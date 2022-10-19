Нарушения в сферах образования и медицины: пожаловаться в прокуратуру можно через QR-коды

Прокуратура Алматинской области разработала и запустила сервисные продукты в сферах защиты прав предпринимателей, несовершеннолетних и в области здравоохранения. В последних двух сферах сохраняется анонимность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт надзорного органа региона.

Суть проекта заключается в размещении в доступных местах QR-кодов (организации образования, здравоохранения и объекты предпринимательской деятельности).

«В случае, если ваши права нарушаются, или вы стали свидетелем нарушений в указанных сферах, можете скачать для дальнейшей работы QR-коды и оперативно сообщать о таких фактах на территории Алматинской области», – отметили в прокуратуре.

Здесь подчеркнули, что работа платформы очень проста.

«Допуск к сайту осуществляется простым наведением камеры смартфонов на QR-коды и последовательным заполнением полей клиентской программы. После чего сигнал незамедлительно попадает к сотрудникам прокуратуры для анализа и быстрого реагирования», – разъяснили в надзорном органе.

На сегодняшний день по Алматинской области в учреждениях образования размещено 562 QR-кода (из них в школах – 485, в детских садах – 70, в колледжах – 7), в учреждениях здравоохранения – 166 (в больницах – 28, в поликлиниках – 138), в субъектах предпринимательства – свыше 1 тысячи.

Нововведение может быть использовано и для оказания консультативной и правовой помощи для бизнеса.

«Такой подход делает прокуратуру еще ближе к народу и существенно упрощает для граждан способы коммуникации, что в свою очередь экономит их время и позволяет оперативно реагировать на нарушения прав», – заключили в ведомстве.