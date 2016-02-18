​Наряды, улыбки и тонкость манер

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Валентина ФИРОНОВА

Каждая из кукольных барышень, выставленных на смотрины, имела в прямом смысле слова лица не общее выражение. Миниатюрные особы лукаво улыбались, о чем-то грустили, прихорашивались, заставляя сопереживать каждому моменту их вымышленной жизни.

Посетители прогуливались среди волшебной красоты, затаив дыхание и изо всех сил сдерживая себя, чтобы не потрогать забавных пришельцев сказочных историй. Особенно трудно было удержаться малышам. Правда, их за прикосновения к искусству никто не ругал.

Не меньшее изумление читалось и в глазах взрослых. Что уж тут скрывать, они тоже играют в куклы! Пестуют их, создают, лелеют и, наконец, выводят в свет из тумана фантазий и грез. Взять хотя бы Пьеретту талантливого мастера Алисы Филипповой. Парик для куклы сделан из высочайшего качества французского мохера, а наряд красавицы – из шелка, шифона, батиста, парчи, органзы, антикварного кружева. Тут тебе и бусинки, и бисер, и розочки, и перышки…

Взирая на куклы, копирующие человеческую мимику, вспоминаешь не только сказки, но и книги посерьезней. В античных легендах, в мрачной сказке о Големе, в «Песочном человеке» Гофмана описаны трагические попытки оживить кукол. Их предпринимали Юрий Олеша в «Трех толстяках», Дина Рубина в романе «Синдром Петрушки», Станислав Лем в жутком сюрреалистическом гротеске «Маска», где стальной убийца – робот был замаскирован пышными формами придворной красавицы.

– У каждого из нас в детстве были любимые книжки и игрушки, – говорит психолог тренингового центра «Дельфин» Елена Чурилова, – некоторые, самые дорогие сердцу, мы храним до сих пор. Но попробовать сделать куклу своими руками решается не всякий. А зря. Потому что этот увлекательнейший процесс возвращает нас в страну детства, где могут сбыться любые желания. Работая над образом, погружаешься вглубь себя, пробуждаешь свои наблюдения, впечатления, эмоции. Внутренне преображаешься.

Уверена, что выставка породит новую волну интереса к авторской кукле и станет импульсом к собственному творчеству также Дана Нуржума – директор ТОО «Алматы Бизнес Консалтинг».

– Ничто – ни ваза, ни картина – не способны придать такой одухотворенный облик интерьеру, как куклы, – отмечает она. – И совсем не случайно в нашей стране появляется все больше и больше мастериц, которые делая кукол, реализуют свои фантазии в визаже, парикмахерском искусстве, дизайне одежды, собирают свои коллекции. Ведь чтобы создать куклу, нужно многое уметь – шить, вышивать, рисовать, быть постижером, постоянно осваивать что-то новое. Кукла намного больше, чем вещь.

С этим не поспоришь. Авторская кукла, скорее всего, личность, особое одухотворенное существо, которое может смягчить негативные переживания, поднять настроение. Не зря ведь для детей куклы часто становятся партнерами по общению. Рядом с ними не страшно. Они тебя понимают, слушают и успокаивает, когда тебе плохо.

Об этой простой истине и напомнила выставка.

Когда верстался номер

Поскольку трех дней для ознакомления с уникальной коллекцией астанинцам и гостям столицы оказалось мало, свидание с авторскими куклами решено про­длить. Новая встреча пройдет с 22 февраля по 14 марта в тренинговом центре «Дельфин».

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