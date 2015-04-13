Народу нужны мир и спокойствие

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Владимир ОСИПОВ
В состав делегации вошли руководитель Рес­публиканского общественного штаба Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек, заместитель Председателя АНК Анатолий Башмаков, председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев, председатель партии «Бiрлiк» Серик Султангали, вице-президент Гражданского альянса Казахстана Артур Платонов, депутаты Парламента РК, поэтесса Акуштап Бахтыгереева, ветеран спорта Амин Туяков и другие.
В первой половине дня члены РОШ встретились с заводчанами Западно-Казахстанской машиностроительной компании (АО «ЗКМК»). В ходе встречи рабочие предприятия отметили, что благодаря президентской программе индустриально-инновационного развития компания развивается динамичными темпами, как и десятки других казахстанских заводов.
Работники АО «ЗКМК» отметили, что «Казахстан под руководством Нурсултана Абишевича за годы независимости добился огромных результатов в индустриальном развитии. Внедрение новых инноваций, модернизация производств – все это благодаря политике, проводимой Главой государства».
– Имя нашего Президента неразрывно связано с благополучием и стабильностью Казахстана. Простому народу в первую очередь важны мир и спокойствие в стране, чтобы были работа и крыша над головой. Все это обеспечил нам Нурсултан Назарбаев, – подчеркнула работница АО «ЗКМК» Татьяна Пантелеева.
Следующим пунктом посещения членов РОШ стал один из крупнейших вузов области – Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир-хана. Вуз ежегодно выпускает около 5 000 специалистов в агропромышленной сфере.
– Качественное образование и поддержка молодежи всегда в центре внимания Главы государства. Ярким примером является международная стипендиальная программа «Болашак», учрежденная по личной инициативе Нурсултана Назарбаева и давшая возможность обучиться уже более чем десяти тысячам казахстанцев в ведущих зарубежных вузах. И поэтому молодежь Казахстана поддерживает Нурсултана Назарбаева! – отметила выпускница экономического факультета ЗКАТУ Замзагуль Султанова.
Во второй половине дня члены РОШ встретились с работниками молочно-товарной фермы «Агрофирма «АКАС».
– Наш Президент всегда говорил, что трудовой народ не останется без работы в Казахстане. Елбасы стоит за нас горой. Поэтому мы доверяем ему и проголосуем на выборах за Нурсултана Назарбаева, – сказала работница фермы Алия Жумашева.
Члены РОШ также встретились с представителями этнокультурных объединений области. В регионе в мире и согласии проживают представители свыше 90 этносов, свою деятельность ведут 48 этнокультурных объединений.
Члены АНК особо отметили неоценимую роль Елбасы в деле укрепления мира и согласия на казахстанской земле. Они называют себя главной народной опорой Елбасы и призывают всех казахстанцев сделать 26 апреля единственно верный выбор – за мир, единство, стабильность и процветание, а значит, за Нурсултана Назарбаева.

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