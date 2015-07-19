Народный артист СССР Борис Щербаков госпитализирован с сердечной недостаточностью

Народный артист СССР Борис Щербаков госпитализирован в одну из больниц города Арзамас Нижегородской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Об этом сообщил
на своей странице в Facebook гендиректор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев.
По его словам, 65-летнему актеру стало плохо на одном из мероприятий. В результате его госпитализировали в палату интенсивной терапии c диагнозом "сердечная недостаточность". "К артисту допускают супругу. Борис Васильевич приехал на городские мероприятия и отдохнуть в профилактории "Морозовский", — добавил Лавричев.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области «Интерфаксу»
уточнили, что Щербаков был госпитализирован в первичное сосудистое отделение арзамасской больницы в субботу, 18 июля.
В марте Щербаков был помещен в одну из московских больниц из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.
Борис Щербаков — советский и российский актер театра и кино, народный артист России, лауреат многочисленных премий. На его счету сотни ролей. Известен, в частности, участием в фильмах "Легенда номер 17", сериале "Солдаты". Вел программу "Доброе утро" на Первом канале.