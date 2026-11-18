Илья Теренченко в своем депутатском запросе на имя министра промышленности и строительства предлагает пересмотреть систему контроля в строительной сфере, чтобы не допустить утечки средств Национального фонда в пользу иностранных подрядчиков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Курултая

Депутат Курултая напомнил, что в недавнем Послании Президент объявил о запуске крупнейшего инфраструктурного проекта «Халықтық құрылыс» и предложил объявить 2027 год Годом всенародного масштабного строительства. По словам Теренченко, Глава государства строго запретил тратить выделяемые из Нацфонда средства на импортные материалы в ущерб казахстанским заводам.

Парламентарий привел данные от Бюро национальной статистики, согласно которым за 7 месяцев текущего года объем производства стройматериалов в стране вырос почти на 12%, составив 1 трлн 160 млрд тенге. Доля казахстанской продукции на рынке достигла 73%.

Илья Теренченко отметил, что страна полностью обеспечивает себя цементом, бетоном, гипсом и гипсокартоном, однако, по его словам, объем импорта остается высоким — 387,7 млрд тенге.

«Закупки за рубежом оправданы лишь тогда, когда в стране нет аналогов или не хватает производственных мощностей. Во всех остальных случаях государственные заказы должны поддерживать местных производителей», - подчеркнул депутат Курултая.

Чтобы программа «Халықтық құрылыс» не профинансировала зарубежные заводы, депутат Теренченко выделил пять системных проблем, требующих срочного решения:

Подмена материалов на объектах. В сметах часто прописывается казахстанская продукция, но по факту подрядчики заменяют ее на импорт. Контроль сейчас существует преимущественно на бумаге. Обход запретов. Запрещенные к закупу импортные товары легализуются через смену формы закупки в составе общих строительных и ремонтных работ. Фиктивные сертификаты. Использование поддельных документов о происхождении товаров и их качестве снижает безопасность зданий и требует раннего ремонта объектов, нанося удар по добросовестным производителям. Уход от ответственности из-за сроков давности. Нарушения строительных норм (СНиПов) и завышения смет выявляются уже после сдачи объектов. Привлекать виновных к ответственности становится слишком поздно. Отсутствие стратегического планирования. Реальные потребности программы не сопоставляются с фактическими мощностями казахстанских заводов.

В связи с выявленными рисками в адрес Правительства депутатами фракции партии «Әділет» направлен пакет предложений по наведению порядка в отрасли: ввести жесткий, сквозной контроль материалов — от этапа проектирования до финальной приемки объекта, запретив необоснованную замену на импорт.

Также предлагается закрыть юридические лазейки, через которые импорт закупается в составе строительных работ (с учетом международных обязательств РК) и внедрить систему цифровой проверки сертификатов качества и происхождения. Прописать в типовых договорах и строительных нормах прямую ответственность подрядчиков за нарушение смет.

Помимо этого, депутаты фракции партии «Әділет» предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (в т.ч. ст. 323-2 и 718): увеличить сроки давности и ужесточить наказание за ошибки на этапах проектирования, экспертизы и строительства, а также запустить прозрачный мониторинг загруженности отечественных заводов и реальной доли местных материалов на стройках.

Правительству предложено в установленные законом сроки представить письменный ответ с указанием конкретных действий, ответственных органов и графиков реализации предложенных мер.