​Народу – от народного

Благородное дело дарения продолжает и семья художника. В год столетия Аубакира Исмаилова, четыре года назад, в дар стране было передано 100 картин. 26 картин по завершении нынешней выставки, по словам дочери мастера Гульзамиры Исмаиловой, также будут переданы Национальному музею.

Имя Аубакира Исмаилова широко известно ценителям искусства во всем мире. Картины его видели на всех континентах. И вполне закономерно, что по инициативе ЮНЕСКО 100-летие со дня рождения выдающегося сына казахского народа было внесено в анналы всемирной культуры. Нелишне отметить и то, что именно Аубакир Исмаилов был первым председателем оргкомитета Союза художников Казахстана.

Что касается названия открывшейся выставки, то оно предельно точно отражает мощный энергетический посыл не только от картин художника, которого по праву называют гениальным, но и от «путешествия» по ярким жизненным вехам живописца. Зрители надолго останавливаются не только у его масштабных полотен, но и знакомятся с ним «лично» с помощью многочисленных фотографий, запечатлевших Аубакира Исмаилова с известными политиками, писателями и учеными как нашей страны, так и зарубежными.

Радость общения с великим человеком оставляет и фильм, который хочется смотреть снова и снова. Ведь, пусть ненадолго, но художник становится именно твоим собеседником. Умным, добрым, мудрым, веселым. Пос-мотришь фильм – и по-новому начинаешь воспринимать его озорные и очень уморительные карикатуры, шаржи, эскизы...

Когда начинаешь читать многочисленные воспоминания об Ауке, поражаешься многогранности его поистине энциклопедической личности. Отдав предпочтение живописи, он блестяще проявил себя в кино и на театральном поп­рище. Ему по плечу была стезя режиссера, постановщика, актера, танцора, сказителя, музыканта-импровизатора, собирателя фольклора.

Аубакир Исмаилов виртуозно владел домброй, играл на пианино, гармони и гитаре, знал множество легенд. Был всегда весел и любил побалагурить. Его доброжелательность словно магнитом притягивала к себе людей.

Важной вехой в биографии мас-тера стала и его работа режиссером и художником-постановщиком в Казахском академическом театре драмы. Он оставил след в истории и как руководитель ансамбля народного танца при Казахской государственной филармонии, а также как художник-постановщик Республиканского театра юного зрителя.

А книгу «Казахские народные танцы», написанную им совместно с балетмейстером Д. Абировым, можно считать своеобразным учебником. Многие фильмы, в которых снимался Ауке, сегодня – классика казахского кинемато-графа. Это «Ангел в тюбетейке», «Синий маршрут», «Горизонты» и «Наш милый доктор».

Известно, что Аубакир Исмаилов вместе с Ахметом Жубановым и Хамитом Ергалиевым ездил по аулам и записывал сохранившиеся кюи Курмангазы, изучал народные обряды и традиции, пластику национальных игр, динамику конных состязаний, драматизм боевых и спортивных поединков. Эскизы, сделанные в этих поездках, Аубакир Исмаилов позже использовал в театральной постановке казахских танцев «Дабыл паз», «Утыз би», «Кылыш би», «Кусбеги». Именно благодаря стараниям этого многогранного человека зажигательно заиграло каждое движение ныне популярного танца «Кара-жорга».

«На свете есть единственный главный, крупнейший художник – это природа, – признается в документальном фильме киностудии «Казахфильм» «Палитра жизни» Аубакир Исмаилов. – Надо уметь общаться с ней, разговаривать, чувствовать, читать ее послания».

Надо уметь читать и послания художника. Они как открытая книга мудрости и добра. Читай, только не ленись!