"Народный минздрав" и девушка с длинной косой Статьи 1516 Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Фото: Алмат Мухамеджанов

Свой юбилей эта общественная организация решила отметить весьма примечательно: в мае она собирается провести в Алматы международную конференцию "Евразийский мост здоровья-2015". Форум призван стать площадкой для налаживания интеграционных процессов и внедрения в практику достижений в области медицинской науки. В частности, внедрения на евразийском пространстве института независимых экспертов, деятельность которых была бы подкреплена соглашениями и законодательными актами. Первым на предложение принять участие в конференции откликнулся президент Национальной медицинской палаты Российской Федерации знаменитый педиатр Леонид Рошаль, а следом другие известные ученые, руководители медицинских ассоциаций и министры здравоохранения.



Трудно представить, но это факт – авторитетная в медицинской среде общественная организация, которая решает задачи государственной важности, связанные, в частности, с внесением предложений в Парламент при разработке законопроектов, появилась по инициативе рядового алматинского врача. Президент ассоциации Айжан Садыкова (в 1990-м ей было всего 29 лет) работала тогда в реа­нимации хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи рядовым анестезиологом.



– Во время дежурства мне попалась на глаза «Медицинская газета», где был опубликован проект Устава ассоциации врачей СССР, – рассказывает Айжан Бегайдаровна. – Внимательно его прочитав, я подумала: какая хорошая организация! Если включится вся медицинская общественность, то появится дополнительный рычаг при реализации поставленных государством задач. С этим я и пошла в Минздрав республики. Постучала в первый попавшийся кабинет и попала к человеку, который тогда курировал кадры. Конур Абдуллаевич Абдуллаев сообщил, что в Москве на конференции по обсуждению Устава ассоциации врачей были представители от Казахстана, и назвал три незнакомые мне фамилии. Поскольку я с семьей жила тогда в общежитии и телефона с межгородом там не было, попросила разрешения позвонить из министерства. "Да, пожалуйста", – любезно разрешил Конур Абдуллаевич. Пока шла до кабинета № 8, откуда это можно было сделать, раздумывала: "На кого бы выйти?" Решила, что, наверное, прибалтийские республики самые передовые и продвинутые в этом вопросе.



И молодой врач отправилась в Ригу. Президент ассоциации латвийских врачей анестезиолог-реа­ниматолог Ивар Крастыньш рассказал ей, что сообщество докторов появилось в Латвии еще в 30-е годы, с началом войны прекратило свою деятельность, а в 80-х вновь возродилось.



– Когда мы решили это сделать, то всех врачей попросили собраться на центральном стадионе. Но Латвию можно на машине объехать за час вдоль и поперек, а как это будешь делать ты, если у вас из одного конца республики в другой нужно добираться несколько дней? – посочувствовал Ивар коллеге из Казахстана.



Но Айжан Садыкову уже трудно было остановить. Вернувшись домой, она села писать устав. Размножив его на ротапринте, отправилась в горздрав. Заведующий, выслушав ее, заявил, что поддерживает эту идею, и поручил своему заместителю присутствовать на учредительном собрании по созданию городской ассоциации врачей.



– Когда Марьям Кудабаевна Кененбаева зашла в зал, где сидели человек 50 врачей, пронеслось: "О-о! Горздрав пришел!" – вспоминает Айжан Бегайдаровна. – А тогда противостояние общества и управленцев было в самом разгаре. По Союзу шли забастовки врачей, газеты писали, что униженные мизерной зарплатой медики объявляют голодовки. Поэтому большинство алматинских врачей создание ассоциации восприняли как призыв к забастовке. Одна врач сказала при виде Марьям Кудабаевны: "Если уже сейчас в президиум садится представитель власти, чего ждать дальше от этой карманной ассоциации? Уходим!" И все направились к выходу. Вот это да! Я-то собиралась работать с влас­тями в партнерстве.



Но, может быть, то, что первое учредительное собрание сорвалось, было и к лучшему. Потерпев неудачу, молодой доктор замахнулась на республиканский уровень. Исправив устав, поправила в нем: ассоциация врачей и провизоров не Алма-Аты, а Респуб­лики Казахстан.



– Сидя на дежурстве, листала подборки газет и думала: кого бы пригласить? – раскручивает нить воспоминаний Айжан Бегайдаровна. – На глаза попалась статья о ВЦСПС – организации, объеди­няющей все профсоюзы СССР. О! Надо пригласить его. И я послала приглашение. Минздрав СССР? А почему бы и нет? Еще разослала приглашения в министерства здравоохранения других союзных рес­публик. А заодно и в Верховный Совет и ЦК Компартии Казахстана. Не ведая о подводных течениях и противоборстве между ними, шла ко всем академикам и профессорам, приглашая их принять участие в учредительной конференции.



Обратного адреса она не написала – и все ответные письма пошли в наш Минздрав. И тогда доктором Садыковой заинтересовался министр здравоохранения респуб­лики. Когда она пришла в Мин­здрав, не сразу попала к министру. Много лет спустя помощник признался, что собирал на нее досье: министр никак не мог поверить, что все это дело рук рядового врача больницы скорой помощи.



– Я из самой обычной семьи, – говорит Айжан Бегайдаровна. – Папа – военный врач, мама работала там, где служил отец. Пока росла, наша семья поменяла 21 город. Может быть, от того, что мне каждый год или даже полгода приходилось менять школу и привыкать к новому коллективу, у меня и не было страха перед высокопоставленными лицами, а может, это последствия мудрого родительского воспитания – независимо от ранга и занимаемого в обществе статуса ко всем относиться одинаково уважительно. А самое главное, мною руководили искренние и, как бы пафосно ни звучало, патриотичес­кие чувства. Это у меня, видимо, от папы. Участник войны, он незадолго до смерти предложил поставить памятник медикам-фронтовикам в парке 28 панфиловцев. И в канун 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ассоциация обратилась ко всей медицинской общественности с призывом. И к нам пошли деньги – по 100, по 200, по 1 000 тенге. Городской акимат и Минкультуры поддержали нас, так появился памятник – на бронзовом постаменте каска, медицинская сумка, кусочек армейского знамени и две гвоздики.



Когда я наконец попала к министру, он после вопросов о том, для чего я создаю ассоциацию и чего добиваюсь, созывая конференцию, сообщил, что к нам едут министры из союзных республик, а из Моск­вы – начальник управления лечебно-профилактической работы Минздрава СССР и главный врач больницы имени Боткина… "Кто их будет встречать? – спросил он. – Не знаю. У меня нет ни машины, ни денег. Свою общест­венную организацию мы только-только создаем". Министр старался не показывать виду, но все равно чувствовалось, что он был удивлен. "А где гости будут размещаться? А какие будут сувениры? А что с культурной программой?" – продолжал допытываться он. Я твержу: "У меня нет денег. Это учредительная конференция". Министру не оставалось ничего другого, как дать поручение своим помощникам, помимо решения организационных вопросов, взять еще шефство над каждым гостем.



С той поры прошло четверть века. Талапкали Абишевич Измухамбетов (министр здравоохранения Казахской ССР в конце 80-х годов) в тот день, когда национальная ассоциация врачей Казахстана отмечала свой юбилей, признался:



– Я все-таки смею считать, что совершил в этой жизни что-то хорошее, когда 25 лет назад сделал выбор, поддержав зашедшую ко мне в кабинет девушку с длинной косой. Не побоюсь признать, что благодаря ей наряду с государственным возник общественный минздрав. Национальная ассоциа­ция врачей делает то, до чего у государства не доходят руки. Сейчас в Парламенте находится проект закона "Об охране здоровья и системе здравоохранения", где есть немало предложений, внесенных ассоциацией. Они касаются медиации, запрета на применение методона при лечении от наркозависимости, борьбы с курением, взятия под государственный конт­роль производства продуктов питания. И проведение в мае нынешнего года международной медицинской конференции силами ассоциации далеко не случайно. Это означает, что она "повзрослела", и мы, памятуя о генеральной идее о едином евразийском пространстве, начинаем ее реализовывать в медицинской отрасли.



И последний штрих. Сегодня в рядах Ассоциации врачей Казахстана более 60 филиалов, представляющих как регионы, так и отдельные врачебные специаль­ности. С 2003 года она – член Всемирной медицинской ассоциации, а в феврале 2015 года в ее составе появилось еще одно НПО – Общество взаимного страхования медицинских работников на случай профессионального риска.