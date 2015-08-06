Нарушения бюджета на 2,8 млрд тенге в ХозУ Парламента РК выявили "счетники"

Экономика
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Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета проверил использование средств Хозяйственным управлением Парламента и выявил нарушения на крупные суммы, передает Kazpravda.kz.

"Отмечены недостаточная эффективность реализации Хозяйственным управлением бюджетных программ, некачественное планирование бюджетных средств, отсутствие должного контроля за использованием средств подведомственными организациями. Общая сумма выявленных Счетным комитетом нарушений бюджетного и иного законодательства составила 2857,3 млн тенге, иных нарушений – 26,9 млн тенге, неэффективно использовано 131,5 млн тенге. Отдельные нарушения устранены в процессе проведения контрольного мероприятия, в доход республиканского бюджета возмещено 0,13 млн тенге", – указывается в сообщении СК.

В частности, выяснилось, что республиканские госпредприятия "Автохозяйство" и "Дирекция административных зданий" не на должном уровне осуществляли мониторинг предоставления автотранспортных услуг ХозУ. В результате в 2012–2013 годах был превышен установленный лимит пробега служебных автомашин. Сумма превышенной предельной нормы пробега в денежном эквиваленте составила 74,9 млн тенге.

Также в указанный период РГП "Дирекция административных зданий" заключило договоры на поставку товарно-материальных ценностей с шестью юридическими лицами, признанными в 2014–2015 годах лжепредприятиями.

Помимо этого, установлены факты нарушений законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Так, строительно-монтажные работы на сумму 63,9 млн тенге проведены без соответствующего уведомления уполномоченного органа, на сумму 198,6 млн тенге – в соответствии со сметной документацией, не прошедшей государственную экспертизу, на сумму 102,0 млн тенге – при отсутствии утвержденной сметной документации.

Уполномоченный орган обнаружил также нарушения законодательства о госзакупках на сумму, превышающую 165 млн тенге. К примеру, к участию в электронных конкурсах допускались поставщики, не соответствующие квалификационным требованиям, осуществлялся закуп товаров, работ, услуг, не предусмотренных годовым планом госзакупок, исковые заявления о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок подавались несвоевременно. В целом, количество процедурных нарушений составило 2 001. 

"Указанные факты аналогичны нарушениям, выявленным в Хозяйственном управлении Парламента в 2012 году, несмотря на рекомендации и поручения Счетного комитета по их устранению и недопущению впредь. Хозяйственному управлению Парламента поручено принять меры по устранению выявленных недостатков, причин и условий, способствующих им, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства, а также дан ряд других поручений", – уточнили в СК.

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