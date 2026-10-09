Нас этому не учили

В последнее время в обществе все чаще говорят о культуре поведения, уважении друг к другу, ответственности человека не только за свои поступки, но и за атмосферу вокруг него. Новый импульс этой дискуссии придал Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о необходимости формирования новой общественной этики и новых моделей поведения. На первый взгляд речь идет о простых вещах, которым человек учится с детства. Но мой жизненный опыт убеждает: профессиональная подготовка, какой бы качественной она ни была, не заменяет человеку культуры общения.

Мне в этом году исполнилось 78 лет, и один из самых наглядных уроков на эту тему я получил почти шесть десятилетий назад. В 1967 году, будучи студентом Казахского государственного института физической культуры, я впервые оказался за границей в составе спортивной делегации. Мы приехали в Румынию на матчевую встречу с местными горнолыжниками. Мне было девятнадцать лет, за плечами были тренировки и соревнования, но за пределами спортивной трассы возникли совсем другие вопросы. Как вести себя в незнакомой стране? Как держаться на официальном приеме? Какими столовыми приборами пользоваться, из какого фужера пить минеральную воду? Я смотрел на старших товарищей и старался повторять их действия. Нас этому просто не учили.

В 1970 году мне вновь довелось выехать за рубеж – на этот раз в составе сборной команды спортивного общества «Локомотив» на чемпионат Европы среди железнодорожников по горнолыжному спорту в Швецию. И снова я убеждался, что одной профессио­нальной подготовки спортсмену недостаточно. Необходимо уметь общаться, понимать правила поведения, уважать традиции страны, в которую приехал. Те первые зарубежные поездки заставили меня критически посмотреть прежде всего на самого себя и заняться самообразованием.

Моя дальнейшая жизнь сложилась так, что два, казалось бы, разных мира – спорт и международные отношения – оказались тесно связанными. В 1970 году я окончил институт физической культуры, в 1973–1974 годах работал старшим тренером Спорткомитета Казахской ССР по горнолыжному спорту. Позже окончил Дипломатическую академию МИД СССР, а с 2006 по 2019 год преподавал международные отношения в КазНПУ имени Абая. Это позволило мне посмотреть на спорт несколько шире.

С годами я пришел к убеждению: хотим мы этого или нет, спортсмены и тренеры, выезжающие на международные соревнования,­ становятся представителями своей страны. Национальную сборную за рубежом оценивают не только по результатам. Люди замечают, как спортсмен относится к сопернику, реагирует на победу или поражение, общается с журналистами и болельщиками, держится на церемонии награждения. Все это тоже складывается в представление о стране, из которой он прибыл.

Особенно внимательно за известными спортсменами наблюдают дети и молодежь. Они следят за своими кумирами, повторяют их движения, запоминают слова и манеру поведения. Поэтому чемпион способен воспитывать не только своими победами. Достойное отношение к сопернику, умение пожать ему руку после поражения, сдержанность после собственного успеха, уважение к судьям и зрителям иногда говорят молодому человеку больше, чем самая правильная лекция о нравственности.

Именно поэтому нынешний разговор о новой общественной этике я воспринимаю не как дис­куссию об отдельных правилах хорошего тона. В основе культуры поведения лежит уважение к человеку – в семье, школе, рабочем коллективе, общественном месте, спортивном зале. Можно выучить десятки правил этикета, но они останутся внешней формой, если за ними нет чувства собственного достоинства, ответственности за слова и поступки, способности считаться с окружающими.

Несколько лет назад я предложил включить в программу подготовки будущих тренеров дисциплину «Международный протокол и этикет». В сентябре 2023 года направил соответствующее обращение в Национальный олимпийский комитет Казахстана и получил ответ. После смены руководства НОК вновь вернулся к этой теме и направил свое предложение Геннадию Головкину. Полагаю, эта идея заслуживает обсуждения специалистами спортивной отрасли и образования.

Речь не идет о том, чтобы превра­щать спортсменов и тренеров в дипломатов. Это может быть небольшой специальный курс, факультатив или образовательный­ модуль. Будущему специалисту полезно знать основы международного протокола, правила официального общения и поведения в иной культурной среде. Перед зарубежными поездками членов спортивных делегаций стоит знакомить и с традициями государства, куда они направляются, особенностями его культуры, историей отношений с Казахстаном. Человек, представляющий нашу страну, должен понимать, куда он приехал и с кем ему предстоит общаться.

Конечно, знание международного протокола не поможет быстрее­ пробежать дистанцию, поднять больший вес или забить решающий гол. Но выступление спортсмена не заканчивается вмес­те с финальным свистком. После соревнований он оказывается перед телекамерами, встречается с болельщиками, соперниками, организаторами. И здесь значение имеют уже не секунды и очки, а человеческая культура.

Мне кажется, именно с этой точки зрения следует воспринимать и сегодняшний разговор, инициированный Главой государства. Когда речь идет о новой общественной этике, важно не свести ее к набору предписаний о том, что разрешено или не принято делать. Настоящая культура начинается с внутреннего понимания границ допустимого, уважения к окружающим и ответственности за собственные поступки.

Отрадно, что этот разговор находит продолжение и на страницах «Казахстанской правды». Газета поднимает вопросы общественной культуры, воспитания, поведения человека в повседневной­ жизни, приглашая к разговору людей с разным жизненным и профессиональным опытом. Думаю, именно такой открытый обмен мнениями помогает понять главное: новая общественная этика должна проявляться не в декларациях, а в наших ежедневных поступках.

Спорт дает для этого прекрас­ные примеры. Мы восхищаемся человеком, который умеет­ побеж­дать, но не меньшее уважение вызывает чемпион, способный достойно принять поражение. Высокое мастерство производит впечатление, а благородное отношение к сопернику остается в памяти. Спортивное воспитание в этом смысле шире подготовки будущих чемпионов: оно учит дисциплине, ответственности, уважению к правилам и человеку, который находится рядом, даже если сегодня он твой соперник.

Новая общественная этика не возникнет в один день и не появится после принятия какого-либо документа. Она складывается постепенно – из отношения к родителям и учителю, коллеге и соседу, сопернику и незнакомому человеку. Хотелось бы, чтобы сегодняшняя молодежь получила такую подготовку раньше и чтобы молодой спортсмен, впервые надевающий форму национальной сборной, понимал: значение имеет не только место, которое он займет. Важно и то, каким человеком его увидят окружающие. Возможно, именно из таких вещей складываются достоинство гражданина, уважение к стране и тот самый общественный оптимизм, о котором мы сегодня говорим.