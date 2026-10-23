Народные университеты

Иностранным языкам она обу­чилась в вузе, а казахский помогли освоить друзья детства, соседи. Педагог говорит, что нахождение в языковой среде и есть самый эффективный способ обучения.

Оксана родилась в Кызылорде. В 2005 году после окончания школы № 2 «Мұрагер» с углуб­ленным изучением предметов и языков (ныне школа им. Абая) поступила в Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата на факультет мировых языков. В этом вузе девушка освоила специальность учителя английского и французского со степенью бакалавра.

Трудовую деятельность девушка начала в своей альма-матер – школе «Мұрагер». Позже преподавательскую деятельность продолжила в казахско-турецком лицее для одаренных мальчиков в Астане. С 2014 года работает учителем английского языка НИШ Кызылорды. Имеет категорию педагога-эксперта. В настоящее время обучается в магистратуре Назарбаев Университета по направлению лидерства в образовании.

– Сколько себя помню, столько и говорю на казахском языке, – вспоминает Оксана. – В детстве мы с соседской девочкой Асель были неразлучны. Но поначалу я не понимала казахского, а она не могла говорить по-русски. И как об этом рассказывала мама, я после каждого диалога с подружкой прибегала домой и интересовалась у родителей, что означает то или иное слово. Узнав перевод, бежала играть снова. Вот так, играючи, мы выучили языки друг друга. Наша дружба продолжается по сей день.

По мнению Оксаны, Кызыл­орда – особенный город в Казах­стане. В регионе проживают представители около 50 этносов. Но львиную долю населения, свыше 96%, составляют казахи. Поэтому неудивительно, что казахский язык является основным в общени.

– Все мои близкие хорошо понимают казахский язык, – делится Оксана. – Например, моя сестренка прекрасно говорила по-казахски. Но переехала в Россию, и теперь без постоянной языковой практики ее речь стала немного скованной. А брат – священник в граничащей с Казахстаном Саратовской области. Там живет много людей, переехавших из Казахстана. Им он на Пасху читает­ Евангелие на казахском языке.

Как считает Оксана, знание казахского языка дает ей множество преимуществ в работе, быту, повседневной жизни.

– Мне всюду комфортно: в автобусе, магазине, на улице, рынке, в общественных местах. В учебном заведении мне легко общаться с коллегами, студентами, их родителями. Знание языков расширяет возможности, позволяет общаться­ с людьми разных возрастов и профессий, понимать другие культуры и получать больше информации. А еще я очень люблю петь казахские песни. В караоке выбираю песни группы «Орда».

– А когда вы увлеклись изучением английского языка? – интересуюсь у моей героини.

– Видя неподдельный интерес к изучению языков, моя мама решила отдать меня в школу, где со второго класса преподавали английский язык с углубленным изучением. Так мое желание знать несколько языков заметно возросло. Я стала расширять кругозор и открывать для себя новые миры. И выбор профессии учителя тоже вылился отсюда. На фоне изучения английского и французского языков у меня появился интерес к лингвопедагогике. В работе мне нравится общаться с учащимися, видеть их успехи, использовать новые методы на занятиях. Кроме того, будучи учителем, я сама постоян­но учусь и развиваюсь профессионально.

Педагог поделилась эффективными способами быстро выучить любой язык.

– Бесконечная зубрежка грамматики лишает мотивации и порой напрочь отбивает желание учиться, – утверждает Оксана Жбирь. – Поэтому каждому важно найти свой метод, который будет приносить удовольствие. К примеру, сейчас есть хороший метод обучения иностранным языкам – аудиолингвизм, который основан на многократном повторении, заучивании наизусть и автоматизации базовых языковых структур.

Но, я считаю, лучший способ – это погружение в языковую среду. Полезно слушать казахские песни, смотреть фильмы на казахском языке и пытаться общаться на нем в повседневной жизни. Самое главное, нужно использовать язык ежедневно и продолжать изучать его. И это я особо рекомендую молодым людям, которые хотят достичь в жизни успехов.

У меня подрастают 16-летний сын и четырехлетняя дочь. Хочу, чтобы они выросли хорошо воспитанными, образованными, разносторонне развитыми и уважительными к другим людям.

Знание государственного языка важно для каждого гражданина Казахстана. Владение им позволяет свободно общаться и активно участвовать в жизни страны.