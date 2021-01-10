Нарушившего закон "О выборах" алматинца ищет прокуратура

Общество
Айдана Демесинова
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
О состоянии законности в день выборов рассказал старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня вопрос неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса требования законодательства и конституционных прав граждан являлись для органов прокуратуры главным приоритетом работы. Каждое поступившее сообщение о нарушениях подвергается к тщательной проверке", - сказал Саргазин.

По его словам, на данный момент подтвердились два факта нарушения требований Конституционного закона "О выборах" в РК. Это проведение предвыборной агитации в период ее запрещения и опубликование в сети интернет результатов голосования.

"Первый факт - житель Алматы в нарушение пункта 1 статьи 302 конституционного закона в день голосования на своей странице в Facebook разместил пост с агитацией за одну из партий. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения для привлечения к ответственности по статье 102 кодекса об административных правонарушениях. Во втором случае житель столицы на своем канале в мессенджере Telegram опубликовал результаты голосования по одному из избирательных участков. Данный факт проверяется. Его действиям будет дана правовая оценка", - добавил спикер.

В 20.00 голосование на выборах в Казахстане официально завершилось.

По данным ЦИК, в 12 регионах сегодня работали 8 141 избирательных участков.

Всего 10 января было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах - 66 избирательных участков в 53 странах.

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Город, соединявший континенты
Мангистау в цвету
Протяните руку помощи
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
ИИ, один сплошной ИИ?
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Учиться делать правильный выбор
22 медали – в копилке страны
Забег, где важен каждый километр
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуж…
Вручены государственные награды от имени Президента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]