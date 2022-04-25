Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Происшествия
"Нарушения нас не касаются" – КФУ о продаже кредитного жилья чиновникам в Шымкенте

Пресс-служба «Казахстанского фонда устойчивости» опубликовала заявление касательно распределения жилья в акимате Шымкента, сообщает Kazpravda.kz.

«Касательно распределения жилья акиматом города Шымкент, «Казахстанский Фонд устойчивости» - оператор программы «7-70-25» сообщает, что условия программы «7-20-25» не предусматривают строительства жилья и проведения каких-либо конкурсов для его распределения. С целью исключения ошибочных определений, просим обратить внимание, что выявленные нарушения не касаются условий ипотечной программы «7-20-25», а допущены в механизме распределения жилья местными исполнительными органами», - говорится в заявлении.

В КФУ также отметили, что условиями программы «7-20-25» являются: гражданство РК, отсутствие жилья, отсутствие иных ипотечных жилищных займов, подтвержденный доход от трудовой деятельности.

"Займы по программе выдаются под 7% годовых, от 20% первоначального взноса от стоимости жилья, и на срок до 25 лет", - добавили в фонде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что акимат Шымкента продал кредитное жилье чиновникам. Данный случай глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев поручил взять на строгий контроль.

Популярное

Все
Не все так просто
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника в Жамбылской области
Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции
Почему теряются дети?
"Ворвалась, снося двери": ливни привели к серьезным подтоплениям в Туркестанской области - видео
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Газ не про нас?
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Проблемы столичных бизнесменов
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Не учебная тревога
Новую автобусную полосу запустили в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Происшествия
Двоих казахстанцев объявили в розыск за хищение 1,1 млрд те…
Происшествия
Хищения денег в АО "Әскери құрылыс" – комментарий Минобороны
Происшествия
Январские беспорядки: детали нападения на аэропорт Алматы о…
Президент , Происшествия
Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]