Нарушения более чем на 200 млн тенге выявлены в работе Комитета по водным ресурсам и РГП "Казводхоз"

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В ходе аудиторской проверки Комитета по водным ресурсам и РГП "Казводхоз" были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 244,2 млн тенге. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщила руководитель департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По итогам аудиторского заключения от 25 января 2019 года, установлены финансовые нарушения на общую сумму 244,2 млн тенге, в том числе подлежащих возмещению – 44,7 млн тенге, восстановлению 142,7 млн тенге, а также нарушения законодательства о госзакупках на сумму 3 млрд 35 млн тенге(проверенный период 2012-2017 г.г. - прим).С учетом того, что РГП "Казводхоз" имеет 20 филиалов с общей численностью более 10 тысяч работников, реализующих бюджетные проекты на десятки миллиардов тенге, вопрос мониторинга госзакупок требует оперативного разрешения", - проинформировала Жарова.
Она отметила, что в ходе анализа установлены многочисленные факты конфликта интересов при проведении госзакупок.
"В Восточно-Казахстанском филиале РГП "Казводхоз" заключено 3 договора о госзакупках на общую сумму 498,4 млн тенге с ТОО, учредителем которого является дочь Директора данного филиала. В Алматинском филиале РГП "Казводхоз" заключены 2 договора госзакупок с компанией, соучредителем которого является бухгалтер данного филиала, а директором ее супруг", - заключила Жарова.
"По итогам аудиторского заключения от 25 января 2019 года, установлены финансовые нарушения на общую сумму 244,2 млн тенге, в том числе подлежащих возмещению – 44,7 млн тенге, восстановлению 142,7 млн тенге, а также нарушения законодательства о госзакупках на сумму 3 млрд 35 млн тенге(проверенный период 2012-2017 г.г. - прим).С учетом того, что РГП "Казводхоз" имеет 20 филиалов с общей численностью более 10 тысяч работников, реализующих бюджетные проекты на десятки миллиардов тенге, вопрос мониторинга госзакупок требует оперативного разрешения", - проинформировала Жарова.
Она отметила, что в ходе анализа установлены многочисленные факты конфликта интересов при проведении госзакупок.
"В Восточно-Казахстанском филиале РГП "Казводхоз" заключено 3 договора о госзакупках на общую сумму 498,4 млн тенге с ТОО, учредителем которого является дочь Директора данного филиала. В Алматинском филиале РГП "Казводхоз" заключены 2 договора госзакупок с компанией, соучредителем которого является бухгалтер данного филиала, а директором ее супруг", - заключила Жарова.