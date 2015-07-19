Народный артист СССР Борис Щербаков госпитализирован с сердечной недостаточностью

В мире
Марат Манаспаев
Народный артист СССР Борис Щербаков госпитализирован в одну из больниц города Арзамас Нижегородской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев.

По его словам, 65-летнему актеру стало плохо на одном из мероприятий. В результате его госпитализировали в палату интенсивной терапии c диагнозом "сердечная недостаточность". "К артисту допускают супругу. Борис Васильевич приехал на городские мероприятия и отдохнуть в профилактории "Морозовский", — добавил Лавричев.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области «Интерфаксу» уточнили, что Щербаков был госпитализирован в первичное сосудистое отделение арзамасской больницы в субботу, 18 июля.

В марте Щербаков был помещен в одну из московских больниц из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, народный артист России, лауреат многочисленных премий. На его счету сотни ролей. Известен, в частности, участием в фильмах "Легенда номер 17", сериале "Солдаты". Вел программу "Доброе утро" на Первом канале.

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