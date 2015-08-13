Свежий выпуск Нарушил закон – отвечай Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

На повестке дня стоял злободневный вопрос борьбы с коррупцией. Непосредственным поводом стал факт получения в начале июля сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции незаконного вознаграждения в размере 100 тыс. тенге.

Начальник управления собственной безопасности Нурлан Курманов ознакомил присутствующих с результатами служебного расследования по данному случаю, были заслушаны провинившиеся и их непосредственные руководители. В итоге дисциплинарная комиссия рекомендовала руководству департамента уволить всех троих из органов внутренних дел, к их руководителям всех уровней применить самые строгие меры воздействия – таковых было названо 14 человек. Освобожден от занимаемой должности заместитель начальника УВД Петропавловска, курировавший работу подразделений административной полиции.

Высказались по поводу чрезвычайного происшествия руководитель юридического отдела Серик Токтарбаев, председатель совета ветеранов ДВД Сураган Купеев. Причем выразили они только свое личное мнение, и на это обстоятельство следует обратить особое внимание. Заседание проходило в расширенном формате, впервые примененном столь масштабно. Только большой зал областного культурного центра смог вместить руководство и офицеров аппарата ДВД, заместителей начальников районных подразделений по кадровой работе и службе, личный состав подразделений административной полиции, а также приглашенных представителей облпрокуратуры, ДКНБ по СКО, департаментов агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, государственных доходов, Ассамблеи народа Казахстана, партии «Нур Отан», членов общественного совета ДВД.

Глава полицейского ведомства генерал-майор Берик Билялов специально позаботился о столь солидном составе участников как важной составляющей по обеспечению прозрачности работы полицейских, укреплению связи с об­щественностью и воспитанию нетерпимости к любым проявлениям нарушения закона. Так что не экзекуцию, а именно эти цели следует считать преобладающим мотивом мероприятия.

– Требую полноценно исполнять свои прямые служебные обязанности, добросовестно относиться к порученному участку работы и не допускать нарушений дисциплины и законности. Спрос будет принципиальный, в открытом и гласном формате, – пояснил Берик Султангазинович.

Затем перед присутствующими выступил заведующий секретариатом дисциплинарного совета департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанат Жумабаев с информацией о проводимой в отношении нарушителей антикоррупционного законодательства работе. Сделав акцент на выявленных правонарушениях и преступлениях в системе органов внутренних дел, он отметил, что жесткая позиция руководства полицейского ведомства к коррупционерам в погонах дает положительные результаты.