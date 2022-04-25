"Нарушения нас не касаются" – КФУ о продаже кредитного жилья чиновникам в Шымкенте

Пресс-служба «Казахстанского фонда устойчивости» опубликовала заявление касательно распределения жилья в акимате Шымкента, сообщает Kazpravda.kz.

«Касательно распределения жилья акиматом города Шымкент, «Казахстанский Фонд устойчивости» - оператор программы «7-70-25» сообщает, что условия программы «7-20-25» не предусматривают строительства жилья и проведения каких-либо конкурсов для его распределения. С целью исключения ошибочных определений, просим обратить внимание, что выявленные нарушения не касаются условий ипотечной программы «7-20-25», а допущены в механизме распределения жилья местными исполнительными органами», - говорится в заявлении.

В КФУ также отметили, что условиями программы «7-20-25» являются: гражданство РК, отсутствие жилья, отсутствие иных ипотечных жилищных займов, подтвержденный доход от трудовой деятельности.

"Займы по программе выдаются под 7% годовых, от 20% первоначального взноса от стоимости жилья, и на срок до 25 лет", - добавили в фонде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что акимат Шымкента продал кредитное жилье чиновникам. Данный случай глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев поручил взять на строгий контроль.