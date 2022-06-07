Нарушения качества воды выявили в водоемах Нур-Султана

В водоемах Нур-Султана проверили качество воды. Об этом сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан Альсия Кашкенова, передает Kazpravda.kz.

"По результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных из рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Ишим, во всех пробах установлено несоответствие по санитарно-химическим показателям, а именно: превышение по цветности - в 2,71 раза, по содержанию железа - в 2,3 раза, и по химическому потреблению кислорода - в 1,87 раза", - отметила Кашкенова.

Также она напомнила, что купаться нужно только в разрешенных местах, где предварительно проверено дно пляжа, и где есть человек, который придет на помощь в случае чрезвычайной ситуации. Для безопасности семьи лучше проводить отдых в специальных местах купания.

"Во избежание неприятных последствий после купания, стоит соблюдать несложные правила личной гигиены, то есть, как можно скорее принять гигиенический душ и ни в коем случае не пить воду из водоемов", - добавила специалист.

Ранее главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова разъяснила причину запрета купания в городских фонтанах.