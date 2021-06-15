Коронавирус
Нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать в Нур-Султане
На заседании городского штаба акимата Нур-Султана под руководством акима столицы Алтая Кульгинова были рассмотрены вопросы предупреждения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Как отмечается, на объектах предпринимательства, участвующих в проекте "Ashyq", выявлено 3 550 посетителей, нарушающих домашний карантин. Среди них – 1 651 посетитель со статусом "красный" - инфицированные Covid-19, у 1 899 посетителей статус "желтый" - близкие контактные.

Мониторинговым группам по соблюдению карантинных мер было поручено усилить работу. Кроме того, мобильные группы также будут проверять объекты предпринимательства, которые участвуют в проекте "Ashyq": проверяют ли статус посетителей, соблюдаются ли санитарные нормы, временные ограничения и т.д. В случае нарушений и несоблюдения карантинных мер, объекты будут закрываться.

Кроме того, сами горожане, которые нарушают режим самоизоляции и посещают места массового скопления людей, тем самым заражая окружающих, также будут привлекаться к ответственности. Сумма штрафа составляет почти 90 тыс. тенге (30 МРП).

"Несмотря на то, что идет тенденция по снижению распространения коронавируса, город все еще находится в "красной" зоне. Снижение заболеваемости идет за счет вакцинации. Что касается людей, которые, заведомо зная о том, что они болеют коронавирусом или являются близкими контактными, нарушают режим самоизоляции и выходят в места массовых скоплений – их будем штрафовать и привлекать к ответственности. Они не берут в расчет то, что такие же безответственные, как они, могут заразить их родных. И нет гарантии, что их организм сможет побороть коронавирус. Поэтому мы вынуждены принять жесткие меры. Все это делается ради безопасности горожан, ради безопасности всего города", - сказала главный госсанврач столицы Саркыт Бейсенова.

Популярное

Все
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Жуткое убийство из прошлого
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Эхо дикого поля
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Топтыгин пришел
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Мой дом – неприступная крепость
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Человек чести
Собака-улыбака
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
К Олимпиаде надо быть готовым
Быть в центре изменений
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]