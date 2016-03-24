​Народное признание – достойным

Акимат Алматы организовал турнир во Дворце студентов им. А. Жолдасбекова при поддержке партии «Нур Отан». Это знаменательное песенное состязание, главная цель которого – пропаганда народного искусства, собрало 14 лучших акынов-импровизаторов Казахстана, Монголии и Кыргызстана. Казахстанские участники представляли Астану, Алма­ты, Атырау, Кызыл­орду, Тараз, Уральск и Павлодар.

Зритель, соскучившийся по живому искрометному, честному и бескомпромиссному песенно-поэтическому состязанию, в течение нескольких часов, как говорится, на одном дыхании слушал талантливые импровизации айтыскеров. Поклонники айтыса приехали не только со всего Казахстана, но и из других стран, чтобы воочию увидеть известных мастеров домбры и поэтического слова, поболеть за своих любимых артистов и поддержать их аплодисментами. В зале яблоку негде было упасть.

В торжественной церемонии открытия айтыса принял участие аким города Бауыржан Байбек. Он поздравил гостей с 25-летием Независимости Казахстана и 1000-летним юбилеем Алматы. Аким подчеркнул важную роль незыблемых ценностей: единства народа, сплоченности и взаимопонимания. Казахстан, напомнил аким, имеет богатую историю, его культура впитала в себя разнообразие многих эпох и цивилизаций, пронесшихся над Степью.

– Возрождение айтыса в Казахстане стало ярким примером государственной политики в области культуры, проводимой Президентом Нурсултаном Назарбаевым, – отметил Б. Байбек.

Советник первого заместителя Председателя партии «Нур Отан» Берик Уали поздравил с праздником Наурыз и поблагодарил собравшихся за активное участие в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Он говорил, что победа партии на выборах 20 марта еще раз ярко продемонстрировала приверженность народа Казахстана к таким вечным ценностям, как единство, стабильность и стремление к созиданию. Также Б. Уали отметил, что одним из приоритетов в деятельности партии всегда были и будут вопросы сохранения и развития казахского языка, культуры, традиций и духовных ценностей.

Организаторы напомнили, как в одном из своих выступлений Глава государства, анализируя суверенный путь развития, сказал, что независимость Казахстана – это чаяния предков и реальность потомков. Это краткое выражение емко и полно передает всю мощь свободолюбивого духа казахского народа, история которого полна драматической борьбы за независимость. Действительно, многие поколения наших предков мечтали о самостоятельном государстве. И это огромное счастье – жить в суверенном Казахстане – судьба предоставила именно нам, сегодняшним казахстанцам.

Песенный турнир вел известный акын, заслуженный деятель РК, лауреат премии Союза писателей Казахстана им. М. Макатаева, председатель правления Союза акынов-айтыскеров и жыршы-термеші Журсин Ерман. В состав жюри вошли главный редактор газеты «Айқын» Нурторе Жусип, директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Хангельды Абжанов, народный артист РК Есмухан Обаев, писатель, обладатель ордена «Құрмет» Смагул Елубай, заслуженный деятель РК Акан Абдуалиев.

Ведущий, напомнив казахскую пословицу «Если хочешь прославить подвиг – дай слово акыну», – предоставил слово айтыскерам – Рустему Кайыртай, Ирангайыпу Кузембаеву, Аспанбеку Шугатаеву, Нурлану Мусаеву, Олжасу Отару, Жансае Мусину, Мейрбеку Султанхану и другим участникам. В первую очередь в своих выступлениях они говорили о независимости Казахстана как о «свершившихся чаяниях и надеждах предков».

Акыны воспевали тысячелетнюю историю Алматы, чей юбилей вошел в Календарь юбилейных дат ЮНЕСКО, и закономерно вспоминали священные места казахов. На востоке это – Берель, в центральном регионе – место Аныракайской битвы с калмыками, на западе – священный Сарайшык, на юге – Туркестан. А Улытау и вовсе испокон веков являлся священным местом для каждого казаха: это особый центр для наших предков – гуннов и кок-тюрков, а также для Золотой Орды.

Организаторы состязания отмечали, что такое огромное внимание к древней и новейшей истории Казахстана, особенно со стороны молодежи, радует. Ведь дальнейшее развитие государственной идеологии, воспитание в духе патриотизма невозможно без опоры на историческое прошлое народа. Исследования отечественных историков позволяют говорить о зарождении нашей государственности в контексте с такими древними государственными образованиями, как Ахеменидский Иран, Древняя Греция, Ханьский Китай, Кушанская империя, Бактрия или Хорезм. На протяжении тысячелетий история и культура Казахстана развивались в тесном взаимодействии с восточными и западными цивилизациями...

Айтыс завершился поздним вечером награждением самых достойных и талантливых – тех, у кого нашлись самые веские, остроумные и убедительные аргументы, против которых соперник не смог ничего возразить.

Обладателем Гран-при и двух милионов тенге стал Рустем Кайыртай из Алматы. Первого места и приза в миллион тенге удостоился кызылординец Мейрбек Султанхан. Астанинец Ирангайып Кузембаев и алматинка Бибигуль Тилебалдинова заняли второе место – им вручили по 500 тыс. тенге. Азамат Болганбаев из Кыргызстана, Аспанбеу Шугатаев из Павлодара и Шалкарбай Избасаров из Атырау разделили третье место, и каждый получил сертификат на 300 тыс. тенге.

Остается добавить, что айтыс – это не просто поэтический спор. Айтыскер обязан быть не только талантливым поэтом, но и хорошим композитором, исполнителем. Именно на него возложена огромная ответственность выразить чаяния народа, его понимание смысла жизни, рассказать об истории и традициях. Поэтому участие в таких состязаниях всегда воспринималось и воспринимается акынами-импровизаторами, как дело чести. Благодаря острому пытливому и критичному уму победители, помимо материальной награды, заслужили самый главный приз – народную славу и признание.