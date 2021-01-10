Нарушившего закон "О выборах" алматинца ищет прокуратура

О состоянии законности в день выборов рассказал старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
"Сегодня вопрос неукоснительного соблюдения всеми участниками избирательного процесса требования законодательства и конституционных прав граждан являлись для органов прокуратуры главным приоритетом работы. Каждое поступившее сообщение о нарушениях подвергается к тщательной проверке", - сказал Саргазин.
По его словам, на данный момент подтвердились два факта нарушения требований Конституционного закона "О выборах" в РК. Это проведение предвыборной агитации в период ее запрещения и опубликование в сети интернет результатов голосования.
"Первый факт - житель Алматы в нарушение пункта 1 статьи 302 конституционного закона в день голосования на своей странице в Facebook разместил пост с агитацией за одну из партий. Сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения для привлечения к ответственности по статье 102 кодекса об административных правонарушениях. Во втором случае житель столицы на своем канале в мессенджере Telegram опубликовал результаты голосования по одному из избирательных участков. Данный факт проверяется. Его действиям будет дана правовая оценка", - добавил спикер.
В 20.00 голосование на выборах в Казахстане официально завершилось.
По данным ЦИК, в 12 регионах сегодня работали 8 141 избирательных участков.
Всего 10 января было открыто 10 060 избирательных участков, в том числе при представительствах страны в иностранных государствах - 66 избирательных участков в 53 странах.