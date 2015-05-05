Статьи Народным реформам Елбасы – поддержка всей страны

Павел КРЮКОВ, помощник машиниста тепловоза АО "Алматинское эксплуатационное локомотивное депо"

Безоговорочная победа Елбасы на президентских выборах еще раз показала всему мировому сообществу – народ Казахстана полностью поддерживает политический и экономический курс Нурсултана Назарбаева.­ В своей речи на инаугурации Президент упомянул новую программу "100 шагов", в рамках которой будут осуществляться пять институциональных реформ. С высокой трибуны Глава государства призвал всех казахстанцев к активному участию в реализации новых планов и задач.

Конституция гарантировала всему многонациональному народу Казахстана равные права и равные возможности независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Все мы граждане одного государства, сила которого – в дружбе и национальном согласии, в уважении друг к другу и во всеобщем стремлении сделать нашу жизнь еще лучше. Поддерживаю политический лозунг Елбасы "Сначала – сильное государство и экономика, а потом – политика". Время показало верность этого постулата. Всем нам надо ставить перед собой большие цели и задачи, как это делает наш Президент Нурсултан Назарбаев, и последовательно, методично претворять их в жизнь.

Нет невыполнимых задач, примером тому служит вхождение Казахстана в чис­ло 50 конкурентоспособных стран мира. Могли ли мы об этом мечтать двадцать лет назад? События в современном мире непредсказуемы и стремительны, но мы готовы к любым вызовам. В ближайшем будущем мы обязательно войдем и в число 30 развитых стран мира, в этом у меня нет никаких сомнений. Для этого у нас есть все: и богатые природные ресурсы, и политическая воля Лидера нации, и решимость народа сделать Казахстан процветающим государством. Гражданское равенство, трудолюбие, честность, культ учености и образования, толерантность – вот ценности, которые объединяют нас вокруг идеи "Мәңгілік Ел".

Полностью поддерживаю позицию нашего Президента по развитию триединства языков – казахского, русского и английского. Это демонстрирует казахстанскую идентичность со своими традициями и ценностями, а также открытость нашей страны миру. Бок о бок со мной работают казахи, украинцы, уйгуры, немцы, корейцы, белорусы, армяне и еще много представителей других национальностей. Мы разные, но у нас одни цели, заботы и праздники. Потому что вместе мы – сила, готовая преодолеть вместе с Президентом не только 100 шагов, но и осилить весь путь, ведущий к процветанию нашей страны.



Парадигмы поступательного развития

С большим воодушевлением воспринял коллектив нашего университета убедительную победу Нурсултана Назарбаева на выборах Президента, рекордно высокая явка избирателей продемонстрировала единство и желание казахстанцев жить в стабильном процветающем государстве.

Серик ПРАЛИЕВ, ректор Казахского национального педагогического университета им. Абая, академик НАН РК

Впечатляющая победа на выборах достигнута благодаря вере в уникальный политический талант Нурсултана Назарбаева­, выдающегося государственного деятеля международного масштаба. Его выступления всегда носят программный характер и находят живой отклик в сердцах людей. К таким выступлениям с полным правом следует отнести речь на недавней XXII сессии АНК, посвященной ее 20-летию. Президент подчеркнул, что успех в решении задач становления государственности, демок­ратических преобразований и перехода к рыночным отношениям был бы немыслим без консолидации общества.

Создание такого уникального общественного органа, как АНК, стало важным шагом в национальной политике и позволило Казахстану, одному из немногих на постсоветском пространстве, сохранить мир и спокойствие в сложные 1990-е годы. Президент в своей речи обратил внимание, что многонациональность Казахстана стала значимым фактором укрепления единства в многообразии общества: "И сегодня наша страна движется вперед на основе толерантности, согласия и доверия друг к другу". Не случайно с первых дней обретения суверенитета Первый Президент уделяет огромное внимание формированию уникальной модели единства народа. Всех казахстанцев объединяет, как отметил Нурсултан Назарбаев на XXII сессии АНК, любовь к общему дому – Казахстану. А также общественное согласие по отношению к собственной истории, глубокая вера в настоящее и будущее государства. Национальная идея «Мәңгілік Ел» – это смелый шаг в будущее. Она объединяет стремления и силы казах­станцев в решении насущных задач. Эти парадигмы не могли бы получить такого мощного импульса без реформирования образовательной системы. В связи с этим Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях не раз подчеркивал, что «система образования – наше духовно-нравственное достояние, которое формировалось столетиями, вбирая в себя лучшие достижения национальных и общемировых ценностей». В ежегодных Посланиях народу Казахстана Президент сформулировал важнейшие задачи по созданию интеллектуальной нации.

Сегодня сеть вузовской системы образования значительно расширилась и укрепилась кадровым потенциалом. Начиналась эта большая работа в 1991 году, когда по инициативе Президента в Казахстане появился первый международный вуз – Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Ясави, занимающий достойное место в национальном рейтинге вузов страны. Сегодня "короной" высшего образования Казахстана по праву называют новый образовательный бренд – Назарбаев Университет – отечественное воплощение модели инновационно-исследовательского учебного заведения. Он уникален не только по форме, но и по содержанию, в нем сконцентрирован мировой опыт ведущих университетов мира. Сам факт, что вузу присвоено имя Елбасы, говорит о важности образования для молодого независимого государства, особенно в эпоху высоких информационных технологий, порожденных процессами глобализации. По этому случаю Глава государства говорил, что "по состоянию системы образования можно судить о перспективах страны. Появление новых технологий, глобализация процессов развития позволяют дать ХХI веку определение как Веку знаний. Поэтому я со всей определенностью могу сказать: все, что служит системе образования, служит и будущему Казахстана".

Достойное место в национальной вузовской системе занимает и КазНПУ им. Абая, осуществляющий подготовку учителей новой формации. Один из прио­ритетных направлений нашей деятельности – реализация программ ЮНЕСКО, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). К примеру, КазНПУ­ в числе нес­кольких университетов международной сети ЮНЕСКО­ первым освоил один из основных модулей меж­дународной магистерской программы Института информационных технологий обучения ЮНЕСКО. Важно, что эта программа разработана в соответствии с образовательными стандартами Казахстана и стала заметным вкладом в развитие педагогического потенциала страны.

Кроме того, в рамках реализации национальной идеи "Мәңгілік Ел" в нашем университете разработана Концепция национального воспитания будущих специалистов "Мәңгілік Ел". Ее главная задача – подготовка нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким уровнем национального самосознания, профессионализма и конкурентоспособности, способных строить конструктивный диалог с представителями других культур и тем самым способствовать стабильности и безопасности государства. Для этого в КазНПУ им. Абая разработаны типовая программа, учебник «Мәнгілік Ел» и учебно-методический комплекс дисциплины. Учебник посвящен 550-летию Казахского ханства, 20-летию Конституции РК, Году Ассамблеи народа Казахстана. С января нынешнего новый курс внедрен в образовательный процесс нашего вуза.

В связи с празднованием 550-летия Казахского ханства подготовлен еще один новый учебник – "Дипломатия Великой Степи", где на конкретных исторических примерах раскрываются предпосылки становления казахской государственности и дипломатии. Все эти новые издания важны для педагогического образования, для методической преемственности школы и вуза, поскольку КазНПУ служит центром в создании методической и дидактической базы для всех уровней образования.

Научный коллектив продолжает поис­ки эффективного пути модернизации педагогического образования, основные идеи которой отражены в проекте концепции. Неотъемлемая часть нашей деятельности – сотрудничество с такими ведущими зарубежными вузами, как МГУ им. М. Ломоносова (РФ), Университет Монтаны (США), Бэкингем (Велико­британия), Макао (Республика Корея), Педагогический университет Фрайбурга (Германия) и другие.

В сентябре 2014 года при КазНПУ им. Абая был открыт второй в мире и единственный в Центральной Азии филиал Сорбонны – институт Сорбонна-Казах­стан. Идея учреждения филиала всемирно известного вуза Европы принадлежит Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву­ и нашла активную поддержку у главы Франции Франсуа Олланда. Это стало возможным благодаря меморандуму между КазНПУ и Университетом Сорбонна города Парижа, подписанному 17 сентяб­ря 2013 года в рамках Года Франции в Казахстане. Такое сотрудничество дает нам возможность проводить совместные исследования и стажировки профессорско-преподавательского состава, магистрантов и докторантов. Без сомнения, все эти проекты работают на благо Казахстана, внося заметный вклад в формирование человеческого капитала.

Добавлю, что социально-экономические свершения, достигнутые независимым Казахстаном, неразрывно связаны с именем Первого Президента страны. 26 апреля 97,7% казахстанцев, проголосовав за Нурсултана Назарбаева, по сути, отдали голоса за институциональные реформы, модернизацию экономики и образования. Среди них – коллектив КазНПУ им. Абая, который проголосовал за процветание Родины и единение народа под руководством Лидера нации.



Работать на все 100

Александр ПОЛЯКОВ, директор ТОО "Победа", депутат Павлодарского областного маслихата

Нурсултан Назарбаев на своей инаугурации объявил о реализации основополагающей программы "100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства». Это значит, что во всей нашей жизни предполагается поворот к новым требованиям и задачам. Причем на более высоком уровне. И это нужно и оправдано, так как Президент не случайно сказал о том, что дальнейшему развитию республики угрожает пять новых вызовов: кризис мирового порядка и нарастание общей неопределенности, турбулент­ность мировой экономики, изменение климата, новые линии мировых разломов в Центральной Азии и кризис глобального порядка.

Если говорить о сельском хозяйстве, то оно требует перемен и других подходов к производственной деятельности. Это обширная и архиважная тема, но я остановлюсь на таком моменте, который, надеюсь, будет отражен в "100 шагах". Сегодня мы, сельские производители, получаем от государства субсидии и по животноводству, и по полеводству. Плюс по удешевлению ГСМ, гербицидов, удобрений, обводнению земель… Мое мнение – надо платить субсидии не за "гектар", а за реализованную продукцию. Тогда будет конкретная прибавка урожая и справедливая оплата по труду. А то сегодня немало таких товариществ и крестьянских хозяйств, которые абы как весной посеют культуры, дождутся всходов и требуют субсидий. Их волнует не конечный урожай, а государственная финансовая поддержка. На том и живут. Также считаю: поднять животноводство на индустриальный уровень невозможно не только без хорошей кормовой базы, но и без наличия в регионах лабораторий по оценки качества питательности кормов, без чего невозможно правильно составить рацион, соответственно, получить хорошие привесы и надои.

Думаю, программа "100 шагов" все расставит по своим местам и даст стратегические направления.



Алия САЛИЕВА, президент Гражданского альянса Западно-Казахстанской области:

– Мне посчастливилось присутствовать на инау­гурации Президента и проникнуться атмосферой созидательного настроя, который во время выступления Нурсултана ­Назарбаева передался всему огромному залу Дворца Независимости. Речь Елбасы подтвердила, что прошедшие выборы стали точкой отсчета новых подходов к государственному строительству и общественному переустройству, сохраняя при этом основы курса, намеченного в Стратегии-2050 и Послании "Нұрлы жол – путь в будущее".

Как очень верно отметил Лидер нации, большая работа предстоит государственным органам, бизнес-сообществу и гражданскому сектору. А, как известно, самая устойчивая конструкция – та, которая основывается на трех точках опоры. Именно НПО предстоит донести до каждого суть и необходимость институциональных реформ и ста намеченных шагов на пути Казахстана в тридцатку развитых государств.

Создав сразу же после вступления в должность Национальную комиссию по модернизации, Президент однозначно показал, что действовать нужно незамедлительно. В контексте регионального развития мы намерены сосредоточить усилия на увеличении предпринимательской активности, воспитании нулевой терпимости к коррупции и антиобщественным проявлениям, проводить семинары и тренинги по развитию местного самоуправления. Особого внимания требует создание новых рабочих мест за счет реализации социальных проектов, забота о людях с ограниченными возможностями и выпускниках детских домов. Огромный воспитательный потенциал заключается в праздновании знаменательных юбилейных дат нынешнего года. Его необходимо использовать с наибольшим коэффициентом полезного действия. Перед казахстанцами поставлены масштабные задачи, но единому и сплоченному обществу они вполне по силам.



Несем единый груз ответственности

Иван ЛИПИРИДИ, член АНК, председатель этнокультурного объединения греков "Эллада", Актобе

Мы – одна семья. У нас одна Родина. И правильно сказал Президент: "Судьба каждого из нас – в судьбе Казахстана". Мы, представители самых разных нацио­нальностей, едины, строим вместе сильное государство, поэтому за годы независимости сумели преодолеть самые тяжелые испытания и сегодня твердо вступили на путь устойчивого развития. Однако это не повод для того, чтобы расслабляться. Перед казахстанцами наш Лидер ставит новые масштабные задачи, и их реализация будет достойным нашим ответом тому, чтобы достойно противостоять очередным вызовам времени. Нурсултан Назарбаев разработал новую экономическую политику «Нұрлы жол», выдвинул пять важных институциональных реформ, которые направлены на дальнейшее упрочение фундамента для нового экономического роста. Одной из масштабных внутренних задач Президент вновь обозначил укрепление единства нации на новом витке истории, поскольку многообразие нашего общества – это наша сила, а не слабость. И все мы должны нести один груз ответственности за будущее страны, объединенные одной общенациональной идеей "Мәңгілік Ел". В этом заключается основа основ нашего благополучия. План нации, инициированный Елбасы, который будет включать в себя 100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства, представляет собой по сути всеобъемлющую модернизацию всего гражданского общества ради единства и сплоченности страны. И долг каждого гражданина РК – активно включиться в продвижение этих реформ.



Особая роль молодежи

Айнагуль ИГИБАЕВА, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики ВКГУ им. С. Аманжолова, академик Международной академии психологических наук

Всенародная победа ­Нурсултана Назарбаева на выборах Президента РК еще раз подтвердила преемственность проведения иннова­ционных реформ в стране, их системность, стратегическое видение Лидером нации дальнейшего пути развития нашего государства.

Идеи реализации 5 институциональных реформ, обозначенных в выступлении Главы государства на ХVI съезде партии "Нур Отан", нашли отражение и в выступлении Лидера нации на церемонии инаугурации. В выполнении предстоящих задач особая роль отводится молодежи. Культ учености, образования, духовности и толерантности – вот те ценности, к которым Нурсултан Абишевич призывает всегда в своих обращениях к молодому поколению.

Казахстанская молодежь отличается креативностью, мобильностью и избирательностью в отношении к современному миру ценностей. Это абсолютно новый культурный тип с присущим ему мировоззрением, оценкой происходящих событий и явлений. Молодым людям присущи новые ценностные установки на достижение личностного и общественного успеха, желание активно участвовать в новых экономических и политических преобразованиях. И наш Президент, обладая феноменальной эрудицией, глобальным мышлением, стратегическим видением и умением преодолевать трудности, является вдохновляющим примером для подрастающего поколения.

Мне, как представителю научной интеллигенции, преподавателю высшей школы очень близки и понятны задачи, проблемы, озвученные Главой государства. Уверена, педагогическое сообщество, отчетливо осознавая свою социальную и нравственную ответственность перед обществом и молодежью, приложит все усилия для подготовки квалифицированных кадров и воплощения национальной идеи "Мәңгілік Ел".



Салютовали запуском аэростатов

В честь победы Нурсултана Назарбаева на прошедших президентских выборах над турецкой Каппадокией поднялись в небо огромные воздушные шары.

Аэростаты с плакатом-поздравлением и портретом вновь избранного Президента Нурсултана Назарбаева были запущены со всемирно известной туристической ривьеры в провинции Невшехир. Зрелище, за которым наб­людали многочисленные иностранные туристы и местные жители, получилось необычайно ярким и незабываемым. Воздушные шары, украшенные казахстанскими и турецкими флагами, взмывшие ввысь над горами Каппадокии, стали замечательным символом поддержки Главы государства и его курса. Кроме того, запуск аэростатов стал частью празднования Дня единства народа Казахстана.

Турецкий пилот аэростата Хаккы Йылдыз на казахском языке поздравил казахстанцев с убедительной победой на выборах Лидера нации, пожелав братскому народу дальнейшего процветания, стабильности и мира.

Примечательно, что этот знак поддержки Казахстана руководством и жителями провинции Невшехир далеко не первый. Так, в крупнейшем городе провинции есть проспект им. Президента РК Н. Назарбаева, бульвар Казахстана, Парк дружбы Казахстана и Турции, а в университете "Невшехир" открыта аудитория "Казахстан".





Кали КОРАЛАСБАЕВ, художник, скульптор, директор детско-юношеского центра, Жамбылская область:

– Когда я получил официальное приглашение на участие в церемонии вступления в должность Президента Республики Казахстан, был очень взволнован, до глубины души рад и горд. Лидер нации, держа руку на Конституции, дал клятву своему народу. В глазах Елбасы я увидел непоколебимое мужество и волю. Речь Президента, его проникновенная интонация отозвались в сердцах всех казахстанцев. Проводимые в стране под его руководством реформы поддерживают граждане республики, уверенные в счастливом будущем Казахстана.

Единство и дружба, которые царят в нашем обществе, мы должны беречь как зеницу ока. Только следуя этим ценностям, мы станем Мәңгілік Ел. Нам предстоит плодотворно трудиться, быть готовыми к любым трудностям и бесконечно любить свою родину – наш Казахстан.



Важен конечный результат

Серик КАКЕНОВ, доверенное лицо Президента РК, главврач Кокшетауской горбольницы, депутат городского маслихата, почетный гражданин Кокшетау

Как депутат гормаслихата фракции "Нур Отан" в качестве доверенного лица Главы государства, я вел сбор подписей в его поддержку как кандидата в Президенты РК, причем делал это не в первый раз. Помогали мне в этой важной работе мои коллеги, среди которых особую поддержку я получил от нашей первичной организации партии "Нур Отан", в которую входят 50 сотрудников нашей больницы. И вели они эту работу как в нашем большом коллективе, так и на моем избирательном участке № 8, где насчиты­вается более 7 тыс. избирателей.

В том, что нам удастся собрать максимальное количество подписей в поддержку нашего Елбасы и наши люди единодушно отдадут ему свои голоса на выборах, у меня не было никаких сомнений. Ведь кокшетаусцы, как и миллионы других казахстанцев, обращались к нему с просьбой дать согласие на выдвижение своей кандидатуры в Президенты РК. И сегодня они рады той триумфальной победе на прошедших внеочередных выборах, которую безоговорочно одержал с отличным показателем наш Елбасы.

А сегодня мы все с большим интересом ознакомились и обсуждаем в нашем коллективе речь Лидера нации – Президента РК Нурсултана Назарбаева во время инаугурации. В ней он в очередной раз подтверждает неизменность своего курса и проводимой политики. Теперь наша республика выходит на новый виток государственного строительства, твердо сохраняя при этом приверженность к реа­лизации Стратегии "Казахстан-2050". При этом мы должны сохранить всестороннюю динамику развития и накопленных Казахстаном результатов и достижений в проведении реформ и накопленного опыта инноваций.

Главой государства определен и наделен соответствующими полномочиями орган, который ответственен за проводимые реформы, – Национальная комиссия по модернизации при Президенте РК. При этом новые шаги в этом направлении конкретизированы им в Плане нации со звучным названием "100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства". Таким образом, нам предстоит на деле проводить намеченные реформы в соответствии с точной пошаговой формулировкой стоящих перед нами задач на пути вхождения в тридцатку мировых лидеров.



Консолидирующий фактор Лидера

В конференц-зале Гуманитарного университета транспорта и права состоялся региональный экспертный форум "Президентские выборы-2015: беспрецедентные итоги и поствыборная стратегия Казахстана".

В своем вступительном слове ректор Гуманитарного университета транспорта и права Омрали Копабаев отметил, что прошедшие выборы продемонстрировали всему миру принципы верховенства права и приверженность демок­ратическим преобразованиям. Помимо международных наблюдателей контроль за ходом выборов осуществляла и Рес­публиканская общественная комиссия. Согласно отчету 50 членов комиссии, работавших в Алматы, нарушений процедуры выборного процесса обнаружено не было.

Многие эксперты сошлись во мнении, что президентские выборы-2015 можно смело назвать историческими – ни в одной стране мира не было зафиксировано такой электоральной активности граждан. По словам политолога Данияра Ашимбаева, беспрецедентная в истории явка избирателей показала всенародную поддержку проводимого Нурсултаном Назарбаевым экономического и политического курса.

– Казахстанцы не хотят менять устоявшуюся в стране модель толерантности, мира и согласия. А экономический кризис второй волны, угрозы и вызовы современного мира заставляют общество консолидироваться вокруг уже устоявшихся ценностей. Принцип "сначала – экономика, а потом – политика" сегодня, как никогда, актуален, – говорит Данияр Ашимбаев. – 5 институциональных реформ – основополагающий программный документ, в котором обозначены механизмы реализации государственного и общественного контроля за деятельностью исполнительных органов власти.

Участники собрания про­анализировали особенности избирательной кампании-2015. Эксперты отметили возросшую политическую культуру и гражданскую зрелость наших соотечественников.

– Результаты выборов явились важнейшим показателем нынешнего морально-психологического состояния казахстанского общества, его идейно-политической ориентации. Высокая явка свидетельствует о приоритетности института выборов по сравнению с другими формами политического участия. Выборы являются для наших граждан основным способом отстаивания интересов, выражения основных потребностей, – отмечает доктор политических наук Гульнар Насимова. – Казахстанцы проголосовали за Лидера, умею­щего стратегически верно определять направление развития страны, выстраивать внешнеполитические приоритеты, соответствующие национальным интересам. Все это показывает ответственность, конструктивность и рациональность казахстанских избирателей, их высокую электоральную культуру.

По мнению участников форума, выборы продемонстрировали единство и сплоченность казахстанского народа, который проголосовал за стабильное и поступательное развитие страны. Важным вопросом экспертной дискуссии стало обсуждение выдвинутого Нурсултаном Назарбаевым Плана нации "100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства", в рамках которого будет осуществляться реализация 5 институциональных реформ.

Организаторами форума выступили Республиканское общественное объединение "Конгресс политологов", Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК и Гуманитарный университет транспорта и права им. Д. Кунаева.



Али АБИШЕВ, ректор Атырауского института нефти и газа:

– Состоявшиеся выборы Президента – историческое событие в жизни нашей страны. Как и для большинства казахстанцев, для меня это большая ответственность, ведь мы не просто выразили свою граж­данскую позицию. Народ выбрал Главу государства, тем самым определив курс развития всей страны. Основываясь на пяти институциональных реформах, Нурсултан Назарбаев предложит План нации "100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства", которые станут нашим ориентиром на ближайшие 10–15 лет.

Одним из ключевых является модернизация экономики, которая сейчас основывается на нефтегазовом секторе. Перед нами стоит задача по подготовке конкурентоспособных кадров для диверсифицированной экономики. Наш институт в соответствии с программой индустриально-инновационного развития разрабатывает новые образовательные программы по нефтехимии и нефтегазовому делу. Предстоит укрепить материально-техническую базу вуза, расширить международное сотрудничество с мировыми университетами России, Китая, США и Европы.

За годы независимости Казахстан добился многого. Политическая стабильность, экономический рост, социальное благополучие, мир и спокойствие в нашем обществе – надежная основа, которая позволит нам реализовать новые задачи. Благодаря инновациям и современным технологиям, в частности, в нефтегазовой отрасли, мы создадим базу для многоуровневой и многоотраслевой структуры экономики. Все это требует большой исследовательской работы. Предложенные реформы Лидера нации еще сильнее объединят народ и активизируют человеческий потенциал.



Шакир МУСАЕВ, мастер погрузочно-разгрузочных работ в морском порту Актау:

– Во время своего выступления на инаугурации Президент отметил, что в ближайшее время он представит План нации «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства». В нем Нурсултан Назарбаев разъяснит, что каждый гражданин должен сделать, чтобы осуществить 5 институциональных реформ, которые ранее были объявлены Главой государства.

Почему каждый гражданин должен в этом участвовать? А потому, что, говоря словами нашего Елбасы, реформы требуют непосредственного участия каждого. Мы все прекрасно понимаем нашу ответственность и полностью поддерживаем нашего Президента. Если сейчас мы будем думать, что реформы – это не наше дело, пусть ими занимается власть, то это будет неправильно. Мы все хотим построить развитое, современное общество с крепкой экономикой, поэтому должны принять непосредственное участие в осуществлении 5 реформ, предложенных Главой государства.

Президент подчеркнул, что за короткий срок мы добились очень многого. Нурсултан Назарбаев поставил задачу: страна должна стать транспортным и логистическим центром Евразии. Мы, работники морского порта Актау – единственного порта в Казахстане, готовы к этому. Уже сегодня наш порт развивается ускоренными темпами, увеличиваются объемы перевалки, расширяются направления перевозки грузов.



Есть все для счастья

Тамара РУСЯЕВА, ветеран труда, Кызылорда

Прошедшие президентские выборы показали состоятельность нашего молодого государства, продемонстрировавшего порыв единения в принятии важного для будущего страны решения. И стар, и млад, люди разных национальностей, проявив высокую ответственность, дружно пришли на избирательные участки и практически единогласно выбрали Нурсултана Назарбаева.

И я уверена, что не только высокое доверие к Лидеру нации сыграло свою позитивную роль в активной явке избирателей, но и его предвыборная программа. Каждая из пяти предложенных им институциональных реформ – это значительное продвижение вперед: к лучшей жизни, к улучшению управления государством, к модернизации экономики и социальной сферы, к укреплению справедливости и равноправия, дружбы и согласия в нашем обществе, к благополучию и достатку граждан. Это всеохватывающая программа, на основе которой вскоре будут разработаны конкретные меры – 100 шагов по воплощению в жизнь институциональных реформ.

У нас, ветеранов труда, после выборов Президента очень хорошее настроение. Мы видим, что страна в надежных руках, что наши дети, внуки и правнуки сегодня смотрят в будущее с оптимизмом. У них все есть для счастливой жизни, они могут создавать семьи и растить своих детей в теплой атмосфере мира, дружбы и взаимоуважения, учиться и добиваться успеха в труде, работать на благо своего государства.



Радик КАДЫЛБЕКОВ, студент КарГУ, руководитель Молодежного союза Карагандинской области:

– В Плане нации, который предложил Глава государства и в котором требуется непосредственное участие каждого гражданина Казах­стана, молодежь обязана принять самое активное участие. "Реформы – дело народа, а не только государственной машины", – подчеркнул Президент. Как показал опыт страны, молодежь может стать движущим фактором в поддержке реализации долгосрочных программ, направленных на развитие нашей страны.

Нам непременно надо достичь поставленных целей и осуществить намеченные Президентом реформы. Это дело чести всей нации. Новые цели, новые задачи, которые ставит Лидер нации перед страной, в первую очередь касаются активности молодежи. Именно она должна использовать свой могучий потенциал для реализации Стратегии «Казахстан-2050» через проведение институциональных реформ.

Сегодня главная задача учащейся молодежи – получить качественные знания и укрепиться в гражданской позиции. Сегодняшний студент, занимающийся на совесть в аудиториях, библиотеках и на практике, непременно станет профессионалом, потому что умеет хорошо трудиться и ставить перед собой реальные цели. А став профессионалом в выбранном деле, он сможет принести существенную пользу своей Родине. Поскольку самые сложные задачи он будет решать качественно. А если так будет поступать каждый, то мы сможем принять и достойно ответить на любые вызовы. При высоком кадровом потенциале страна будет продвигаться только вперед, что и станет определяющим фактором успеха.