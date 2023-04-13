Нарушения на миллиарды тенге выявлены ревизионной комиссией и прокуратурой области Улытау

Жители региона обращают внимание на неудовлетворительное состояние дорог или их отсутствие, жалуются на изношенность тепловых сетей и водопровода, проблемы с отоплением, переполненные мусорные баки.

Год спустя после создания новой области население Улытау ждет каких-то существенных изменений в развитии городов и районов, улучшения качества жизни. Однако итоги проверок, проведенных областными ревизионной комиссией и прокуратурой, не воодушевляют.

Ревизионная комиссия провела госаудит в сфере теплоэнергетики, а именно – в городских отделах ЖКХ Жезказгана и Сатпаева, а также в АО «Жезказганское предприятие тепловодоснабжения» и ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения». Предмет проверок – целевое использование бюджетных средств и эффективность управления активами государства. Их совокупный объем за период с 1 января 2020 года по 30 декабря 2022-го составил 7,5 млрд тенге.

В рамках проверок выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства на общую сумму 5,2 млрд тенге, а это 70% от выделенных бюджетных средств.

Причем половина из них – финансовые нарушения (2,5 млрд тенге). Неэффективно израсходованы бюджетные деньги и активы государства на 654,1 млн тенге. 614,3 млн тенге пришлось на неэффективное планирование. Потери и упущенные выгоды составили 1,5 млрд тенге. Выявлено 62 нарушения процедурного характера.

В целом аудит показал отсутствие должного мониторинга и контроля со стороны уполномоченных органов, а также отдельных администраторов бюджетных программ при планировании и использовании бюджетных средств, отметили в комиссии. Вынесены предписания о рассмотрении ответственности для лиц, допустивших нарушения требований норм законодательства, а также о необходимости принять меры к объектам, где проводился государственный аудит.

Соответствующие материалы направлены в территориальные подразделения области по архитектурно-строительному конт­ролю и регулированию естественных монополий.

Стоит отметить, что в ходе совместной проверки департаментом Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по области Улытау и прокуратуры на Жезказганской и Балхашской ТЭЦ, входящих в состав ТОО «Kazakhmys Energy», были также выявлены правонарушения. А именно – применение не поверенных средств измерений.

ТОО «Kazakhmys Energy» оштрафовано на 800 МРП – 2 млн 760 тыс. тенге. Административный штраф уплачен в полном объеме.

В свою очередь областная прокуратура показала, что тщательно отслеживает сферу госзакупок еще на этапе объявления лотов. Благодаря надзорному органу предотвращено необоснованное расходование 9 млрд тенге из бюджета. Прокурорами Улытау внесено восемь актов и отменено 29 конкурсов на вышеуказанную сумму, сообщили в пресс-службе ведомства.

Анализ госзакупок выявил ряд нарушений со стороны заказчиков при объявлении конкурсов – это отсутствие соответствующих экспертиз и проектно-сметной документации, неправомерные требования, ограничивающие или осложняющие участие потенциальных поставщиков в государственных закупках.

Так, прокуроры опротестовали объявленный акиматом Сатпаева открытый конкурс на 2,8 млрд тенге по содержанию автомобильных дорог города Сатпаева. В тот же лот были включены работы по обеспечению санитарии на площадях и скверах Сатпаева. Данный вид услуг закупается непосредственно у компаний и общественных объединений, где заняты лица с ограниченными возможностями, отметили в пресс-службе прокуратуры области Улытау. Ограничивать им доступ к участию в тендере незаконно.

Повторный открытый конкурс будет проводиться согласно правилам.

По итогам проверки к различным видам ответственности привлечено девять должностных лиц, четверо – к административной.