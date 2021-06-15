Нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать в Нур-Султане
На заседании городского штаба акимата Нур-Султана под руководством акима столицы Алтая Кульгинова были рассмотрены вопросы предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Как отмечается, на объектах предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", выявлено 3 550 посетителей, нарушающих домашний карантин. Среди них – 1 651 посетитель со статусом "красный" - инфицированные Covid-19, у 1 899 посетителей статус "желтый" - близкие контактные.
Мониторинговым группам по соблюдению карантинных мер было поручено усилить работу. Кроме того, мобильные группы также будут проверять объекты предпринимательства, которые участвуют в проекте "Ashyq": проверяют ли статус посетителей, соблюдаются ли санитарные нормы, временные ограничения и т.д. В случае нарушений и несоблюдения карантинных мер, объекты будут закрываться.
Кроме того, сами горожане, которые нарушают режим самоизоляции и посещают места массового скопления людей, тем самым заражая окружающих, также будут привлекаться к ответственности. Сумма штрафа составляет почти 90 тыс. тенге (30 МРП).
"Несмотря на то, что идет тенденция по снижению распространения коронавируса, город все еще находится в "красной" зоне. Снижение заболеваемости идет за счет вакцинации. Что касается людей, которые, заведомо зная о том, что они болеют коронавирусом или являются близкими контактными, нарушают режим самоизоляции и выходят в места массовых скоплений – их будем штрафовать и привлекать к ответственности. Они не берут в расчет то, что такие же безответственные, как они, могут заразить их родных. И нет гарантии, что их организм сможет побороть коронавирус. Поэтому мы вынуждены принять жесткие меры. Все это делается ради безопасности горожан, ради безопасности всего города", - сказала главный госсанврач столицы Саркыт Бейсенова.