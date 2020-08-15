Нарушевший ПДД чиновник наказан в Усть-Каменогорске

"Вчера в социальных сетях появилась публикация, сделанная жителем города Усть-Каменогорска. На видео был запечатлён автомобиль, содержащийся на балансе отдела ЖКХ города Усть-Каменогорска, преградивший выезд с парковочных мест во дворе дома по проспекту Нурсултана Назарбаева. За рулем находился руководитель отдела ЖКХ города Усть-Каменогорска Тураров Еркын Турарович", - написал глава города.



Также он отметил, что руководитель отдела ЖКХ убрал автомобиль с проезда и дождался наряда полиции.



"В отношении него был составлен административный протокол. Также с руководителем отдела ЖКХ была проведена профилактическая беседа на предмет недопущения пренебрежения правилами дорожного движения и соблюдения этики государственных служащих", - отметил Омар.



Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар сообщил, что его подчиненный был наказан за нарушение правил дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт градоначальника в Instagram