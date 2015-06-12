Народное IPO: есть с кого брать пример Роза РАХМЕТУЛЛИНА

Фото из архива "КП"

Как известно, впервые о программе "Народное IPO", которая позволила бы гражданам стать совладельцами крупнейших национальных компаний, заявил Глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая в феврале 2011 года на XIII съезде партии "Нур Отан". В соответствии с этой программой на IPO выводятся акции дочерних и зависимых компаний Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына". На сегодня реализованы первые два этапа программы, в результате которых были размещены акции АО "КазТрансОйл" и АО "KEGOC".



Первый этап реализации программы предоставил возможность для самых широких слоев населения участвовать в управлении акциями крупнейших компаний страны, получить доходы от результатов деятельности компаний за счет нового инструмента инвестирования. Так, за период владения акциями АО "КазТрансОйл", с 2012 года, народные акционеры получили прибыль в размере более 25% от первоначальной стоимости акций. Всего на Казахстанской фондовой бирже было реализовано почти 38,5 млн простых акций "КазТрансОйл". Первыми народными акционерами стали 34 тыс. казахстанцев.



АО "KEGOC" также продемонстрировало положительные итоги работы за 2014 год. В рамках "Народного IPO" 2014 года было размещено около 26 млн акций компании KEGOC. Держателями акций стали почти 42 тыс. граждан Казахстана. Следует отметить, что компании удалось преодолеть негативные тенденции и последствия девальвации в феврале 2014 года. Согласно прогнозам, тенденция роста доходности компании сохранится и в текущем году, в частности, ожидается, что чистый доход значительно превысит достигнутый показатель 2014 года. Учитывая изменения, внесенные в дивидендную политику при подготовке к IPO, компания имеет возможность также осуществить вторую выплату дивидендов в текущем году – по итогам I полугодия 2015 года.



Народные акционеры получили возможность участия в управлении обществом путем голосования на общем собрании акционеров по важнейшим вопросам деятельности общества. Так, на годовое собрание акционеров KEGOC 30 апреля нынешнего года были вынесены такие вопросы, как утверждение годового отчета компании, годовой финансовой отчетности, порядок распределения чис­того дохода, размер дивиденда на одну простую акцию общества, определение состава и срока полномочий совета директоров, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров.



При этом, по словам генерального директора российской брокерской компании "Фридом Финанс", которая продавала акции KEGOC, Тимура Турнова, большинство покупателей были в таких городах, как Караганда, Шымкент, Павлодар и Астана.



– Я уверен, есть очень большие шансы на то, что цена акций KEGOC будет выше к моменту следующего размещения. Я уверен, что к этому случаю очень много клиентов уже с опытом примут решения вновь участвовать, — отметил Т. Турнов.



В ходе "круглого стола" было отмечено, что выход на фондовый рынок оказал существенное влияние на деятельность самих компаний – участниц программы. Так, одним из важнейших результатов явилось существенное улучшение уровня корпоративного управления, повышение прозрачности деятельности и ответственности за результаты работы, дополнительная мотивация повышения эффективности труда и "внутренний" контроль со стороны народных акцио­неров.



При подготовке к выходу на фондовый рынок была проведена большая работа для приведения корпоративного управления в соответствие с лучшими мировыми стандартами: были подписаны соглашения о взаимоотношениях с акцио­нером, утверждены изменения в уставы компаний и дивидендные политики, существенно повышены требования к качеству отчетности и прозрачности компании.



– Таким образом, мы можем говорить о начале проведения серии "Народного IPO", которая должна привести к определенным серьезным улучшениям на рынке ценных бумаг, – сказал Р. Ахметов.



По его словам, сегодня можно констатировать рост уровня транспарентности, прозрачности компаний, акции которых выводятся на рынок. Ведь не секрет, для большинства населения многие компании, как темный лес, а вот требование о раскрытии информации позволит сделать компанию более доступной и открытой.



Кроме того, появились миноритарные акционеры. Их роль нельзя недооценивать, законодательством предусмотрены определенные положения, в соответствии с которыми объединенная группа миноритариев реально влияет на решения органов управления акционерного общества.



Согласно плану, следующими компаниями, акции которых планируется разместить в рамках "Народного IPO", являются "Самрук-Энерго", а также "Казахстан темир жолы" и "Казатомпром". Между тем заместитель председателя правления госфонда "Самрук-Казына" Елена Бахмутова высказала мнение, что несмотря на то, что в частности АО «Сам­рук-Энерго» наиболее подготовлен для проведения "Народного IPO", 2015 год является не самым подходящим для этого временем.



– Чтобы оценить и правильно организовать выход этой компании на рынок, нужно приготовиться и извлечь те уроки, которые мы получили из предыдущих размещений. В компании "Самрук-Энерго" многие активы выставлены на приватизацию. Чтобы рынок и инвесторы, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг, смогли правильно оценить стоимость компании, естественно, структура активов должна быть абсолютно понятна и прозрачна. Поэтому правильнее выводить компанию после того, как активы, которые выставлены на приватизацию, будут уже проданы, – уверена Е. Бахмутова.



Заместитель председателя правления "Самрук-Казына" подчеркнула, что должны быть сформированы механизмы для прогнозирования стоимости компании в будущем. Для этого, по ее мнению, должны быть внесены изменения в законодательство. Что же касается перспектив компаний "Казахстан темир жолы" и "Казатомпром", то Е. Бахмутова отметила, что интерес к этим АО весьма высок, однако необходимо провести подготовительную работу к выводу компаний на рынок. Сегодня "Казахстан темир жолы" и "Казатомпром" участвуют в программе трансформации, у них идет широкомасштабная реструктуризация активов, реорганизация структуры.



– Я полагаю, что проводимые мероприятия будут способствовать и повышению стоимости компаний и позволят вывести необходимую долю на фондовый рынок, но уже где-то после 2016 года или к концу 2016 года для того, чтобы эта программа получила свое последовательное развитие, – сказала Е. Бахмутова.



В ходе обсуждения поднимались вопросы создания механизма действенных стимулов для эмитентов и инвесторов, направленных на привлечение их на отечественный фондовый рынок. Кроме того, рассматривались вопросы законодательного совершенствования, развития Регионального финансового центра города Алматы, повышения финансовой грамотности населения и другие.



Подводя итоги встречи, Р. Ахметов подчеркнул, что "Народное IPO" в двух компаниях "КазТрансОйл" и KEGOC прошло в целом успешно. В течение 2012–2014 годов к участию в IPO было привлечено 76 тыс. физических лиц.



– Полагаем, что в будущем при реализации следующих этапов IPO народными акционерами могут стать не менее одного процента граждан Казахстана. Таким образом, возникает новый класс инвесторов, который научится и в дальнейшем сможет распоряжаться совершенно иным инструментом инвестирования, – отметил сенатор.



По его словам, это один из положительных эффектов IPO. Но их гораздо больше. Прежде всего, развивается фондовый рынок, увеличивается объем ликвидности на рынке в целом. Появляются дополнительные средства, которые нацкомпании получили на свое развитие. Кроме того, пополняется портфель пенсионного фонда качественными ценными бумагами. И наконец, модернизируется корпоративное управление и повышается прозрачность национальных компаний.