи, считают языковую политику взвешенной и способствующей межэтническому согласию. При этом позиции двух крупных этнических групп – казахов и русских – в этом вопросе практически совпадают. В то же время среди некоторой части казахов есть неудовлетворенность развитием государственного языка – 7% из них считают, что в угоду стабильности интересы их родного языка игнорируются. Причем такую позицию поддерживают 3,2% опрошенных русских и 4,7% представителей других этносов.

Кроме того, исследование выявило некоторое расхождение мнений по поводу темпов внедрения госязыка в различные сферы общественной жизни. Так, 41,1% респондентов в целом (среди них казахи составили около 49%) придерживаются мнения, что государственный язык должен стать единственным механизмом натурализации, ссылаясь при этом на опыт таких развитых стран с либерально-демократическими традициями и богатой историей, как Германия, Франция, США, Великобритания. Почти столько же респондентов (44,8%) ответили, что казахский язык нормально развивается, и вопрос его повсеместного внедрения не надо ускорять. При этом респонденты русской и других национальностей в еще большей степени поддерживают умеренный характер внедрения казахского языка (около 56%).

Респондентам также был задан вопрос: «Что для вас значит быть патриотом страны?». Ведь знание госязыка, пояснили ученые, выступает не просто как фактор легитимации казахстанской гражданственности этносов, но и как проявление истинной патриотичности. Быть гражданином Казахстана – значит быть его патриотом. Это базовое требование, которое не фиксируется никакими юридическими документами, однако выступает как идея общественного консенсуса. Итак, исследование показало, что казахи видят патриотизм в знании государственного языка – 45,3%, и этот признак следует сразу после критерия поддержки политики Президента – 49,6%. Более того, среди представителей титульной национальности 86,3% считают изучение госязыка центральным выражением патриотизма. Среди русских это значение составило 59%, других национальностей – 77%.

Согласно Стратегии «Казахстан-2050», дальнейшее развитие госязыка выступает как ведущий фактор нового казахстанского патриотизма. В связи с этим интересны ответы на вопрос «Является ли изучение казахского языка выражением казахстанского патриотизма?». Заведующая отделом философии Института философии, политологии и религиоведения и руководитель научного проекта «Новый казахстанский патриотизм» Аяжан Сагикызы напомнила, что существуют три ступени восприятия патриотизма. Первая – это безусловное принятие своей Родины без каких-либо условий. 70,7% казахстанцев именно так видят и понимают патриотизм. При этом среди казахов такое восприятие патриотизма достигает 76,6%, и это понятно, поскольку у них нет другой исторической родины.

Вторая ступень – детерминированный патриотизм, когда Родиной называют государство, с которым связывают определенные ценности и которое наиболее отвечает психологическим или материальным ожиданиям человека. На такой ступени стоят около 24% опрошенных (среди них русские – 28,6%, другие национальности – 31%).

Наконец третья ступень – отрицание патриотизма как такового в условиях рыночных отношений – представляет чисто прагматический взгляд. Его поддерживают 3%.

Таким образом, социологическое исследование показало, что модель этнических анклавов и других видов обособленности для казахстанцев неприемлема. Стратегия «Казахстан-2050», по мнению наших граждан, как раз и направлена на единство общества при консолидирующей роли казахов. И обеспечение национального единства респонденты назвали делом не только коренной нации, но и всех граждан Казахстана. А это и есть один из главных факторов формирования гражданской нации, единения народа.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА