Культура Народный детский хореографический ансамбль «Айгулек» одержал победу на международном конкурсе в Турции 17 августа 2022 г. 1:45 Любовь Доброта, Шымкент Танец у синего моря Творческий фестиваль-конкурс «Дом солнца – Турция» проводился при участии мэрии курортного города Кемер. В Турции юных танцоров из Шымкента хорошо знают. Они завсегдатаи хореографических конкурсов и концертов. На этот раз из Казахстана пригласили также хореографические ансамбли из Актобе, города Кульсары Атырауской области и Кызылорды. Кроме Казахстана и Турции, своими талантами блистали представители из России, Узбекистана, Кыргызстана, Болгарии, Молдовы. И победа шымкентских танцоров на этом фоне выглядит еще более значимой и радостной. – Награду и дипломы нам вручал заместитель мэра Кемера, курирующий культуру, – рассказала по возвращении в Шымкент художественный руководитель ансамбля Райхан Каланова. – Представленные в номинации «Народный танец» композиции «Мереке» и «Туркестан» настолько понравились жюри, что нам присудили Гран-при. Эти композиции отличаются хореографическим рисунком и режиссурой, яркими костюмами, что позволяет передать национальный колорит и завоевать симпатии публики в любой стране. Нам приятно, что творческий труд коллектива столь высоко оценен. Соревнование танцоров проходило во Дворце культуры, а награждение и Гала-концерт – на площади морской набережной. Зрителей собралось много. Номера в исполнении «Айгулек» публика принимала восторженно, не желая отпускать танцоров со сцены. А после завершения концерта отдыхающие фотографировались с поразившими их своим мастерством и национальными костюмами танцовщицами. В активе «Айгулек», которому исполнилось 75 лет, десятки побед на престижных международных конкурсах. В период с 2000 по 2016 год коллектив выступал на азиатских и европейских фестивалях, где не раз становился обладателем Гран-при, кубков, лауреатом и дипломантом. Ансамбль основан в 1946 году, и с тех пор не менял название. Это один из старейших творческих коллективов нашей страны. Его создавала хореограф, выпускница Краковского хореографического училища, репрессированная и сосланная на юг Казахстана Анна Цандекова, а ее дело вот уже более сорока лет продолжает Райхан Каланова. Она подростком пришла учиться танцевать в детский коллектив, который в то время был единственным на весь город, и попасть в него мечтали все мальчишки и девчонки. Желающих приобщиться к искусству хореографии в «Айгулек» и сейчас много. Ансамбль объединяет около 200 юных талантов в возрасте от 4 до 17 лет. Последние два года из-за пандемии коронавируса коллектив практически не выезжал за пределы города. А первое же участие в международном конкурсе показало, что «айгулековцы» в прекрасной форме и готовы побеждать, поражать своим искусством танца публику. Пред. След. Пред. След.