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​Народный избранник
Роза Рахметуллина

В мероприятии, приуроченном к 70-летию Урала Мухамеджанова, приняли участие председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, депутаты Парламента, общественные деятели Казахстана, родные и близкие парламентария.

Открывая конференцию, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Урал Мухамеджанов внес значительный вклад в законодательное обеспечение реализации реформ, инициированных Президентом Казахстана

Нурсултаном Назарбаевым для устойчивого развития нашей страны.

– С первых дней независимости Казахстана Урал Мухамеджанов всегда был верным соратником нашего Президента, поддерживал политику Елбасы и внес значительный вклад в развитие нашей страны, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Спикер вспомнил совместную работу с Уралом Байгунсовичем и отметил, что его всегда отличали высокие нравственные качества и профессионализм.

– На любой должности он отличался своими деловыми и нравственными качествами, ответственностью и сдержанностью. Его репутация всегда была безупречной, он имел большой авторитет, – сказал спикер Мажилиса.

В ходе конференции выступили также общественные деятели, парламентарии, коллеги Урала Мухамеджанова. Примечательно, что все они отмечали образованность, культуру, обширный кругозор этого человека, что, несомненно, способствовало эффективной работе и соз­данию особой атмосферы в Мажилисе, где накал диспутов порой зашкаливает.

К слову, многие выступавшие называли Урала Му­хамеджанова по известной казахской традиции Ореке – в знак особого уважения и почтения. Все говорили о том, что Ореке был неспособен пройти мимо чужой проблемы, старался помочь и поддержать добрым словом и советом. Отмечали участники конференции скромность и простоту общения Урала Мухамеджанова.

Значительную часть своей жизни Урал Мухамеджанов посвятил работе в системе государственной службы. И к решению многих вопросов подходил как истинный пат­риот и человек с активной гражданской позицией.

Начав трудовой путь в Костанайской области, Урал Мухамеджанов работал в Администрации Президента, был членом Совета безопасности Казахстана. Будучи депутатом Мажилиса и председателем палаты, внес значительный вклад в развитие казахстанского парламентаризма.

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