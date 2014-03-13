Народное IPO ждет продолжения

Впервые о необходимости проведения Народного IPO Глава государства заявил в феврале 2011 года на XIII съезде партии «Нур Отан». «Народное IPO предоставит сотням тысяч простых казахстанцев возможность владеть акциями крупнейших предприятий, а также новый инструмент инвестирования и приумножения их сбережений и богатств», – сказал тогда Президент. Выступая в сентябре 2011 года на открытии очередной сессии Парламента РК, Президент акцентировал внимание депутатов на социальной составляющей проекта, а также на том, что, помимо повышения благосостояния казахстанцев, Народное IPО еще и фактор роста доверия между бизнесом и населением.

В 2012 году в рамках программы «Народное IPO» был осуществлен отбор компаний, акции которых должны были поэтапно размещаться на фондовой бирже в течение нескольких лет.

Трубопроводный оператор АО «КазТрансОйл» лучше других подошел на роль дебютанта программы благодаря стабильным финансовым и производственным показателям. В ноябре 2012 года компания разместила свои акции среди широкого круга инвесторов. Высокое инвестиционное качество национальной компании послужило залогом того, что первый этап Народного IPO прошел очень успешно. Спрос населения более чем в два раза превысил объем предложенных к размещению акций, что указывает на огромную потребность населения в надежных и доходных инвестициях. В подписке во всех регионах участвовало почти 35 тыс. человек. Было открыто более 40 тыс. новых счетов, тогда как за 20 лет существования фондового рынка было открыто всего 10 тыс. частных счетов. Это также говорит в пользу программы «Народное IPO»: население поверило в эту программу.

Подписать за один календарный месяц огромное количество людей помогла слаженная и хорошо организованная работа всех институтов, принимавших участие в программе. Подписка на акции проводилась в брокерских компаниях и в отделениях АО «Казпочта». Механизм работы через брокерские компании оказался очень удачным. Благодаря программе «Народное IPO» в Казахстане появились собственные системообразующие брокеры, способные вести счета большого числа клиентов. Наибольшее количество инвесторов, почти 20 тыс. человек, прошло через отделения АО «Казпочта», еще 10 тыс. человек воспользовалось услугами брокерской компании «Асыл-Инвест», специализирующейся на работе с розничными клиентами.

Надо сказать, что эффект от первого этапа Народного IPO оказался значительным. В нашей стране сформировался класс новых инвесторов – частных лиц. Рост числа активных розничных инвесторов на фондовом рынке привел к интенсивности биржевых торгов, увеличению объема ликвидных инструментов на фондовой бирже. На макроэкономическом уровне Народное IPO усилило доверие граждан к инвестициям в отечественную экономику, дало реальному сектору возможность привлечения больших объемов отечественного финансирования.

Сами инвесторы – рядовые казахстанцы – получили высокодоходный надежный альтернативный депозитам финансовый инст­румент. Так, с момента размещения в ноябре 2012 года акции АО «КазТрансОйл» прибавили в цене 65% с учетом выплаченных дивидендов. В частности, в 2012 году компания направила на выплату дивидендов 86% своего чистого дохода. Высокие дивиденды и стабильный рост цены делают акции АО «КазТрансОйл» наиболее популярными инвестициями и самым торгуемым инструментом среди отечественных акций.

Опыт реализации первого этапа Народного IPO показал эффективность прог­раммы. По мнению экспертов, для закрепления успеха следует как можно быстрее провести второй этап. Тем более что условия для ее реализации уже созданы. В собственности Правительства есть множество компаний, которые могли бы стать первоклассными эмитентами для народных IPO. Выступая на этой неделе на «правительственном часе» в Мажилисе, министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев сказал, что сразу две национальные компании – KEGOC и «Самрук-Энерго» в течение текущего года должны вновь выйти на Народное IPO.

У данной программы в стране сложился привлекательный имидж, есть доверие граждан. Она дала ощутимый толчок для формирования инвесторской базы в стране. Ее продолжение органично вписывается в поставленные Президентом Нурсултаном Назарбаевым в Послании народу Казахстана задачи активизации процессов приватизации и развития финансового сектора. И, если в ближайшие годы механизм народных IPO станет одним из основных способов приватизации, то это будет способствовать выводу отечественного рынка капитала на качественно более высокий уровень развития, что позволит сделать Казахстан одним из финансовых центров региона.

Сергей ВОЛКОВ