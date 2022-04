​Нарушителей депортируют

Жители республики могут находиться в странах ЕС 90 дней в течение полугода, при этом они не могут работать на территории межгосударственного объединения. Нарушители безвизового режима будут депортированы в Грузию и оштрафованы на 3 тыс. евро. Кроме того, им будет запрещен въезд в Евросоюз в течение 5 лет.

Как уточнили в МИД Грузии, при пересечении границы гражданам необходимо будет ответить на ряд вопросов пограничников, а также предоставить обратные билеты, страховку, денежные средства из расчета 50 евро в сутки и бронь на отель или приглашение.

Riot разгонит толпу

Специалисты из словацкой компании Bozena Security Systems разработали машину Bozena Riot, предназначенную для подавления уличных беспорядков. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Транспортное средство состоит из трех частей – транспортера, щита весом в 3 тонны и прицепа с водой.

Щит, загораживающий водителя, может подниматься, пропуская вперед полицейских, и расширяться, полностью блокируя улицу. В нем также имеются отверстия для стрельбы из травматического оружия. Машина снабжена несколькими камерами наблюдения, которые позволяют водителю видеть происходящее впереди, а также двумя водометами.

Фальшивкам больше доверия?

Американка Аманда Уорнер соз­дала игру Fake It To Make It, в которой необходимо придумывать и распространять фейковые новости.

В Fake It To Make It предусмотрена система отслеживания социально значимых событий и ключевых слов, а также смоделированы механизмы поисковой оптимизации. «Надеюсь, что с помощью этой игры у меня получится продемонстрировать пользователям, как создаются и распространяются фейковые новости», – отметила Уорнер.

Проблема фейковых новостей получила широкую огласку во время президентских выборов в США. Распространяемые через Facebook ложные сообщения обогнали по уровню интереса читателей реальные публикации авторитетных изданий. Так, 20 самых популярных фальшивок собрали 8 млн 711 тыс. шеров, лайков и комментариев, а 20 самых популярных статей СМИ – почти на полтора миллиона меньше.

По данным исследовательской компании Ipsos, в фейковые новости верят три четверти граждан США.

Чем северней, тем дороже

Город Пафос на юго-западе острова Кипр признан самым дешевым туристическим направлением Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

К такому выводу пришли экс­перты британской компании Post Office. Они посчитали расходы на двоих путешественников в разных европейских населенных пунктах на отель (две ночи проживания), проезд от аэропорта до центра города, питание и развлечения.

В итоге выяснилось, что отдых в Пафосе обойдется туристам примерно в 160 евро. На втором месте рейтинга из десяти позиций оказался Вильнюс (162 евро), замыкает тройку Рига (173 евро). В топ-10 списка в порядке убывания также попали Варшава, Будапешт, Краков, Лиссабон, Прага, Афины и Пальма-де-Майорка (Испания).

Кроме того, специалисты выяснили, что самым дорогим для туристов городом Европы стала исландская столица Рейкьявик. Двухдневный отдых там обойдется путешественникам в 637 евро.