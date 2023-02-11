Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека

Фото: election.gov.kz

Партийный список кандидатов в депутаты представила сегодня в ЦИК Народная партия Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт ЦИК РК.

В партийный список вошли 52 человека.

Из них 17 кандидатов - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности 32,7 процента.

Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.

Отметим, что участвовать в выборах депутатов Мажилиса Парламента будут все 7 зарегистрированных в Казахстане политических партий.