Свежий выпуск
Нарушил закон – отвечай
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
На повестке дня стоял злободневный вопрос борьбы с коррупцией. Непосредственным поводом стал факт получения в начале июля сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. тенге.
Начальник управления собственной безопасности Нурлан Курманов ознакомил присутствующих с результатами служебного расследования по данному случаю, были заслушаны провинившиеся и их непосредственные руководители. В итоге дисциплинарная комиссия рекомендовала руководству департамента уволить всех троих из органов внутренних дел, к их руководителям всех уровней применить самые строгие меры воздействия – таковых было названо 14 человек. Освобожден от занимаемой должности заместитель начальника УВД Петропавловска, курировавший работу подразделений административной полиции.
Высказались по поводу чрезвычайного происшествия руководитель юридического отдела Серик Токтарбаев, председатель совета ветеранов ДВД Сураган Купеев. Причем выразили они только свое личное мнение, и на это обстоятельство следует обратить особое внимание. Заседание проходило в расширенном формате, впервые примененном столь масштабно. Только большой зал областного культурного центра смог вместить руководство и офицеров аппарата ДВД, заместителей начальников районных подразделений по кадровой работе и службе, личный состав подразделений административной полиции, а также приглашенных представителей облпрокуратуры, ДКНБ по СКО, департаментов агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, государственных доходов, Ассамблеи народа Казахстана, партии «Нур Отан», членов общественного совета ДВД.
Глава полицейского ведомства генерал-майор Берик Билялов специально позаботился о столь солидном составе участников как важной составляющей по обеспечению прозрачности работы полицейских, укреплению связи с об­щественностью и воспитанию нетерпимости к любым проявлениям нарушения закона. Так что не экзекуцию, а именно эти цели следует считать преобладающим мотивом мероприятия.
– Требую полноценно исполнять свои прямые служебные обязанности, добросовестно относиться к порученному участку работы и не допускать нарушений дисциплины и законности. Спрос будет принципиальный, в открытом и гласном формате, – пояснил Берик Султангазинович.
Затем перед присутствующими выступил заведующий секретариатом дисциплинарного совета департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанат Жумабаев с информацией о проводимой в отношении нарушителей антикоррупционного законодательства работе. Сделав акцент на выявленных правонарушениях и преступлениях в системе органов внутренних дел, он отметил, что жесткая позиция руководства полицейского ведомства к коррупционерам в погонах дает положительные результаты.

Популярное

Все
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Прерванный полет
"Сталинские" времена в отрывках статей из казахстанской печати
Завершена аккредитация наблюдателей
За взятку – под стражу
Право было одно – работать до изнеможения
Ливень, авария и протесты
Сквозь струны столетий
Тот день, что год кормит…
В начале всего – слово
По заслугам – награды
Звуки марша раздаются
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Свежий выпуск
По существу
Свежий выпуск
По заслугам – награды
Свежий выпуск
Cтена скорби
Свежий выпуск
Сквозь струны столетий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]