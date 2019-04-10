​Народный контроль

Для более оперативного реагирования на подобные сигналы в период ремонтных работ акимат предложил создать в Интернете специальные чаты на базе популярных мессенджеров. Здесь, в частности, будут размещены контактные данные ответственных представителей органов власти и компаний-подрядчиков.

Чтобы обеспечить безопасность горожан при проведении ремонт­ных работ, все подрядные организации обязали установить у ремонтируемых теплотрасс и водопроводов специальные ограждения и пешеходные трапы, разместить знаки объезда, а также паспорта объектов, содержащие, помимо контактной информации, конкретные данные по сроку ремонта, количеству техники и рабочих. В случае несоблюдения этих требований к строителям будут применены серьезные штрафные санкции.

В нынешнем году в южном мегаполисе планируется построить и отремонтировать 618 км инженерных коммуникаций, в том чис­ле 160 км – электрических, 223 – газовых и 10 – тепловых сетей.

Для того чтобы подать в дома более чем 52 тыс. горожан качественную питьевую воду, будет завершено строительство 120 км водопровода и 105 км канализации. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации на сооружение еще 107,5 км водопровода и 81 км сетей водоотведения, 2 очистных фильтровальных станций «Аксай» и «Каргалы» в Наурызбайском районе.

Уже готовы проект и смета строи­тельства сетей в микрорайонах «Курамыс», «Таужолы» и «Жайлау». Осуществление этих проектов начнется в текущем году и откроет доступ к чистой питьевой воде почти 140 тыс. алматинцев. Что касается так называемых присоединенных территорий, то для обеспечения централизованным водоснабжением и канализацией более 28 тыс. горожан ранее были начаты строительство и реконструкция 560 км инженерных сетей.

Руководство города намерено установить со стороны уполномоченных ведомств жесткий контроль и поручило устранить все имеющиеся замечания до конца текущего месяца, а переходящие объекты прошлого года завершить до 30 июля.