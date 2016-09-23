Общество
Нарушители в Астане погасили только 40% штрафов в текущем году
Ксения Воронина
Порядка 2,4 млрд тенге штрафов должны уплатить нарушители административного законодательства в Астане. Об этом на отчетной пресс-конференции доложил начальник отдела административной практики Управления административной полиции полковник полиции ДВД Астаны Тахир Абдурахманов, передает Kazpravda.kz.

Он сообщил, что сотрудниками ДВД Астаны за 8 месяцев 2016 года выявлено около 274 тыс. административных правонарушений, из них почти по 264 тыс вынесены решения о наложении штрафов, общая сумма которых и составила около 2,4 млрд тенге. 

"В настоящее время взыскано 803 миллиона 767 тысяч 143 тенге, что составляет более 40% от общей суммы наложенных штрафов", – уточнил Тахир Абдурахманов.

Он также указал, что по месту работы нарушителей направлено более 16 тыс. постановлений о наложенных штрафах на сумму около 180 млн тенге. На принудительное исполнение судебными исполнителями направлено более 80 тысяч постановлений на сумму около 700 млн тенге.

"Во всех подразделениях административной полиции предусмотрено и установлено программное обеспечение, позволяющее сотруднику проводить работу с гражданами по проверке наличия административных штрафов и рекомендовать их оплату", – отметил Абдурахманов.

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