Народный детский хореографический ансамбль «Айгулек» одержал победу на международном конкурсе в Турции

Танец у синего моря

Творческий фестиваль-конкурс «Дом солнца – Турция» проводился при участии мэрии курорт­ного города Кемер. В Турции юных танцоров из Шымкента хорошо знают. Они завсегдатаи хореографи­ческих конкурсов и концертов. На этот раз из Казахстана пригласили также хореографические ансамбли из Актобе, города Кульсары Атырауской области и Кызылорды. Кроме Казахстана и Турции, свои­ми талантами блистали представители из России, Узбекистана, Кыргызстана, Болгарии, Молдовы. И победа шымкентских танцоров на этом фоне выглядит еще более значимой и радостной.

– Награду и дипломы нам вручал заместитель мэра Кемера, курирующий культуру, – рассказала по возвращении в Шымкент художественный руководитель ансамбля Райхан Каланова. – Представленные в номинации «Народный танец» композиции «Мереке» и «Туркестан» настолько понравились жюри, что нам присудили Гран-при. Эти композиции отличаются хореографическим рисунком и режиссурой, яркими костюмами, что позволяет передать национальный колорит и завоевать симпатии публики в любой стране. Нам приятно, что творческий труд коллектива столь высоко оценен.

Соревнование танцоров проходило во Дворце культуры, а награждение и Гала-концерт – на площади морской набережной. Зрителей собралось много. Номера в исполнении «Айгулек» пуб­лика принимала восторженно, не желая отпускать танцоров со сцены. А после завершения концерта отдыхающие фотогра­фировались с поразившими их своим мастерством и национальными костюмами танцовщицами.

В активе «Айгулек», которому исполнилось 75 лет, десятки ­побед на престижных международных конкурсах. В период с 2000 по 2016 год коллектив выступал на азиатских и европейских фес­тивалях, где не раз становился обладателем Гран-при, кубков, лауреатом и дипломантом.

Ансамбль основан в 1946 году, и с тех пор не менял название. Это один из старейших творчес­ких коллективов нашей страны. Его создавала хореограф, выпускница Краковского хорео­графического училища, репрессированная и сосланная на юг Казахстана Анна Цандекова, а ее дело вот уже более сорока лет продолжает Райхан Каланова. Она подростком пришла учиться танцевать в детский коллектив, который в то время был единственным на весь город, и попасть в него мечтали все мальчишки и девчонки.

Желающих приобщиться к искусству хореографии в «Айгулек» и сейчас много. Ансамбль объединяет около 200 юных талантов в возрасте от 4 до 17 лет. Последние два года из-за пандемии коронавируса коллектив практически не выезжал за пределы города. А первое же участие в международном конкурсе показало, что «айгулековцы» в прекрасной форме и готовы побеждать, поражать своим искусством танца публику.