Нарушения пресекались

Коалиция общественных наблюдателей «Дауыс» была создана в нынешнем году. Это институт новой формации, основанный на транспарентных и демократических принципах работы в сфере общественного контроля за выборами.

В коалицию из всех регионов вошли более 160 организаций, имеющих большой опыт в сфере выстраивания работы наблюдателей, юридического консалтинга, медиаменеджмента и профессионального коучинга.

Учитывая сложность избирательного процесса и его уникальность, ко дню выборов было подготовлено более 18 тыс. наблюдателей. В соответствии с международными стандартами проведено свыше 600 информационных встреч на республиканском и региональном уровнях.

Наблюдатели от коалиции «Дауыс»­ с 6.00 находились на 9 790 избирательных участках. Также работал ситуационный центр, куда все сведения приходили в режиме реального времени.

– В некоторых областях фиксировались отдельные нарушения, такие, как попытка выдачи нескольких бюллетеней одному избирателю, попытка голосования за членов семьи. Также отмечены факты, когда по двое человек заходили в кабинки. Кроме того, мы зафиксировали моменты, когда члены избирательной комиссии заранее подписывали бюллетени при отсутствии избирателей. Все факты регистрировались, заполнялись акты. За нарушения на местах отстранены от работы члены избирательных комиссий, – сообщил председатель КОН «Дауыс» Толеген Кунадилов.

Сейчас коалиция собирает акты для формирования отчета, который будет размещен в открытом доступе в Интернете – на сайте и в социальных сетях.

Как отмечают представители коалиции, их инициатива не разовая. На постоянной основе будет проводиться системная аналитическая и информационная работа. Планируется реализовывать различные проекты по методическому и юридическому сопровождению выборных процедур.