Нарушителя госграницы задержали в СКО

Общество
Нарушителя государственной границы задержали в Северо-Казахстанской области по информации российских пограничников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
Дежурному по Петропавловскому пограничному отряду поступил телефонный звонок от российских коллег, а точнее, от дежурного пограничного управления ФСБ РФ по Курганскому и Тюменскому участкам, об обнаружении следов человека, ведущих из населенного пункта Октябрьское (РФ) в сторону поселка "Михайловка"(РК).
Выехавшая от погранзаставы "Шыганак" по указанному направлению тревожная группа "встретила" мужчину, следовавшего из РФ в РК в пешем порядке. Российские пограничники подтвердили идентичность переданных казахстанскими коллегами образцов следов, ранее обнаруженных ими.
Проводятся фильтрационные мероприятия.
Дежурному по Петропавловскому пограничному отряду поступил телефонный звонок от российских коллег, а точнее, от дежурного пограничного управления ФСБ РФ по Курганскому и Тюменскому участкам, об обнаружении следов человека, ведущих из населенного пункта Октябрьское (РФ) в сторону поселка "Михайловка"(РК).
Выехавшая от погранзаставы "Шыганак" по указанному направлению тревожная группа "встретила" мужчину, следовавшего из РФ в РК в пешем порядке. Российские пограничники подтвердили идентичность переданных казахстанскими коллегами образцов следов, ранее обнаруженных ими.
Проводятся фильтрационные мероприятия.