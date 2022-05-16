Нарушители оштрафованы на более 16 млн тенге за несанкционированные свалки в Нур-Султане

В столице ведутся усиленные работы по ликвидации несанкционированных свалок. Так, ликвидировано еще 48 участков, вывезено более 4 тыс. 600 тонн отходов. На нарушителей наложен штраф в размере свыше 16 миллионов тенге.

В 2021 году было ликвидировано более 330 несанкционированных свалок, вывезено более 60 тыс. тонн мусора, в 2020 году ликвидировано свыше 220 участков.

Районными акиматами совместно с Департаментом экологии, природоохранной полицией, службой «I-komek 109» посредством городских камер видеонаблюдения «СЕРГЕК» ведутся усиленные работы по недопущению появления несанкционированных свалок, привлечению нарушителей к ответственности.

Так, для недопущения появления новых несанкционированных свалок с июня прошлого года в 5 раз увеличены размеры административных штрафов за нарушение экологических требований по управлению отходами. Для физических лиц с 10 МРП до 50 МРП, для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций с 20 МРП до 100 МРП, для субъектов среднего предпринимательства с 30 МРП до 100 % от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения, для субъектов крупного предпринимательства - до 200% от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.