Нарушения ПДД на 145 млн тенге выявил процессинговый центр СКО
Меруерт Нургазинова
За январь–июнь текущего года процессинговым центром Северо-Казахстанской области наложено свыше 8 500 штрафов на сумму более 145 млн тенге, треть из которых уже взыскана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
"Процессинговый центр обрабатывает информацию с 4 стационарных постов аварийно-опасных участков дороги областного центра: Мира – Пионерская, Жамбыла – Таштитова и Явленское шоссе, остановка "Лесхоз". В целом, в настоящее время на территории Петропавловска установлено 35 средств фиксации нарушений ПДД, – отмечает заместитель начальника управления административной полиции, полковник полиции Сайлаубек Мусин. – Использование специальных средств фиксации нарушений ПДД позволило значительно сократить контакт участников дорожного движения с сотрудниками полиции, максимально снизить коррупционные правонарушения, объективно выносить решения о наложении административных взысканий".
В правоохранительном органе пояснили, что сведения с установленных по городу скоростемеров напрямую поступают в базу данных процессингового центра, обрабатываются, после чего направляются через почтовое отделение по месту жительства нарушителей.
Как отмечают административные полицейские, установленные по городу средства фиксации нарушений ПДД, помимо своей основной задачи, эффективны в повышении общей дисциплины водителей.
Кроме стационарных устройств, в настоящее время инспектора дорожно-патрульной полиции активно используют и их мобильные аналоги. Так, в Петропавловске регулярно проводятся плановые рейдовые мероприятия "Борышкер", цель которых – выявление должников по правонарушениям, уклоняющихся от уплаты штрафов. В таких рейдах полицейскими совместно с судоисполнителями используется специализированная автомашина с системой "Автоураган".