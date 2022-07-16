Нарушения в строительстве дорог за последние 10 лет будут расследовать в Казахстане

В Казахстане будет создана комиссия по расследованию реализованных автодорожных проектов за последние 10 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

14 июля в ходе расширенного заседания Правительства РК Глава государства поставил перед Правительством ряд важных задач в автодорожной отрасли. Помимо прочего, он поручил создать комиссию, которая должна тщательно расследовать все нарушения, допущенные в прошлом, как минимум за 10 лет, в строительстве дорог в Казахстане. Президент поручил привлечь к ответственности всех виновных в плохом качестве дорог.

Так, в рамках реформирования автодорожной отрасли, по словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, будут приняты следующие меры.

Первое – объединены АО «НК «КазАвтоЖол» с ТОО «Казахавтодор». Проект постановления будет внесен в Правительство в августе этого года.

Второе. Будет создана комиссия по расследованию реализованных автодорожных проектов за последние 10 лет. В состав комиссии включат представителей министерств финансов, юстиции, национальной экономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, органов прокуратуры, НПП «Атамекен» и депутатов. Проект постановления также будет внесен в Правительство в августе 2022 года.

Третье – проекты в рамках международных финансовых организаций реализуются по принципу FIDIC. Этот же принцип будет применен и к остальным проектам.

Четвертое. Осенью в соответствующий закон будут включены нормы по усилению персональной ответственности всех участников строительного процесса. Для этого будут внедрены ЕРС-контракты с исключением возможных рисков реализации проектов по правилам FIDIC.

«Все поручения Президента на особом контроле и будут исполнены своевременно», — заверил Ускенбаев.